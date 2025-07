Kanye West tố Kim Kardashian hủy hoại các con, đẩy mâu thuẫn lên cao

Theo nguồn tin của TMZ, Kanye West đã gửi một bức thư cảnh cáo cho Kim Kardashian và tố vợ cũ đang làm hỏng các con. Cặp đôi có 4 con chung, gồm North (11 tuổi), Saint (9 tuổi), Chicago (7 tuổi), Psalm (5 tuổi).

Tuy nhiên, đại diện của Kanye West đã phủ nhận thông tin trên và tỏ ra bức xúc khi cho rằng trang TMZ đang biến anh trở thành một kẻ xấu trong mắt công chúng bởi những thông tin không chính xác.

Kanye West và Kim Kardashian ly hôn từ năm 2022 (Ảnh: Getty Images).

Hồi đầu năm, Kanye West cũng chia sẻ bức xúc vì việc vợ cũ ngăn cản anh gặp gỡ các con. Trong bài hát mới phát hành, Kanye West được cho là chỉ trích vợ cũ biến anh trở thành một kẻ xấu xa và độc tài trong mắt các con.

Kanye West cũng không hài lòng việc Kim đưa con gái 11 tuổi tới sự kiện thời trang Met Gala hồi đầu năm vì tin rằng, đó là một sự kiện không phù hợp với trẻ em và tố Kim lợi dụng con cái để thu hút truyền thông.

Phản hồi thông tin trên, Kim nói: “Mỗi lần dự Met Gala, tôi đều muốn đưa con gái lớn đi cùng. Việc con bé nhìn tôi, các dì của con chuẩn bị cho sự kiện lớn thực sự rất ý nghĩa”.

Kim Kardashian và Kanye West kết hôn vào năm 2014, có 4 con chung trước khi chia tay vào năm 2021 với lý do có "những khác biệt không thể hòa giải". Quyết định này được đưa ra sau hàng loạt "ồn ào" của nam rapper và thú nhận chiến đấu với chứng rối loạn lưỡng cực.

Kanye West được cho là liên tục khiêu khích vợ cũ (Ảnh: GC Images).

Trong cuộc trò chuyện cùng người thân gần đây, Kim Kardashian thừa nhận, cô đã rất khó khăn khi đi đến quyết định ly hôn. Đó không phải kết quả cô mong muốn nhưng bản thân không còn lựa chọn nào khác.

Chia tay gần 4 năm, Kim Kardashian liên tục bị chồng cũ, Kanye West, réo gọi trong các bài phỏng vấn. Hồi tháng 5 vừa rồi, cô bị nhắc tên trong một buổi livestream (phát sóng trực tuyến) của chồng cũ.

Cụ thể, rapper 47 tuổi nói: "Kim chỉ là trợ lý của Paris Hilton. Lẽ ra, tôi nên sinh con với Paris chứ không phải Kim. Các bạn thử tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra nếu tôi và Paris Hilton có con? Hiện tại, tôi sẽ sở hữu bao nhiêu khách sạn?".

Ngay sau phát biểu gây tranh cãi, kênh livestream của Kanye West đã bị đóng cửa với lý do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

Nhiều ý kiến nhận định, phát biểu của rapper nổi tiếng rất vô tâm, có tính xúc phạm vợ cũ. Cũng có khán giả bày tỏ sự thương cảm với Kim Kardashian khi cô lúc nào cũng bị chồng cũ làm phiền.

Kim Kardashian luôn im lặng trước những thông tin liên quan tới chồng cũ (Ảnh: Getty Images).

Đầu tháng 4 vừa rồi, Kanye West thừa nhận việc có con với Kim là một sai lầm trong cuộc đời. Anh nói: "Đó là lỗi của tôi. Tôi đã không muốn có con với người phụ nữ này sau 2 tháng quen biết. Đó không phải là kế hoạch của Chúa".

Kanye cũng đề cập tới cuộc chiến căng thẳng với vợ cũ hậu ly hôn. Rapper cho hay: "Tôi không có quyền sở hữu tên và hình ảnh, hoặc ít nhất là quyền sở hữu 50-50 với các con. Vậy, quyền nuôi con chung là như thế nào?".

Ngoài ra, Kanye cáo buộc Kim và gia đình cô đang cố tình kiểm soát những người con nổi tiếng của họ. Tháng 3 vừa rồi, anh cũng chỉ trích vợ cũ trên trang cá nhân khi cho rằng, cô đang cố tình khống chế các con và khiến chúng không còn gần gũi anh.

"Gia đình họ cố tình "chơi" tôi. Đây là một cuộc chiến. Họ cho rằng, họ rất mạnh. Tôi sẵn sàng hy sinh cả mạng sống vì các con tôi hơn là để chúng sống trong môi trường của họ", anh nói.

Một nguồn tin nói với từ TMZ, Kim không hề hạn chế chồng cũ tiếp cận các con. Song, nữ tỷ phú tin rằng, những hành động mất kiểm soát của chồng cũ có thể ảnh hưởng tới sự phát triển của con. Gần đây, Kanye West đã phát hành sản phẩm âm nhạc mới và sử dụng các diễn viên mặc gợi cảm trong clip và bày tỏ tình cảm với Hitler.

Kanye West (SN 1977) là một trong những nghệ sĩ thành công nhất thế kỷ 21 khi bán được hơn 140 triệu bản thu. Nam rapper vừa thừa nhận trong chương trình gần đây về việc được chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ.

Năm 2024, sau một loạt hành động gây sốc, Forbes thống kê, tài sản của Kanye chỉ còn khoảng 400 triệu USD, giảm mạnh so với mức 2 tỷ USD trước đó. Tuy nhiên, trên Instagram gần đây, Kanye tuyên bố đã giành lại khối tài sản khủng và được cho là đang sở hữu 2,7 tỷ USD.

Kim Kardashian trở nên nổi tiếng khi cùng các thành viên trong gia đình thực hiện chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians.

Sau khi ly hôn rapper Kanye West, Kim Kardashian tập trung hoàn thiện bản thân, làm việc và nuôi con. Hiện, ngôi sao truyền hình thực tế sở hữu khối tài sản lên tới 1,7 tỷ USD.