Hai bộ váy của NTK Việt giúp hai hoa hậu quốc tế liên tiếp đăng quang

Hôm 16/8 (giờ địa phương), chung kết Miss World Gibraltar (Hoa hậu Thế giới Gibraltar) khép lại với ngôi vị cao nhất thuộc về người đẹp Julia Horne.

Trong đêm chung kết, Julia Horne xuất hiện trong bộ đầm dạ hội màu vàng đồng có phom dáng ôm sát, giúp người đẹp 25 tuổi khoe đường cong gợi cảm, nhận nhiều lời khen từ khán giả.

Người đẹp Julia Horne đăng quang Miss World Gibraltar (Ảnh: NTK cung cấp).

Hoa hậu Julia Hornee chia sẻ, chiếc đầm cô mặc được chính chị gái của cô gửi tặng. Trước chung kết, chị gái của Julia đột ngột qua đời. Để tưởng nhớ người chị yêu quý, Julia Hornee tự tay đính một trái tim màu đỏ lên váy, mang theo tình yêu và nỗi nhớ vào khoảnh khắc đăng quang.

Đáng chú ý, chiếc váy này đến từ hai nhà thiết kế Phạm Sĩ Toàn và Huỳnh Bảo Toàn (Song Toàn) của Việt Nam. Một điều trùng hợp là tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ diễn ra tối 18/8 (giờ địa phương), thí sinh chiến thắng Manika Vishwakarma cũng mặc trang phục do NTK Song Toàn thực hiện.

Thiết kế có điểm nhấn cắt xẻ, giúp Manika Vishwakarma khoe vẻ đẹp hình thể và sự tự tin.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ Manika Vishwakarma và NTK Huỳnh Bảo Toàn cùng ê-kíp (Ảnh: NTK cung cấp).

Việc trang phục của nhà thiết kế Việt liên tiếp giúp hai người đẹp quốc tế giành được vương miện thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp. Khán giả trong nước cho rằng đây là tín hiệu vui khi các NTK Việt ngày càng lan tỏa tài năng, có chỗ đứng ở các cuộc thi nhan sắc thế giới.

NTK Song Toàn cho biết, cả hai bộ trang phục của Julia Horne và Manika Vishwakarma có điểm chung ở sự tinh tế trong việc lựa chọn chất liệu, kỹ thuật đính kết tỉ mỉ. Khi thực hiện, anh hướng đến phong cách hiện đại, sang trọng.

Song Toàn (Phạm Sĩ Toàn - Huỳnh Bảo Toàn) là những nhà thiết kế có tiếng trong làng thời trang Việt Nam. Trang phục do bộ đôi thực hiện thường được các người đẹp trong nước và quốc tế tin tưởng lựa chọn trong những sự kiện quan trọng.