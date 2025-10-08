Biến đồng hồ nạm kim cương, giá hơn căn biệt thự thành trang sức

Với giới mộ điệu, những chiếc đồng hồ sáng lấp lánh này không chỉ là một món phụ kiện mà còn khẳng định sự tinh tế, tư duy thời trang của người sử dụng.

Tại hôn lễ đình đám của Selena Gomez và Benny Blanco diễn ra vào cuối tháng 9 vừa rồi, chiếc đồng hồ Jacob & Co. Boutique có thiết kế dáng vỏ mỏng hình chữ nhật, dây đeo và mặt số đều được nạm kim cương, đã trở thành tâm điểm trên nhiều diễn đàn thời trang.

Chiếc đồng hồ nạm kim cương đã biến thành món trang sức của chú rể Benny Blanco trong ngày trọng đại (Ảnh: Instagram).

Chiếc đồng hồ chế tác từ vàng trắng 18K và nạm toàn bộ 22,44 carat kim cương Ashoka được thiết kế riêng cho Benny Blanco.

Nhà sản xuất danh tiếng đã kết hợp chiếc đồng hồ cùng vòng tay tennis platinum cỡ lớn, đính kim cương cắt kiểu emerald nặng 29,03 carat cũng từ thương hiệu Jacob & Co. Tổng giá trị của món đồ ước tính lên tới 1,3 triệu USD.

Khi được hỏi về món đồ trang sức của Benny Blanco, Benjamin Arabov, CEO Jacob & Co., chia sẻ: “Trang sức kể một câu chuyện. Mỗi chi tiết, từ lựa chọn chất liệu đến kiểu cắt kim cương, đều được tạo ra để tôn vinh hành trình tình yêu của Benny và Selena và trở thành di sản trường tồn. Đây không chỉ là trang sức, mà là minh chứng của một tình yêu duy nhất, khắc ghi mãi theo thời gian”.

Cận cảnh chiếc đồng hồ chế tác từ vàng trắng 18K và nạm toàn bộ 22,44 carat kim cương Ashoka được thiết kế riêng của Benny Blanco (Ảnh: News).

Theo các chuyên gia của tạp chí thời trang Elle, chiếc đồng hồ được thiết kế riêng cho Benny có thiết kế tinh xảo, tạo nên diện mạo hoàn hảo cho anh trong ngày trọng đại và cũng rất hợp với bộ sưu tập váy cưới cổ điển cùng loạt nữ trang tinh tế của cô dâu Selena Gomez.

Trước Benny, một nghệ sĩ khác cũng rất khôn khéo khi biến đồng hồ Jacob & Co. Boutique thành món phụ kiện ấn tượng trên thảm đỏ, đó là nữ diễn viên Suki Waterhouse.

Ngôi sao trẻ của Hollywood đã xuất hiện tại sự kiện thời trang hàng đầu nước Mỹ - Met Gala 2025 - với chiếc đồng hồ Boutique phiên bản của riêng cô, kết hợp với vòng tay tennis Jacob & Co. và váy của nhà mốt Michael Kors.

Nữ diễn viên Suki Waterhouse sử dụng đồng hồ Boutique phiên bản riêng, kết hợp với vòng tay tennis của Jacob & Co. để dự sự kiện Met Gala 2025 (Ảnh: JJ).

Một mẫu đồng hồ danh tiếng khác của Jacob & Co. là vòng chân đồng hồ được thiết kế riêng cho nữ ca sĩ tỷ phú Rihanna. Cô đã đeo vòng chân đồng hồ với có 70 carat kim cương tròn và ngọc lục bảo, được làm bằng vàng trắng 18K, tới dự giải đua xe Công thức 1 Las Vegas vào năm 2023.

Các chuyên gia thời trang đánh giá rất cao sự kết hợp này. Mẫu đồng hồ bằng kim cương trở thành điểm nhấn cho vẻ ngoài thanh lịch của nữ ca sĩ và giá đồng hồ thiết kế riêng cho Rihanna lên tới 400.000 USD.

Mẫu đồng hồ của Jacob & Co. được nữ ca sĩ Rihanna đeo ở chân và trở thành điểm nhấn cho diện mạo của cô (Ảnh: JJ).

Được ra mắt bởi thợ kim hoàn Jacob Arabo tại New York (Mỹ) vào năm 1986, thương hiệu Jacob & Co. có nguồn gốc văn hóa đại chúng mạnh mẽ.

Arabo được huyền thoại nhạc rap The Notorious B.I.G. phát hiện. Trong nhiều năm, Arabo đã tạo nên những món kim cương cỡ lớn cho rapper danh tiếng và huyền thoại The Notorious B.I.G. đã đặt cho Arabo biệt danh "Jacob the Jeweller" (Jacob người thợ kim hoàn).

Jacob & Co. cũng cung cấp nhiều món trang sức và đồng hồ sang trọng cho các nhân vật nổi tiếng, trong đó có thể kể tới rapper Jay-Z, nữ ca sĩ nóng bỏng JLo.

Đồng hồ Five Time Zone của Jacob & Co. được nam ca sĩ nổi tiếng Drake yêu thích, sử dụng trong đời thường và đi sự kiện (Ảnh: JJ).

Chiếc đồng hồ đầu tiên mà Arabo tạo ra là chiếc Five Time Zone vào năm 2002. Nó được thiết kế dựa trên cảm hứng từ chiếc đồng hồ 2 múi giờ mà cha anh đã tặng lúc anh 13 tuổi.

Là một chiếc đồng hồ unisex (cả hai giới), Five Time Zone có thể được tùy chỉnh với màu sắc tươi sáng, đậm hoặc nhẹ nhàng, mạ vàng và đính kim cương trên vành hoặc toàn bộ. Chiếc đồng hồ có 4 mặt số phụ hiển thị giờ ở New York, Los Angeles, Tokyo và Paris.

Một trong những người đầu tiên đeo mẫu đồng hồ này là siêu mẫu Naomi Campbell. Đây cũng là mẫu đồng hồ mà rapper Jay-Z chọn để đeo trong buổi trình diễn quan trọng của anh vào năm 2003.

Mẫu đồng hồ Five Time Zone của Jacob & Co. được siêu mẫu Naomi Campbell đưa lên tạp chí Elle (Ảnh: Elle).

Những chiếc đồng hồ lấp lánh, thiết kế táo bạo của Jacob & Co. được khen là sự bổ sung hoàn hảo cho những món trang sức kim cương nhiều màu sắc mà anh thiết kế riêng cho các biểu tượng văn hóa thế giới như Nigo - nhà sáng lập thương hiệu thời trang đường phố của BAPE và nam ca sĩ da màu Pharrell Williams.

Sản phẩm đáng chú ý của thương hiệu xa xỉ Jacob & Co. là siêu phẩm đồng hồ Astronomia Sky, với các chi tiết 3D trong vỏ đồng hồ mặt số nổi.

Mẫu đồng hồ Astronomia Sky của Jacob & Co có giá lên tới 690.000 USD (Ảnh: Elle).

Phiên bản Ấn Độ của bộ sưu tập Astronomia Art có các mô hình thu nhỏ được chạm khắc thủ công hình Đền Taj Mahal, Đền Hoa Sen, Cổng Ấn Độ và Tháp Qutub Minar. Siêu phẩm xa xỉ Astronomia Sky có giá lên tới 690.000 USD/chiếc.

Ngoài ra, Jacob & Co còn nổi tiếng với bộ sưu tập Billionaire với phần thiết kế dày dặn, nạm kim cương được DJ Khaled rất yêu thích. Chiếc đồng hồ Timeless Treasure trong bộ sưu tập này có 482 viên kim cương vàng nặng 216,9 carat.

Tờ Vogue nhận định, những sáng tạo đồng hồ của Jacob & Co. đã tạo ra một thị trường mới và thay đổi cách nam giới nhìn nhận cũng như sử dụng trang sức. Đồng hồ với họ không chỉ là món đồ bất ly thân mà còn tạo nên diện mạo sang trọng cho người sử dụng.