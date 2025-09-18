Chi tiết cắt xẻ thổi làn gió mới cho thời trang công sở

Bộ sưu tập mang tinh thần Gen Z (những người sinh năm 1997-2012) của nhà thiết kế trẻ gốc Việt đã tạo dấu ấn mạnh mẽ nhờ chi tiết cắt xẻ táo bạo tại Tuần lễ thời trang New York Xuân - Hè 2026.

Thay vì gắn với dạ hội hay phong cách đường phố như trước đây, cut-out (chi tiết cắt xẻ) được đưa vào trang phục công sở, mở ra cách nhìn mới về thời trang nơi văn phòng thanh lịch, bản lĩnh và kiêu hãnh.

Trong bộ sưu tập, áo khoác blazer phom rộng, chân váy midi (váy dáng dài) hay quần ống suông vốn quen thuộc được làm mới bằng chi tiết cắt xẻ tinh tế. Đó có thể là khoảng hở nơi vai, đường xẻ bất đối xứng nơi eo, hay sự phá vỡ nhẹ nhàng ở cấu trúc cổ áo. Tất cả đều vừa đủ để gợi cảm mà không vượt khỏi chuẩn mực chuyên nghiệp.

Những khoảng hở vừa tôn vinh vóc dáng, vừa truyền tải thông điệp thời trang công sở không còn là chiếc “đồng phục” gò bó. Đó là công cụ để phụ nữ thể hiện khí chất và cá tính riêng để nói lên rằng, họ dám khác biệt, dám bước ra khỏi khuôn mẫu.

Nếu những mẫu áo khoác blazer quá khổ biểu tượng cho quyền lực thì cut-out chính là mảnh ghép mềm mại nhưng đầy bản lĩnh. Sự kết hợp này đem đến một định nghĩa mới cho phong cách văn phòng vừa thanh lịch, gợi cảm, vừa chuyên nghiệp, cá tính.

Gam màu đen - trắng tối giản làm nền, trở thành điểm nhấn sáng giá. Chất liệu ren, voan hay vải xuyên thấu được xử lý khéo léo, tạo hiệu ứng thị giác vừa tinh tế, vừa hiện đại.

Điều đáng chú ý, cut-out không chỉ là xu hướng mang tính thị giác, mà còn phản ánh tinh thần của người phụ nữ công sở hiện đại.

Sự xuất hiện của cut-out trên sàn diễn đã đặt ra một định nghĩa mới: Công sở không chỉ là nơi làm việc, mà còn là “sân khấu” để phái đẹp thể hiện sự tự tin và quyền lực mềm.

Những đường cắt không quá đà, cũng không quá an toàn, mà giữ trọn sự cân bằng tinh tế. Khi khoác lên mình, người phụ nữ trở thành hiện thân của sự chuyên nghiệp, đồng thời toát lên bản lĩnh và sức hút cá nhân.

Cut-out vì thế không đơn thuần là chi tiết thiết kế, mà là biểu tượng của sự thức tỉnh: Một kỷ nguyên nơi trang phục văn phòng gắn liền với tuyên ngôn cá nhân. Đó là kỷ nguyên mà sự thanh lịch đi cùng cá tính, sự chuyên nghiệp hòa quyện cùng nét duyên dáng hiện đại.

Ảnh: NYFW