Hoa hậu sinh năm 2005 góp mặt trong lễ diễu binh, diễu hành 2/9 là ai?

Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Mỹ Linh cho biết, cô vinh dự trở thành một trong 3 hoa hậu được lựa chọn tham dự Lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), hòa chung không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Trong sự kiện mang tầm vóc lịch sử này, Nguyễn Thị Mỹ Linh sẽ tham gia diễu hành trong Khối Văn hóa - Thể thao, cùng với Hoa hậu Lương Thùy Linh và Hoa hậu Hà Trúc Linh. Người đẹp chia sẻ, cô đang dốc sức tập luyện để có màn xuất hiện trang nghiêm và trọn vẹn nhất.

Hoa hậu Mỹ Linh tham gia Khối Văn hóa - Thể thao tại Lễ diễu binh 2/9 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Được khoác lên mình tà áo dài truyền thống, sánh bước cùng các cô chú nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, các anh chị diễn viên, vận động viên và hoa hậu, tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Đây không chỉ là niềm hạnh phúc và vinh dự của cá nhân tôi mà còn là trách nhiệm trong việc lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam duyên dáng, tự tin và giàu lòng yêu nước đến bạn bè quốc tế", Mỹ Linh bày tỏ.

Nguyễn Thị Mỹ Linh sinh năm 2005 tại Thanh Hóa, là sinh viên khoa Du lịch, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Sở hữu chiều cao 1,71m, số đo 80-62-96cm, cùng gương mặt khả ái và phong thái tự tin, cô sớm ghi dấu ấn trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và phong trào sinh viên tại quê hương.

Trong cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025, ngoài nhan sắc nổi bật, Mỹ Linh còn gây ấn tượng với phần thi ứng xử tự tin, đầy thuyết phục.

Nhan sắc ngọt ngào của Hoa hậu Mỹ Linh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đăng quang hoa hậu, Mỹ Linh mang khát vọng giới thiệu hình ảnh một Việt Nam tươi đẹp, thân thiện đến bạn bè quốc tế. Người đẹp bày tỏ lòng biết ơn thành kính trước những thế hệ cha anh đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn hòa bình cho dân tộc.

"Tôi tự hào là thế hệ trẻ Việt Nam yêu nước, tự tin, bản lĩnh và sẵn sàng cống hiến khi Tổ quốc cần", Hoa hậu Mỹ Linh khẳng định.