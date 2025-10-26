Con gái 12 tuổi của Kim Kardashian nhuộm răng đen, để tóc xanh

“Rich kid” nổi tiếng của Hollywood

Kim Kardashian và Kanye West kết hôn năm 2014, có 4 người con gồm: North (12 tuổi), Saint (9 tuổi), Chicago (7 tuổi) và Psalm (6 tuổi). Cặp đôi ly hôn vào năm 2021 sau nhiều mâu thuẫn và bê bối liên quan đến Kanye West.

Sau khi bố mẹ chia tay, North sống cùng mẹ và các em. Cô bé được công chúng chú ý từ nhỏ nhờ xuất thân nổi tiếng và phong cách khác biệt.

Năm 2021, khi mới 8 tuổi, North đã được mẹ lập tài khoản TikTok chung mang tên “Kim and North”, hiện có hơn 19 triệu người theo dõi. Tại đây, cô bé thường đăng các clip về thời trang, cuộc sống và phong cách cá nhân.

North cũng sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Cô góp giọng trong ca khúc Talking Once Again cùng Kanye West, đạt vị trí 30 trên bảng xếp hạng âm nhạc Mỹ Billboard Hot 100 năm 2024. Tháng 8 cùng năm, North tiếp tục rap bằng tiếng Nhật trong ca khúc Bomb thuộc album Vultures 2 của cha.

Ngoài âm nhạc, cô còn biểu diễn trực tiếp bài I Just Can’t Wait to Be King (Nhà vua tương lai) trong lễ kỷ niệm 30 năm bộ phim hoạt hình The Lion King (Vua sư tử).

North West là một trong những sao nhí hiếm hoi từng bước lên thảm đỏ Met Gala - sự kiện thời trang danh giá nhất nước Mỹ. Kim Kardashian từng tiết lộ con gái là “nhà phê bình thời trang khó tính nhất trong gia đình” và thừa hưởng gu thẩm mỹ từ cả cha lẫn mẹ.

Cô bé thường xuyên tham dự các tuần lễ thời trang quốc tế, diện trang phục hàng hiệu và sở hữu bộ sưu tập túi xách, quần áo, phụ kiện trị giá hàng triệu USD.

Năm 2023, North trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí i‑D magazine lúc 10 tuổi. Trong bài phỏng vấn, cô bé chia sẻ ước mơ trở thành doanh nhân trong lĩnh vực thời trang giống mẹ.

Kim Kardashian từng nhận xét con gái lớn “mạnh mẽ, bộc trực, hơi nổi loạn như bố, nhưng lại thừa hưởng từ mẹ niềm đam mê làm đẹp và chụp hình”. Ngoài ra, North cũng được nhận xét có ngoại hình giống Kanye hơn Kim.

Gây tranh cãi vì phong cách thời trang già dặn

Gần đây, North đăng loạt ảnh mới trên TikTok, khoe hàm răng được nhuộm đen và mái tóc xanh nổi bật. Hình ảnh này khiến nhiều khán giả nhận xét cô bé trông già dặn hơn so với tuổi 12.

Trong chuyến du lịch tại Rome (Italy) cùng mẹ hồi tháng 8, North gây chú ý với bộ đồ sành điệu gồm corset (áo nịt ngực), chân váy ngắn, bốt đế cao của VETEMENTS x New Rock trị giá hơn 2.000 USD và túi hàng hiệu Vivienne Westwood hình trái tim. Trang phục của cô bé khiến dư luận tranh cãi về sự phù hợp với độ tuổi.

Ở một lần khác, North dạo phố cùng mẹ với trang phục denim xanh đồng bộ cùng màu tóc, mang túi Balenciaga lấp lánh có giá 7.000 USD và vòng cổ Vivienne Westwood trị giá 480 USD. North thường xuyên sử dụng son bóng màu trầm, phối phụ kiện và kính thời trang, thể hiện gu thời trang riêng.

Trong tiệc sinh nhật 12 tuổi được tổ chức trên du thuyền ở Los Cabos (Mexico), North gây ấn tượng với vóc dáng phổng phao và phong thái tự tin.

Trong những năm qua, Kim và Kanye nhiều lần bất đồng liên quan đến việc nuôi dạy North. Kanye phản đối việc con gái đầu lòng sử dụng mạng xã hội và trang điểm khi còn nhỏ, đồng thời cáo buộc Kim “chiếm hết quyền nuôi con”.

Ngược lại, Kim bày tỏ lo ngại khi Kanye để con thu âm cùng rapper Diddy - người đang bị bắt giam vì cáo buộc xâm hại và buôn bán tình dục.

Ảnh: Page Six/Instagram