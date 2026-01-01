Vụ "Về đây bốn cánh chim trời": Việc cấp phép, huỷ show ở Việt Nam thế nào?

Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà (giữa) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo đó từ tháng 6, bà Hà cùng ê-kíp bắt đầu triển khai tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật mang tên Về đây bốn cánh chim trời.

Sự kiện được quảng bá là nhằm tôn vinh bốn nhạc sĩ tên tuổi của nền âm nhạc Việt Nam: Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến; có sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng như Hồng Nhung, Hà Trần, Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi...

Tuy nhiên, đến khoảng 19h30 tối 28/12, đông đảo khán giả có mặt tại nơi diễn ra sự kiện nhưng không thấy sự hiện diện của nghệ sĩ. Sau đó, ban tổ chức thông báo hủy show khiến cả nghệ sĩ và khán giả bức xúc vì không được tôn trọng.

Với việc tổ chức ồn ào, thiếu chuyên nghiệp từ show diễn Về đây bốn cánh chim trời khiến nhiều người tò mò, vậy quy trình cấp phép, huỷ show ở Việt Nam diễn ra thế nào?

Chương trình đủ điều kiện mới được cấp phép biểu diễn

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật - cho biết, để được biểu diễn các chương trình thương mại, ban tổ chức phải có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Nghị định 144/2020/NĐ-CP.

Theo đó, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch sẽ cấp phép trong khuôn khổ hợp tác quốc tế hoặc các chương trình quy mô lớn, có yếu tố nước ngoài.

Sở Văn hoá - Thể thao hoặc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch các tỉnh sẽ cấp phép cho các chương trình biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh, thành phố đó.

Để được cấp phép biểu diễn, đơn vị tổ chức phải thực hiện, đáp ứng các điều kiện pháp lý cơ bản, như: Đảm bảo các yêu cầu về an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy, y tế, môi trường theo quy định chuyên ngành.

Theo ông Diệp Năng Bình, khi nộp hồ sơ xin cấp phép, đơn vị tổ chức phải gửi kèm kịch bản hoặc danh mục tác phẩm dự kiến biểu diễn, ghi rõ tên tác phẩm, tác giả, người biểu diễn; với tác phẩm nước ngoài phải kèm bản dịch tiếng Việt.

Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý phải xem xét, quyết định và thông báo kết quả bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân đề nghị.

"Cách tiếp cận này cho thấy pháp luật không cấm hay hạn chế hoạt động biểu diễn, nhưng đặt ra cơ chế quản lý phù hợp để kiểm soát nội dung, bảo đảm an ninh trật tự và quyền lợi của khán giả", luật sư Diệp Năng Bình cho biết.

Nếu không đủ điều kiện biểu diễn, ban tổ chức ứng xử thế nào?

Khi được hỏi: Nếu các chương trình không đủ điều kiện biểu diễn thì ban tổ chức sẽ phải ứng xử ra sao?

Luật sư Diệp Năng Bình cho biết, căn cứ Điều 513 Bộ Luật dân sự 2015, khi hủy show nghĩa là ban tổ chức đã không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, do đó phải có trách nhiệm thông báo, hoàn tiền và bồi thường nếu người mua bị thiệt hại.

Cũng theo khoản 4 Điều 517 Bộ luật dân sự 2015, khi buộc phải hủy show, ban tổ chức phải chủ động thông báo ngay thông qua các kênh đã sử dụng để bán hoặc quảng bá vé như website, email, tin nhắn hoặc mạng xã hội để khán giả nắm bắt thông tin kịp thời.

Tuy nhiên như ở show Về đây bốn cánh chim trời, ban tổ chức đã không thông báo kịp thời, sát giờ tổ chức buổi diễn mới thông báo cho khán giả biết về việc không thể tổ chức chương trình là đã vi phạm quy định của pháp luật.

Ca sĩ Hồng Nhung và nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn trong buổi tập chuẩn bị cho show diễn (Ảnh: Facebook nhân vật).

Làm gì để bảo vệ quyền lợi khán giả?

Nói về việc bảo vệ quyền lợi của khán giả, luật sư Hoàng Hà (Đoàn luật sư TPHCM) cho biết, người xem cần lưu đầy đủ vé, sao kê thanh toán, điều khoản mua vé và mọi thông báo hủy để làm chứng cứ.

Đồng thời gửi yêu cầu hoàn tiền và bồi thường nếu có thiệt hại bằng văn bản cho đơn vị bán vé hoặc đơn vị tổ chức vì Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 cho phép chấm dứt dịch vụ và hoàn tiền khi dịch vụ không đúng cam kết và yêu cầu bồi thường theo pháp luật dân sự.

"Nếu họ không giải quyết, khán giả có thể nộp đơn khiếu nại tới cơ quan bảo vệ người tiêu dùng để đề nghị cơ quan này vào cuộc bảo vệ quyền lợi của người mua vé.

Bước cuối cùng là có thể khởi kiện dân sự, yêu cầu hoàn trả tiền vé và bồi thường các chi phí phát sinh nếu có chứng từ hợp lệ", luật sư Hoàng Hà chia sẻ.

Ông Hoàng Hà nói thêm rằng, khi một chương trình nghệ thuật bị hủy (đặc biệt là sát giờ diễn như vụ việc Về đây bốn cánh chim trời), việc bồi hoàn không chỉ đơn thuần là trả lại tiền vé mà phải tuân thủ một quy trình pháp lý chặt chẽ để đảm bảo quyền lợi cho khán giả và đúng quy định của Nhà nước.

"Nếu khán giả chứng minh có thiệt hại phát sinh do việc hủy show thì có quyền yêu cầu bồi thường theo Điều 36 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023, còn căn cứ bồi thường và cách tính sẽ áp dụng theo Bộ luật Dân sự 2015, đặc biệt Điều 360 về bồi thường do vi phạm nghĩa vụ và Điều 427 về hoàn trả, bồi thường khi hủy bỏ hợp đồng.

Trường hợp đơn vị tổ chức chứng minh được bất khả kháng thì trách nhiệm dân sự có thể được loại trừ theo Điều 351 Bộ luật Dân sự", ông Hà dẫn giải một số điều luật hiện hành.

Theo luật sư Hoàng Hà, trong show diễn Về đây bốn cánh chim trời, cơ quan điều tra đã xác định bà Nguyễn Thị Thu Hà “biết rõ buổi biểu diễn không đủ điều kiện để diễn ra nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên thông báo buổi biểu diễn vẫn diễn ra theo kế hoạch và tiếp tục bán vé”.

Đây chính là sự khác biệt cơ bản so với những vụ hủy show do khách quan hay bất khả kháng.

Ông Hoàng Hà cho biết, cơ quan công an không chỉ nhìn vào hành vi hủy show mà còn xem xét xem có dấu hiệu ban đầu đơn vị tổ chức đã có ý định chiếm đoạt tiền vé của khán giả hay không.

Nếu cơ quan điều tra chứng minh được biết không đủ điều kiện nhưng vẫn trấn an để bán vé thu tiền thì đó là tình tiết phù hợp hướng gian dối trước thời điểm nhận tiền.

Khán giả đến xem đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" nhưng được thông báo hoãn chương trình vào phút chót (Ảnh: Chụp màn hình).

"Số tiền chiếm đoạt và các tình tiết khác sẽ quyết định khung hình phạt cụ thể. Theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị áp dụng hình phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm tù và cao nhất có thể bị áp dụng hình phạt tù chung thân. Hình phạt cụ thể còn phụ thuộc vào kết luận điều tra và phán quyết của tòa", luật sư Hà nhận định.