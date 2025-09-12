Phan Đăng Hoàng đưa tranh sơn mài Nguyễn Gia Trí đến sàn thời trang Milan

NTK cho biết bộ sưu tập lần này mang tên Lacquer, lấy cảm hứng từ tranh của họa sĩ Nguyễn Gia Trí - bậc thầy tiên phong đưa sơn mài truyền thống vào hội họa.

Những tác phẩm của Nguyễn Gia Trí đa phần phản ánh nét đẹp văn hóa, con người, phong cảnh làng quê của Việt Nam, như hình ảnh bến nước, gốc đa, mái đình, hàng tre…

Nhà thiết kế Phan Đăng Hoàng sinh năm 2000 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước đó, Phan Đăng Hoàng cũng từng gây chú ý với những thiết kế thời trang lấy cảm hứng từ tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh, Lê Phổ hay nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị.

Lựa chọn tranh của danh họa Nguyễn Gia Trí, nhà thiết kế sinh năm 2000 cho biết, anh muốn tôn vinh vẻ đẹp vượt thời gian, khẳng định giá trị bền vững của bàn tay người thợ - nghệ thuật được tạo ra từ đôi tay, thời gian, sự kiên nhẫn và tâm huyết, giống như từng lớp sơn mài phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ mới đạt đến chiều sâu.

Phan Đăng Hoàng cho biết, bộ sưu tập gồm 30 thiết kế, kể câu chuyện “có tĩnh có động, trong giản đơn có tầng sâu”. Từng chi tiết, lớp vải như những lớp sơn lặng lẽ phủ lên nhau nhiều lần, nhiều công đoạn, tạo nên một thành phẩm vừa lấp lánh, vừa giữ lại được chiều sâu thẩm mỹ như một bức tranh sơn mài cổ điển.

Nhà thiết kế chia sẻ: “Tôi sinh ra trong gia đình có truyền thống yêu hội họa nên các sản phẩm, ý tưởng thiết kế cũng lấy cảm hứng từ nét đẹp văn hóa dân tộc trên tranh vẽ của những danh họa có ảnh hưởng trong nghệ thuật Việt Nam.

Với danh họa Nguyễn Gia Trí, tôi được xem tranh của ông từ rất lâu, khi bắt đầu yêu hội họa. Tôi rung động khi xem từng tác phẩm vì ở đó gợi mở những nét đẹp rất riêng của con người, cảnh vật, quê hương, nhất là khi được chính ông vẽ trên tranh sơn mài".

Một thiết kế trong bộ sưu tập sắp trình làng của Phan Đăng Hoàng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Phan Đăng Hoàng cho biết hầu hết thiết kế sử dụng kỹ thuật cắt may thủ công với những chất liệu của Việt Nam như lụa Lãnh mỹ A, lụa tơ tằm, đũi… Anh cũng đưa nhiều gam màu nóng và rực rỡ vào bộ sưu tập để tạo sự khác biệt với những tác phẩm trước đó.

“Tôi tin tình yêu quê hương có thể được kể qua nhiều cách khác nhau dưới góc nhìn sáng tạo của những người yêu nghệ thuật. Thông qua thời trang, tôi mong bạn bè quốc tế có thể biết thêm nhiều giá trị văn hóa hay cảnh đẹp, con người của Việt Nam”, nhà thiết kế sinh năm 2000 nói.

Năm 2024, Phan Đăng Hoàng là cái tên nổi bật trong làng thời trang Việt Nam khi lần đầu ra mắt tại Milano Fashion Week - một trong 4 kinh đô thời trang lớn của thế giới. Thành công đó đã mang đến cho Phan Đăng Hoàng nhiều giải thưởng như Gương mặt trẻ - Lĩnh vực Văn hóa tại giải Ấn tượng VTV - VTV Awards 2025, giải Nhà thiết kế đột phá của năm tại lễ trao giải Luxuo Asia Awards...