Ảnh hiếm của Phước Sang và Việt Trinh 2 thập kỷ trước gây chú ý

Gần đây, bức ảnh cũ của nghệ sĩ Phước Sang và Việt Trinh được khán giả chú ý trở lại. Trong ảnh, "người đẹp Tây đô" Việt Trinh diện áo dài, tóc buông xõa khoe vẻ đẹp dịu dàng. Cô và nghệ sĩ Phước Sang tươi cười, tạo dáng tự nhiên trong bối cảnh căn nhà cổ.

Bức ảnh cách đây 21 năm của Việt Trinh và Phước Sang (Ảnh: Lữ Đắc Long).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, tác giả bức ảnh - nhiếp ảnh gia, nhà báo Lữ Đắc Long - cho biết, ảnh được chụp năm 2004 tại khu cư xá Thanh Đa (TPHCM). Thời điểm đó, Tạp chí Điện ảnh TPHCM tổ chức buổi chụp ảnh bìa, mời dàn diễn viên phim Nợ đời gồm Việt Trinh, Phước Sang, Mỹ Uyên, Hứa Vĩ Văn... tham gia.

Theo ông Lữ Đắc Long, các diễn viên rất ăn ý trong buổi chụp hình. Họ tái hiện lại những cảnh quay trong phim Nợ đời với trang phục, kiểu tóc mang dấu ấn thập niên 1920, 1930.

Buổi chụp hình có sự tham gia của dàn diễn viên phim "Nợ đời" như: Mỹ Uyên, Việt Trinh, Phước Sang, Hứa Vĩ Văn... (Ảnh: Lữ Đắc Long).

Ở hậu trường, nghệ sĩ Phước Sang tỉ mỉ, chu đáo, sẵn sàng chuẩn bị đạo cụ như ghế, thau nước... Hai diễn viên Việt Trinh và Mỹ Uyên mặc áo dài cổ xưa, được chuyên gia trang điểm Việt Hùng chăm chút kỹ lưỡng.

Nhiếp ảnh gia cho biết thêm, diễn viên Phước Sang thời điểm năm 2004 là tên tuổi nổi tiếng của làng giải trí, bận rộn với công việc điều hành hãng phim, sân khấu kịch. "Nhưng chỉ cần Việt Trinh gọi điện là anh có mặt ghi hình ngay, chứng tỏ tình bạn của họ thân thiết như thế nào", ông Long hé lộ.

Nghệ sĩ Phước Sang (SN 1966) và Việt Trinh (SN 1972) đều là những gương mặt được khán giả yêu thích trên màn ảnh thập niên 1990. Đầu thập niên 2000, hai nghệ sĩ vướng tin đồn hẹn hò nhưng chưa bao giờ xác nhận.

Năm 2004, Việt Trinh và Phước Sang cùng tham gia phim Nợ đời, tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Hồ Biểu Chánh do Hồ Ngọc Xum làm đạo diễn.

Những năm sau này, sự nghiệp, cuộc sống của Việt Trinh, Phước Sang rẽ hướng khác nhau.

Việt Trinh gặp lại Phước Sang hồi tháng 6/2024 (Ảnh: Chụp màn hình).

Tháng 6/2024, diễn viên Việt Trinh tái ngộ đàn anh Phước Sang trong chương trình 24 giờ gieo hạt yêu thương của biên kịch Châu Thổ. Trên trang cá nhân thời điểm đó, Việt Trinh chia sẻ video trò chuyện cùng Phước Sang, thu hút hàng trăm ngàn lượt xem và nhiều bình luận từ khán giả.

Trong cuộc trò chuyện cùng Việt Trinh, "ông bầu" Phước Sang kể về hành trình vượt qua biến cố về sức khỏe lẫn cuộc sống. Việt Trinh chia sẻ, cô mừng vì đàn anh có tinh thần lạc quan sau nhiều thăng trầm.

"Rất lâu rồi tôi mới gặp lại anh Phước Sang. Sau khi anh ấy bị đột quỵ lần thứ 3 (tháng 4/2024 - PV), sức khỏe anh rất xấu. Gần đây tôi gọi điện cho anh, biết được anh hiện tại tạm ổn, hồi phục. Tôi và biên kịch Châu Thổ mời anh tham gia chương trình cho khuây khỏa.

Ngồi nói chuyện, làm việc với anh, tôi nhận ra anh vẫn rất duyên dáng, thông minh, linh hoạt. Anh vượt qua được những biến cố nhờ có tâm lý vững vàng, tinh thần lạc quan, mạnh mẽ", Việt Trinh nói.

Gần đây nhất, ngày 15/8, nghệ sĩ Phước Sang nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Hiện sức khỏe của nam nghệ sĩ vẫn được các bác sĩ theo dõi.

Thông tin Phước Sang nhập viện khiến nhiều đồng nghiệp lo lắng. Một số nghệ sĩ sau khi hay tin đã đến thăm, cầu mong nam nghệ sĩ vượt qua cơn nguy kịch.