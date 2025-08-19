Kim Tae Hee tiết lộ lý do lấy Bi Rain, Bi Rain nói “vợ hy sinh nhiều nhất”

Kim Tae Hee và Bi Rain đều là những ngôi sao hạng A của làng giải trí Hàn Quốc nhiều năm qua.

Kim Tae Hee hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh trong khi chồng cô, Bi Rain, được biết tới như một ngôi sao đình đám của Kpop (nhạc trẻ xứ Hàn). Hiện tại, anh còn là ông chủ của một công ty giải trí.

Kim Tae Hee và Bi Rain là cặp đôi vàng của làng giải trí Hàn Quốc (Ảnh: Naver).

Ngoài công việc làm nghệ thuật, cả hai còn khá mát tay trong việc kinh doanh bất động sản và tích cực làm từ thiện.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Kim Tae Hee hiện sở hữu khối tài sản khoảng 16 triệu USD trong khi chồng cô - Bi Rain - nắm trong tay khoảng 55 triệu USD.

Cặp đôi bén duyên từ một lần hợp tác trong một buổi ghi hình quảng cáo vào năm 2000. Tuy nhiên, phải vài năm sau, mối quan hệ của họ mới được công chúng biết tới.

Chuyện tình của họ chính thức được phát hiện vào năm 2013 khi Bi Rain đang phục vụ trong quân đội. Vụ việc khiến Bi Rain bị khiển trách, phải chịu hình phạt kỷ luật. Thời gian đầu, chuyện tình của họ cũng không được lòng người hâm mộ Kim Tae Hee.

Năm 2017, cặp đôi tổ chức một hôn lễ đơn giản tại nhà thờ trước sự chứng kiến của người thân và một số bạn bè thân thiết. Sau 8 năm chung sống, minh chứng tình yêu của họ là 2 cô con gái đáng yêu, lém lỉnh.

Kim Tae Hee và Bi Rain làm đám cưới vào năm 2017 và đã có 2 con gái chung (Ảnh: Instagram).

Khi được hỏi về chuyện tình với ngọc nữ của màn ảnh xứ Hàn, Bi Rain thừa nhận: "Mối tình đầu của tôi chính là người đang chung sống dưới một mái nhà với tôi. Tôi nghĩ, ngay từ khi sinh ra, chúng tôi đã được định sẵn là yêu nhau".

Ngôi sao ca nhạc nổi tiếng của xứ kim chi cũng nói, anh là người theo đuổi Kim Tae Hee trước và thậm chí yêu đơn phương nữ diễn viên gần một năm trước khi ngỏ lời và được cô chấp nhận.

Từ khi kết hôn, Bi Rain không ít lần công khai bày tỏ tình cảm với người bạn đời trên mạng xã hội hay nắm tay cô tình tứ ở những nơi công cộng. Ngôi sao của Ngôi nhà hạnh phúc cho biết, anh luôn hôn vợ mỗi sáng và chỉ cần nhắc đến tên Kim Tae Hee, anh lập tức trở thành kẻ ngốc si tình.

Bi Rain khẳng định: "Tôi luôn cảm thấy biết ơn vì cuộc sống gia đình hạnh phúc. Tôi có niềm hạnh phúc mà không thể có được lúc còn độc thân".

Mới đây, nữ diễn viên Kim Tae Hee cũng chia sẻ về chuyện tình của cô với Bi Rain trong chương trình You Quiz on the Block.

Kim Tae Hee hạnh phúc và xúc động khi nhắc đến Bi Rain cùng 2 con gái (Ảnh: Naver).

Khi được hỏi về lý do lựa chọn Bi Rain làm chồng, nữ diễn viên xứ Hàn trả lời: “Có lẽ, hai chúng tôi nhớ lại chuyện tình này theo cách khác nhau. Anh ấy thường tặng tôi những món quà nhỏ xíu, nhưng rất tinh tế, không hề tạo cảm giác nặng nề. Những lúc tôi mệt mỏi hay buồn bã, tôi chỉ cần mở quà ra là thấy vui trở lại. Vì vậy, lần đầu tiên tôi đã chủ động nhắn tin cho anh ấy”.

Về phần mình, Bi Rain luôn biết ơn sự hy sinh của vợ và trân trọng cô. Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 8 này, anh nói: “Người hy sinh nhiều nhất chính là vợ tôi - Kim Tae Hee. Đàn ông, dù mất tất cả, chỉ cần còn gia đình thì có thể vì họ mà buông bỏ tự ái, sẵn sàng quỳ gối trước bất kỳ ai. Tôi cũng vậy. Dù tương lai thế nào, kể cả thất bại, tôi vẫn đủ tự tin bắt đầu lại từ con số 0, miễn là bên cạnh còn gia đình”.

Nam diễn viên Ngôi nhà hạnh phúc cũng thừa nhận, bản thân anh thay đổi rất nhiều khi lập gia đình và lên chức bố.

Bi Rain thừa nhận, trong cuộc hôn nhân của 2 vợ chồng anh, vợ anh là người hy sinh nhiều hơn (Ảnh: News).

Anh nói: “Khi đã có con, cái tôi không còn tồn tại nữa. Điều quan trọng nhất là gia đình. Trong gia đình, người phải hy sinh nhiều nhất chính là những người mẹ. Họ là người sinh con. Họ cũng là người mà các con tìm tới đầu tiên.

Vì vậy, người cha phải là người san sẻ, bù đắp cho những khó khăn và áp lực mà mẹ phải chịu. Nếu luôn mặc định việc nuôi dạy con là của các bà mẹ, điều đó hoàn toàn sai lầm. Người cha phải đồng hành và hỗ trợ vợ trong việc chăm sóc con cái”.

Những năm qua, cặp đôi nổi tiếng của làng giải trí xứ Hàn cũng giữ nguyên tắc không công khai hình ảnh các con gái vì muốn 2 đứa trẻ có cuộc sống tự nhiên và vui vẻ.

Nhắc đến con, Kim Tae Hee bộc bạch: “Con gái lớn thì phần trên của khuôn mặt giống tôi, phần dưới khuôn mặt giống anh ấy. Còn con gái út thì ngược lại. Vì vậy, tôi vừa buồn cười vừa xúc động, cảm giác rất lẫn lộn”.

Kim Tae Hee đang tích cực quảng bá cho bộ phim "Butterfly" (Ảnh: Chosun).

Nữ diễn viên hiện tích cực quảng cáo cho dự án Butterfly. Đây cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại của cô với màn ảnh rộng sau thời gian dài tạm nghỉ để sinh con và chăm sóc gia đình.

Trong phim, Kim Tae Hee xuất hiện với gương mặt mộc, thể hiện khả năng nói tiếng Anh khá lưu loát. Trong buổi họp báo giới thiệu phim, Kim Tae Hee tiếp tục thể hiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Phần trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh trôi chảy của cô được lan truyền và gây sốt trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, ngoại hình của "biểu tượng sắc đẹp xứ Hàn" ở tuổi sau 40 khiến nhiều người bất ngờ. Cô để lộ vết chân chim nơi đuôi mắt khi mỉm cười và vết dấu thời gian trên làn da ở tuổi 45.

Khi được hỏi về những bất an mà tuổi tác mang lại với một người làm việc trong làng giải trí, Kim Tae Hee nói: "Là một diễn viên, tôi cũng có thời điểm thấy bất an trước những sự thay đổi ngoại hình của bản thân.

Khi bạn còn trẻ, bạn luôn tin rằng, khi già hơn, bạn sẽ rất chán nản và cuộc sống trở nên tẻ nhạt. Nhưng ngay cả khi ngoại hình của bạn thay đổi, bạn cũng nhận ra rằng, bạn vẫn còn nhan sắc và niềm vui mà tuổi tác mang lại".