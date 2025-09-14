Nhà thiết kế Việt gây bất ngờ với thời trang công sở tại sàn diễn New York

Nhà thiết kế (NTK) Vy Nguyễn (24 tuổi) đã giới thiệu bộ sưu tập mới tại New York Fashion Week Xuân Hè 2026 với các thiết kế tinh giản, cá tính nhưng lịch lãm, mang đến góc nhìn mới về thời trang Việt Nam.

Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ tinh thần công sở - thường gắn liền với sự nghiêm túc, khuôn mẫu và chuẩn mực. Thế nhưng, dưới bàn tay sáng tạo của nhà thiết kế trẻ, các trang phục công sở mang một tinh thần mới, tạo nên bản sắc không thể trộn lẫn.

Trang phục của NTK Việt được người mẫu quốc tế trình diễn tại New York Fashion Week 2026 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với phong cách chủ đạo là minimalism (tối giản), các thiết kế có tông màu đen - trắng, xen lẫn sắc xám tro gợi đến tinh thần viễn tưởng, tương lai. Các đường cắt gọn gàng, cấu trúc hiện đại. Bên cạnh những chất liệu cứng cáp của thời trang công sở, bộ sưu tập còn nhấn nhá chiffon, ren, lụa mềm mại...

"Tổng thể bộ sưu tập giống như một bản tuyên ngôn sống động về thời trang công sở Việt Nam. Đó không còn là những bộ đồng phục khô cứng, mà đã trở thành tiếng nói của tự do, niềm kiêu hãnh và bản lĩnh. Ở đó, phụ nữ hiện đại có thể vừa chuyên nghiệp, vừa thanh lịch, vừa dám khẳng định cá tính riêng của mình", Vy Nguyễn chia sẻ.

Vy Nguyễn bày tỏ mong muốn thời trang công sở Việt Nam đủ sức tỏa sáng và khẳng định bản lĩnh ngay giữa kinh đô thời trang thế giới.

NTK Vy Nguyễn sinh ra tại Hà Nội, theo học Fashion Institute of Technology tại New York từ năm 16 tuổi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sinh ra tại Hà Nội, đặt chân đến New York (Mỹ) từ năm 16 tuổi, Vy Nguyễn theo học tại Fashion Institute of Technology (FIT) - Học viện thiết kế hàng đầu thế giới. Cô từng tích lũy kinh nghiệm tại các thương hiệu nổi tiếng như Dion Lee, Grace Ling, Yeon Studio và hiện làm việc trong ngành thời trang tại Mỹ.

Show diễn tại New York Fashion Week đã để lại nhiều ấn tượng, được giới phê bình quốc tế đánh giá là một trong những bộ sưu tập nổi bật, mang lại hơi thở mới cho thời trang công sở.