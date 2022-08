Ca sĩ Isaac: Khổ vì... đẹp trai!

(Dân trí) - Trong buổi trò chuyện với Dân trí, Isaac cho biết anh từng rất bực khi có ai nói rằng mình nổi tiếng nhờ... đẹp trai. Còn giờ đây, nếu có người khen như vậy, anh sẽ... đồng ý luôn.

Isaac là một trong những nam ca sĩ có lượng fan đông đảo. Bên cạnh ngoại hình điển trai, anh còn được khán giả ưu ái gọi là "trai ngoan showbiz" bởi nhiều năm hoạt động nghệ thuật nhưng hiếm khi vướng ồn ào, thị phi.

Thế nhưng, trong cuộc trò chuyện cùng Dân trí, Isaac tiết lộ bản thân từng phải đối mặt với không ít áp lực, trong đó có cả sự không công nhận từ khán giả. Tuy nhiên, thời gian đã giúp Isaac trưởng thành hơn và có nhiều thay đổi sau hơn 10 năm bước vào showbiz...

Ca sĩ Isaac trải lòng về nỗi khổ... đẹp trai (Thực hiện: Phương Nhi).

Gia nhập showbiz hơn 10 năm, nhìn lại chặng đường đã qua, Isaac có thể gói gọn trong một từ?

- Đó là từ... lì! Tôi nghĩ bản thân là một người rất lì lợm. Ngành nghề nào cũng vậy, không phải làm là thành công, nhưng chắc chắn những người lì lợm, quyết tâm với nghề và đam mê thật sự thì sẽ thành công.

Hoạt động nhiều năm nhưng chưa có ca khúc để đời, Isaac có nản chí?

- Sẽ có những lúc cảm giác buồn xâm chiếm, nhưng tôi đủ tỉnh táo để quay lại thực tại, tiếp tục guồng quay công việc. Dù là âm nhạc của tôi chưa tiệm cận với khán giả và mãi vẫn không có bài hit thì tôi vẫn luôn miệt mài, tìm tòi những trải nghiệm mới. Công việc của nghệ sĩ là tìm được nguồn cảm hứng mới, đầu tư sản phẩm âm nhạc của mình chứ không phải bắt buộc có bài hit.

Có những nghệ sĩ cứ ra bài là hit, đó là sự may mắn. Nhưng tôi cũng muốn mình trở thành một ví dụ cho các bạn trẻ, lỡ có ai giống mình thì vẫn có cơ sở để bám vào và tiếp tục.

Nhiều người nói vui rằng Isaac không cần bài hit, chỉ cần... đẹp trai là đủ. Nhận được lời khen trong hoàn cảnh này, Isaac cảm thấy thế nào?

- Ngày xưa, nghe câu đó tôi bực lắm! Khi tham gia nhóm 365, tôi không biết nhảy nên tối nào cũng phải tập nhảy đến 1h sáng. Hát hò tôi cũng phải tập rất nhiều. Có thể giọng hát của tôi không được đánh giá quá cao nhưng để có được ngày hôm nay thì không phải một sớm một chiều. Tôi đã bỏ rất nhiều công sức nhưng đến cuối cùng mọi người lại cho rằng: "Thằng này nổi tiếng vì đẹp trai!".

Họ đâu biết tôi đã cố gắng nhiều lắm. Để có thể đứng trên sân khấu và khuấy động được khán giả thật sự không phải là chuyện dễ dàng, nên tôi rất bực khi nghe mọi người nói mình nổi là nhờ đẹp.

Tuy nhiên sau này, tôi nghĩ rằng vẻ đẹp này chính là món quà của bố mẹ, mình phải tự hào về nó chứ. Giờ ai khen nổi tiếng nhờ đẹp trai tôi cũng... đồng ý luôn. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng luyện tập để món quà này cộng hưởng cùng sự cố gắng của bản thân.

Isaac làm thế nào để giữ vững phong độ của mình?

- Tôi ăn uống khoa học, nghỉ ngơi đầy đủ, giữ năng lượng và sức khỏe ở trạng thái tốt nhất để có thể tập trung, dành trọn vẹn tâm sức cho công việc.

Có khoảng thời gian khi lên sân khấu, tôi bị mệt, về nhà soi gương thấy mình "tối tăm" quá, mất đi sự tươi trẻ. Chính vì vậy mà tôi thay đổi, chuyển hẳn sang ăn gạo lứt 3-4 năm nay. Ban đầu sự thay đổi này cũng không quá dễ dàng, nhưng sau đó, tôi cảm thấy xứng đáng vì nó đem lại kết quả cần thiết cho ngành nghề của mình.

So với 10 năm trước, Isaac nghĩ bản thân mình đã thay đổi thế nào?

- Tôi nghĩ hiện tại mình đã có được một sự vững vàng tâm lý, biết trân trọng những gì đang có và biết bản thân mình là ai.

Trải qua 2 năm dịch Covid-19, nhìn thấy quá nhiều sự mất mát, tôi nhận ra những điều mình thường dùng làm thước đo một con người không còn giá trị. Nhiều tiền thì làm được gì? Quan trọng nhất vẫn là sức khỏe và những người thân.

Xuyên suốt hành trình của mình, điều gì khiến Isaac cảm thấy tiếc nuối nhất?

- Tôi tiếc nuối nhiều thứ lắm, tiếc nuối cảm xúc khi đứng trên sân khấu cùng nhóm 365, tiếc nuối khoảng thời gian bên anh Vũ Ngọc Phượng (đạo diễn phim "Anh trai yêu quái", qua đời hồi tháng 3 - PV). Tôi đã tâm sự với anh Phượng khá nhiều nhưng vẫn cảm thấy nếu được quay lại, mình sẽ nói nhiều hơn.

Dù sao mọi chuyện cũng là quá khứ. Tôi nghĩ nếu mình để sự hối tiếc khiến bản thân bị trì trệ thì không nên. Thay vào đó, tôi sẽ biến nó thành một kỷ niệm đẹp trong lòng và trân trọng những gì mình đang có.

Từng được nhiều đạo diễn tin tưởng giao vai chính dù không phải là diễn viên chuyên nghiệp, phải chăng có một "thế lực" nào đó nâng đỡ Isaac ở lĩnh vực này?

- Nếu có một thế lực đứng sau chống đỡ cho tôi ở lĩnh vực này như mọi người nói thì đó chính là... Tổ nghề. Phim đầu tiên tôi đóng là Gia sư nữ quái. Khi đó, chị Ngô Thanh Vân giới thiệu các thành viên trong nhóm cho đoàn phim nhưng tôi lại là người được chọn.

Đến phim Tấm Cám - Chuyện chưa kể, tôi cũng phải lên casting, đóng thử hết các phân đoạn khó nhất để vào vai thái tử. Lúc đó cũng có nhiều gương mặt khác tham gia casting nhưng tôi đã chinh phục được chị Ngô Thanh Vân bằng chính năng lực của mình.

Đến phim Song lang cũng vậy, nhiều người nghĩ rằng phim của công ty chị Ngô Thanh Vân sản xuất nên tôi mới được đóng vai chính, nhưng không, tôi đã phải lên casting và thuyết phục đạo diễn Leon Quang Lê.

Có ý kiến cho rằng sự ra đi đột ngột của người anh thân thiết - đạo diễn Vũ Ngọc Phượng - đã khiến Isaac hụt hẫng, chưa tìm lại được cảm hứng trong phim ảnh?

- Tôi không ngờ rằng sự ra đi của anh Vũ Ngọc Phượng ảnh hưởng đến tinh thần của mình nhiều như vậy. Khoảng thời gian đầu khi anh Phượng mất, tôi cũng chỉ thấy hơi trống trải thôi. Tôi đã nghĩ mình nên chấp nhận, như anh ấy đi du học nước ngoài 10 năm, 20 năm hay lâu hơn nữa. Thế nhưng đến sinh nhật của anh Phượng, tôi sốc và nhận ra rằng người bạn của mình đã thật sự mất rồi.

Đến bây giờ tôi vẫn còn rất buồn khi nhắc đến anh và mọi thứ vẫn chưa hề nguôi ngoai. Tôi nghĩ chuyện gì cũng cần có thời gian nên vẫn mong mọi thứ sẽ qua đi và kỷ niệm đẹp sẽ ở lại với mình.

Vậy lý do gì mà một thời gian dài, không thấy Isaac tham gia phim ảnh?

- Điện ảnh là cả một quá trình dài hơi, mất 2-3 tháng từ khâu chuẩn bị đến bấm máy. Không chỉ vậy, còn phải giữ tâm lý để nếu đoàn phim cần, mình có thể lập tức quay bổ sung.

Chính vì một dự án dài hơi như vậy nên đòi hỏi mình phải có sự rung động mãnh liệt với nhân vật và kịch bản. Đến thời điểm hiện tại, dù rất nhớ cảm giác được đi phim nhưng chưa có kịch bản nào khiến tôi rung động.

Vậy lẽ nào Isaac cứ... ngồi yên?

- Trừ khi trở thành đại gia thì tôi sẽ tự làm phim rồi tự đóng luôn để chủ động mọi thứ (cười).

Nhiều người hỏi vì sao tôi đắt show. Không phải vì tôi chủ động kêu người ta mời mình mà điều tôi có thể làm chỉ là luyện tập kỹ năng để trở thành một người mới hơn, tốt hơn. Điều này sẽ trở thành một tín hiệu gửi đến mọi người.

Các sản phẩm âm nhạc cũng vậy, tôi không đặt mục tiêu một năm phải ra bao nhiêu sản phẩm vì điều đó rất "công nghiệp". Khi nào đủ duyên thì tôi sẽ làm, phải nuông chiều cảm xúc mình một tí. Tôi không phải là người ra cho bằng được sản phẩm dù cảm thấy nó không hay.

Đang là thời điểm nhiều ca sĩ đình đám ra mắt MV như Chi Pu, Hoàng Thùy Linh... hay thậm chí có cả những gương mặt mới như em trai của MONO - Sơn Tùng M-TP. Isaac có lo ngại sự cạnh tranh khốc liệt?

- Khi còn trẻ, tôi thường mong chờ vào kết quả. Chẳng hạn như làm MV thì xác định rằng phải được 10 triệu view, 20 triệu view và không được thua kém những nghệ sĩ ra MV cùng thời điểm.

Giờ đây, tôi lại nghĩ khác. Kết quả là chuyện của tương lai, mình không thể nào trông chờ vào đó được. Với tôi, nghệ sĩ phải trung thành với cảm xúc của mình. Điều mà tôi đắn đo mỗi khi ra một sản phẩm là làm sao cho tốt, cho chất lượng và đúng với những gì mình cảm nhận nhất. Còn việc khán giả có chấp nhận hay không là quyền của họ.

Nếu lâu quá không xuất hiện, Isaac có sợ khán giả quên mình?

- Tôi cũng sợ điều đó, nhưng không bằng nỗi sợ đánh mất bản thân.

Có bao giờ Isaac nghĩ sẽ chuyển hẳn sang con đường diễn viên?

- Ai từng đứng trên sân khấu trước hàng chục ngàn khán giả, được họ vẫy tay reo hò thì sẽ hiểu cảm giác đó rất tuyệt vời. Chỉ cần một tuần không được đi diễn, không được gặp khán giả thì trong tôi như chết đi một phần vậy.

Tôi yêu âm nhạc, yêu khán giả đến nỗi nếu đánh đổi cảm giác đó thành cảm giác đi phim thì phim mình đóng phải xứng đáng. Vì vậy, việc chuyển hẳn sang điện ảnh và không đi hát nữa đối với tôi là điều rất khó.

Nhiều người thắc mắc một "nam thần" như Isaac khi ở nhà với bố mẹ sẽ như thế nào?

- Mọi người đừng nghĩ nghệ sĩ bề ngoài cứng rắn thì bên trong cũng như vậy. Tôi cũng có những lúc nhớ nhà rồi khóc, nhất là trong khoảng thời gian đại dịch diễn ra. Lúc đó tôi thấy lạc lối, nhớ bố mẹ. Cũng may là thời điểm đó, tôi còn có anh Vũ Ngọc Phượng bên cạnh, đó là một điều an ủi rất lớn…

Thường mỗi năm tôi sẽ sang Mỹ diễn một lần, mục đích là để có thể thăm gia đình vì bố mẹ tôi đang định cư ở Mỹ. Do dịch nên thời gian qua, tôi không đi Mỹ được, chắc chắn cuối năm nay tôi sẽ rước bố mẹ về ăn tết với mình.

Nếu không theo đuổi nghệ thuật, Isaac nghĩ giờ mình đang làm gì?

- Nếu ngày xưa không làm ca sĩ thì tôi nghĩ giờ đây mình có thể là thạc sĩ hoặc may mắn là tiến sĩ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm (cười).

Nhiều người cho rằng Isaac có phần "nhạt" vì không có scandal, anh nghĩ sao?

- Dùng tai tiếng hay tin đồn để đánh bóng tên tuổi chưa bao giờ là "kim chỉ nam" của tôi khi làm nghề bởi nó là con dao 2 lưỡi. Tôi luôn muốn những gì mình làm là những điều chân thật. Khán giả yêu mến con người thật của mình thì mới ở lại với mình đủ lâu.

Thường bị so sánh với những đồng nghiệp cùng trang lứa, cũng điển trai và có sự nghiệp thành công, Isaac nghĩ sao?

- Ai lại không bực khi làm gì cũng bị so sánh? Bất cứ sự so sánh nào cũng là khập khiễng. Mỗi người sinh ra đều có cơ hội khác nhau, sự may mắn khác nhau, sự khổ luyện khác nhau. Không thể nhìn vào thành công của người này mà đối chiếu vào cuộc đời người khác. Khi hiểu rõ như vậy, tôi không còn thấy bực bội nữa. Chỉ cần làm tốt những gì trong khả năng của mình.

Dù có được ưu ái không thì Isaac cũng có phần nổi trội hơn các thành viên còn lại trong nhóm 365, đây có phải là áp lực?

- Lúc còn hoạt động cùng nhóm 365, tôi thấy oan ức khi mọi người nói chị Ngô Thanh Vân ưu ái mình. Trong các hợp đồng quảng cáo có cả nhóm nhưng nhãn hàng lại chọn tôi làm gương mặt chủ đạo cho chiến dịch. Thật sự khi đó, tôi cảm thấy hơi hoang mang và một phần thấy có lỗi với các thành viên còn lại.

Ngày xưa, tôi từng nhận được rất nhiều bình luận và sự góp ý từ fan của các thành viên trong nhóm. Họ trách tôi lấy hết cơ hội của các thành viên còn lại. Tuy nhiên, tôi không cố tình làm như vậy mà đó là sự lựa chọn của các đơn vị làm việc cùng.

Sau chương trình The Remix, nhiều người nói tôi đang gây được hiệu ứng thì nên tách ra và hoạt động solo. Tuy nhiên, các thành viên còn lại vẫn đang trên tinh thần hoạt động nhóm, nếu tôi tách ra đột ngột, họ sẽ cảm thấy bơ vơ. Tôi nghĩ bản thân mình nên có trách nhiệm đồng hành cùng nhóm cho đến khi tất cả thành viên sẵn sàng hoạt động solo.

Từ khi nhóm 365 tan rã, mối quan hệ của Isaac với các thành viên còn lại như thế nào? Vì sao Isaac thường vắng mặt trong những sự kiện của các thành viên còn lại?

- Chúng tôi vẫn nhắn tin và lâu lâu vẫn tụ hội. Nhóm 365 ít gặp nhau thì tôi còn mừng nữa, vì như vậy chứng tỏ ai cũng bận, ai cũng được khán giả yêu quý. Chỉ cần lúc cần nhau, chúng tôi có mặt bên nhau là được, ví dụ như đám cưới của chị Vân (Ngô Thanh Vân - PV). Tôi nghĩ chỉ cần những khoảnh khắc quan trọng ở bên nhau là đủ, không phải cứ lúc nào cũng bên nhau mới là thân thiết.

Còn mối quan hệ của Isaac và Ngô Thanh Vân hiện nay ra sao?

- Chị Vân luôn là một phần không thể thay thế trong sự nghiệp của tôi vì nếu không có Ngô Thanh Vân sẽ không có Isaac ngày hôm nay. Tôi rất biết ơn chị Vân!

Bận rộn cho sự nghiệp, hiện tại Isaac có đang yêu?

- Tôi xác định thời điểm này, mình phải yêu khán giả, yêu nghề và cống hiến 100% công lực. Nhưng để có thời gian dành cho hàng chục ngàn khán giả thì chắc chắn tôi sẽ không đủ thời gian dành cho một ai khác. Tôi chưa sẵn sàng "chia 5 xẻ 7" bản thân để yêu thêm ai.

Isaac có bị bố mẹ đôn đốc chuyện lập gia đình?

- Tôi may mắn vì bố mẹ rất tâm lý, chưa bao giờ đặt vấn đề về chuyện này mà chỉ nói rằng con cứ làm những gì khiến bản thân vui là được.

Mới đây, Phương Nhi - Á hậu 2 Miss World Việt Nam 2022 - có chia sẻ rất hâm mộ Isaac, anh nghĩ sao về cô ấy?

- Tôi cũng cảm thấy bất ngờ vì lúc làm việc chung với Phương Nhi, tôi khó tính như một ông già (cười). Dù vậy tôi cũng cảm thấy rất vui và ấm lòng khi mình được yêu mến.

Tôi cũng rất bất ngờ khi việc Phương Nhi hâm mộ tôi được nhiều người quan tâm. Với Phương Nhi, tôi ấn tượng nhan sắc trong trẻo của cô ấy ngay lần đầu tiên gặp. Khi nhìn hình hay trên clip, bạn chỉ cảm nhận được 10% hay 20% vẻ đẹp của Phương Nhi thôi.

Trong showbiz cũng có rất nhiều nghệ sĩ nữ công khai "phát cuồng" vì Isaac như Diệu Nhi, Khả Ngân và gần đây nhất là Á hậu Phương Nhi… Isaac có muốn tạo một "fanclub" trong showbiz không? Ai sẽ là trưởng nhóm?

- Diệu Nhi là người tôi "mê", chứ cô ấy chưa bao giờ "mê" tôi (cười).

Tôi nghĩ rằng mọi người yêu quý mình thôi chứ không hâm mộ đến mức phải thành lập fanclub đâu. Mọi người yêu quý khiến tôi rất cảm kích. Tôi muốn mọi người biết rằng tôi cũng rất yêu quý mọi người.

Còn với Khả Ngân, người vừa kết hợp cùng Isaac trong MV mới, thì sao?

- 8 năm trước, tôi và Khả Ngân có buổi chụp ảnh cho một tờ báo, diện trang phục cặp đôi mùa đông. Đó là lần đầu tiên, tôi được chụp hình cùng Khả Ngân và cảm thấy cô ấy rất xinh xắn, dễ thương đồng thời có hơi "cảm nắng".

Đến khi nhóm 365 thực hiện MV Anh sợ mất em, mỗi thành viên trong nhóm phải chọn một cô gái để đóng cặp. Tôi quyết định chọn Khả Ngân, may mắn là em ấy nhận lời và đó là lần đầu chúng tôi đóng cùng nhau trong MV.

Mãi sau 8 năm không liên lạc nhiều với nhau vì mỗi người đều có công việc riêng thì tôi lại tiếp tục mời Khả Ngân đóng MV. Đối với tôi, ở thời điểm hiện tại, chỉ có Khả Ngân khi cười mới đủ khiến mọi người cảm thấy xao xuyến. Tôi bị ấn tượng mạnh bởi những cô gái đơn giản, đáng yêu và tỏa ra một năng lượng tích cực. Khả Ngân đã cho tôi cảm giác đó.

Những ca khúc mà Isaac thể hiện như: Anh sẽ về sớm thôi, Ngồi yên anh sang... thường có khuynh hướng chủ động trong tình yêu, còn ngoài đời Isaac như thế nào?

- Khi đã thích, tôi sẽ chủ động ngay lập tức. Còn nhiều người hỏi vậy sao tôi chưa có người yêu, thì là vì tôi chưa tìm được đối tượng nên chưa chủ động thôi (cười).

Không chỉ trong tình yêu đâu, trong cuộc sống cũng vậy. Giống như khi quý Diệu Nhi, tôi chủ động nhắn tin, tặng quà cho Diệu Nhi. Khi mình quý một người nào đó, mình sẽ dành cho người ta một sự chủ động rất rõ ràng. Đó cũng chính là tính cách của Isaac.

Có bao giờ Isaac rơi nước mắt vì yêu?

- Cũng có đó, nhưng không nhiều, bởi nếu tôi cảm nhận rõ được nỗi đau trong tình yêu thì có lẽ tôi hát ballat rất hay (cười). Không phải tôi vô cảm đâu, mà do tôi lý trí quá.

Isaac cho rằng khi nào lý tưởng để lập gia đình?

- Đối với tôi, lập gia đình không phải một chuyện đơn giản. Việc thay đổi cuộc sống của mình bằng cách gắn bó với một người nào đó không phải là "một sớm một chiều". Chính vì vậy, tôi nghĩ mọi chuyện phải tùy duyên, không bao giờ tôi đặt ra mục tiêu rằng khi nào sẽ lập gia đình.

Anh có ngại chuyện chênh chệch tuổi tác khi yêu?

- Tôi cực kỳ thoải mái về chuyện đó. Khi hai trái tim đồng điệu thì tuổi tác, nghề nghiệp, ngoại hình không còn quan trọng. Nếu không thì về chung nhà thế nào cũng... có chuyện.

Muốn đồng điệu về cảm xúc, phải chăng nên tìm "một nửa" trong showbiz?

- Tôi nghĩ ai rồi cũng tìm được "một nửa" nếu bạn đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Việc yêu đương tốt nhất không nên đưa ra tiêu chuẩn. Nếu như chỉ tìm kiếm trong showbiz thì mình lại bỏ mất cơ hội bên ngoài thì sao? Mọi thứ nên lắng nghe cảm xúc của bản thân.

Cảm ơn những chia sẻ của Isaac!

Nội dung - Thiết kế: Mộc Khải

Ảnh: Hải Long, Facebook nhân vật

Video: Phương Nhi

24/08/2022