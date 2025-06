Chị em Kim Kardashian mặc hở bạo, bị chê cười tại tiệc cưới tỷ phú

Tiệc cưới của tỷ phú Jeff Bezos và Lauren Sánchez đang diễn ra tại Italy với sự tham gia của khoảng 200 khách mời, phần lớn là những doanh nhân giàu có và giới ngôi sao đình đám. Chị em Kim Kardashian cũng là những khách mời có mặt sớm tại sự kiện này và thu hút truyền thông.

Kim Kardashian là bạn thân của cô dâu Lauren Sánchez. Cô cũng góp mặt trong tiệc chia tay cuộc sống độc thân của nữ MC nóng bỏng tại Paris (Pháp) hồi tháng 5 vừa rồi. Sự kiện này còn có mẹ của Kim Kardashian - bà Kris Jenner, ca sĩ Katy Perry và nữ diễn viên Eva Longoria.

Kim Kardashian diện trang phục ôm sát để dự tiệc cưới của tỷ phú Jeff Bezos và Lauren Sánchez (Ảnh: GC Images).

Theo yêu cầu của cô dâu và chú rể, khách mời dự đám cưới không chụp ảnh hay đăng tải hình ảnh tại hôn lễ trên trang cá nhân. Tuy nhiên, chị em Kim Kardashian và Kylie Jenner đang gây tranh cãi khi luôn xuất hiện với chiếc điện thoại trên tay tại tiệc cưới. Nhiều dân mạng đã để lại bình luận chế giễu 2 ngôi sao.

Qua loạt ảnh được giới truyền thông ghi lại, Kim Kardashian liên tục chụp ảnh từ khách sạn tới địa điểm tổ chức lễ cưới. Đỉnh điểm, ngôi sao truyền hình thực tế đăng ảnh diện bikini gợi cảm quảng cáo cho bộ sưu tập mới Skims. Ngay lập tức, công chúng bày tỏ sự phẫn nộ với hành động này.

“Kim đang cố tình gây chú ý tại tiệc cưới”, “Cô ấy chỉ đang lợi dụng sự kiện này để thu hút truyền thông”, “Có phải cô ấy đang cố gắng chiếm sóng cô dâu và chú rể hay không?”, “Tôi không thích cách cô ấy và các em dự đám cưới” là một số bình luận dành cho Kim Kardashian.

Trong khi đó, Kylie Jenner - em gái cùng mẹ khác cha của Kim Kardashian - bị chỉ trích vì diện trang phục gây nhầm lẫn, suýt vi phạm quy tắc đám cưới. Cô diện váy ôm sát từ nhà thiết kế Dilara Findikoglu, đi kèm phụ kiện trang sức kim cương đắt tiền. Vấn đề nằm ở việc chiếc váy màu bạc dễ bị nhầm với màu trắng của cô dâu, làm bùng nổ tranh cãi trên mạng xã hội.

Kylie Jenner - em gái của Kim Kardashian - gây tranh cãi khi diện váy ôm sát màu trắng bạc dự đám cưới (Ảnh: DM).

“Họ mặc không phù hợp với sự kiện”, “Kylie Jenner đang nghĩ mình là cô dâu phải không?”, “Thật sự đáng xấu hổ khi một người phụ nữ mặc đồ trắng tới dự đám cưới của người khác” là một số bình luận khác dành cho cách chị em nhà Kim Kardashian lựa chọn đồ dự tiệc cưới.

Trong những ngày ở Italy, Kim Kardashian liên tục xuất hiện trước truyền thông trong những bộ trang phục gợi cảm (Ảnh: News).

Các em của Kim Kardashian cũng tận dụng mọi cơ hội để khoe dáng vóc "đồng hồ cát" (Ảnh: Getty Images).

Ngoài gia đình Kardashian, nhiều gương mặt đình đám khác xuất hiện tại đám cưới như Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, Sydney Sweeney, Ellie Goulding, Tom Brady và Orlando Bloom...

Hôn lễ của tỷ phú Jeff Bezos và bà Lauren Sánchez dự kiến kéo dài 3 ngày tại Italy. Cặp đôi quyền lực công khai mối quan hệ vào năm 2019, đính hôn vào năm 2023 và đã đăng ký kết hôn thành công tại Mỹ vào tháng trước.

Kim Kardashian và dàn sao dự đám cưới của tỷ phú Jeff Bezos (Video: The Hollywood Fix).

Kim Kardashian trở nên nổi tiếng khi cùng các thành viên trong gia đình thực hiện chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians.

Nhiều người cho rằng Kim là một nhân vật danh tiếng nhưng không hề có thực tài. Sự nổi tiếng của cô bắt nguồn từ sự tai tiếng.

Không chấp nhận bị xem là "một bình hoa được biết tới nhờ chiêu trò", Kim luôn tìm kiếm cơ hội giúp bản thân gia tăng tầm ảnh hưởng, lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh.

Sau khi ly hôn rapper Kanye West, Kim Kardashian tập trung hoàn thiện bản thân, làm việc và nuôi con. Hiện, ngôi sao truyền hình thực tế sở hữu khối tài sản lên tới 1,7 tỷ USD.

Phần lớn tài sản của cô đến từ việc kinh doanh thương hiệu thời trang Skims. Thương hiệu này ra mắt từ năm 2019 và nhanh chóng phát triển, mở rộng trở thành một trong các công ty thời trang nổi tiếng toàn cầu.