Hoa hậu Tiểu Vy tất bật từ lễ diễu hành đến sàn diễn thời trang

Mới đây, Hoa hậu Tiểu Vy gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện Vietnam Beauty Fashion Fest XII bên cạnh dàn mỹ nhân. Không chỉ góp mặt, cô còn đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong đêm diễn.

Đáng chú ý, cùng thời điểm này, Tiểu Vy đang trong quá trình tập luyện cho lễ diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Sau khi kết thúc buổi tổng duyệt lễ binh, lễ hành tại Hà Nội ngày 30/8, người đẹp sinh năm 2000 lập tức bay vào TPHCM để tham gia show thời trang, rồi ngay sau đó trở lại Hà Nội để tiếp tục tập luyện.

Tiểu Vy trong bộ cánh của NTK Thượng Gia Kỳ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Giai đoạn này khá dày đặc, nhưng được góp mặt trong sự kiện lớn của đại lễ 2/9 là niềm vinh dự, tự hào chứ không phải khó khăn. Tôi hạnh phúc khi trở thành một mảnh ghép trong đội hình diễu hành", Tiểu Vy chia sẻ.

Tại sàn diễn, trong bộ sưu tập của NTK Thượng Gia Kỳ, Tiểu Vy được giao trọng trách vedette (kết màn), mang đến cái kết trọn vẹn và giàu cảm xúc cho show. Trong thiết kế có phần tà cồng kềnh, người đẹp vẫn xử lý khéo léo, tự tin thể hiện thần thái cuốn hút.

Nhan sắc nổi bật của Hoa hậu Tiểu Vy giữa dàn hoa hậu, á hậu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ catwalk, Tiểu Vy còn góp mặt vào tiết mục Giai điệu tự hào cùng Hoa hậu Võ Lê Quế Anh và ca sĩ Ôn Vĩnh Quang. Khoảnh khắc dàn thí sinh Miss Grand Vietnam 2025 cùng nhiều hoa hậu, á hậu diện áo dài, hòa giọng trong ca khúc về niềm tự hào dân tộc đã để lại nhiều dư âm cảm xúc, nhất là khi cả nước đang hướng đến ngày Quốc khánh.

Trong tà áo dài đỏ, Tiểu Vy nổi bật giữa đội hình, góp phần tạo nên hình ảnh ấn tượng.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy và Thiếu tá Lê Thị Mai Ly tại buổi tổng duyệt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nói về lịch trình dày đặc, hoa hậu thẳng thắn chia sẻ: "Tôi chỉ sợ làm không tròn nhiệm vụ, nhưng may mắn mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Tôi luôn chú ý giữ sức khỏe, ăn uống đầy đủ để hoàn thành lịch trình và duy trì tinh thần thoải mái".

Vietnam Beauty Fashion Fest XII nằm trong khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2025, quy tụ nhiều bộ sưu tập của các NTK như Thanh Hương Bùi với Éclat, Mai Phương Trang với The Symphony, Phạm Đăng Anh Thư với Song de Velours - Khúc ca của nhung lụa…