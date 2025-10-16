Tối 15/10 (giờ Mỹ), show diễn nội y Victoria’s Secret Fashion Show 2025 (Show diễn thời trang của Victoria's Secret) đã được tổ chức và nhận được sự quan tâm của giới thời trang.

Những gương mặt người mẫu kỳ cựu gắn liền với Victoria’s Secret Fashion Show như Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Barbara Palvin, Liu Wen, Behati Prinsloo, Joan Smalls, Doutzen Kroes và Candice Swanepoel đều tham gia buổi diễn.

TWICE trình diễn tại Victoria’s Secret Fashion Show 2025 (Ảnh: Chụp màn hình).

Ngoài ra, chương trình còn có sự góp mặt của dàn mỹ nhân mới như: Bella và Gigi Hadid, Anok Yai, Paloma Elsesser, Imaan Hammam, Ashley Graham, Alex Consani, cùng nhiều tên tuổi khác.

Show năm nay có sự góp mặt của nhóm nhạc Hàn Quốc TWICE, Karol G, Missy Elliot và Madison Beer. Trong đó, nhóm nhạc TWICE nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông và người hâm mộ châu Á.

Đây là lần đầu nhóm nhạc Hàn Quốc TWICE được mời biểu diễn tại Victoria's Secret Fashion Show. Họ cũng là nghệ sĩ Kpop (nhạc trẻ xứ Hàn) thứ 2, được mời trình diễn tại Victoria's Secret Fashion Show, sau Lisa (thành viên Blackpink).

Trước giờ diễn, thành viên Jihyo của TWICE chia sẻ: "Chúng tôi thường biểu diễn với 9 thành viên nhưng lần này, chúng tôi chỉ có 4 người. Vì thế, mong các bạn sẽ thích và ủng hộ màn thể hiện của chúng tôi".

Bốn thành viên của TWICE xuất hiện trên thảm đỏ của chương trình Victoria's Secret Fashion Show 2025 (Ảnh: Getty Images).

Những năm gần đây, nhóm TWICE đã chuyển hướng sang hình tượng quyến rũ, gợi cảm. Trên các sân khấu, các người đẹp xứ Hàn luôn “cháy” hết mình, khoe hình thể với vũ đạo gợi cảm.

Do vậy, khi thông tin TWICE được mời trình diễn tại Victoria's Secret Fashion Show, người hâm mộ châu Á, trong đó có Việt Nam, rất hào hứng.

Tuy nhiên, sự thể hiện của TWICE tại Victoria's Secret Fashion Show 2025 không được như mong đợi. Trong đêm diễn, 4 thành viên của nhóm gồm Jihyo, Nayeon, Momo và em út Tzuyu diện đồ màu hồng, khoe dáng vóc cân đối cùng đôi chân dài.

Họ mang đến chương trình 2 ca khúc mới - This is For và Strategy. Nhóm biểu diễn khoảng 5 phút cùng các thiên thần nội y. Hai ca khúc được khán giả nhận xét không mới mẻ, giai điệu sôi động.

TWICE mang 2 ca khúc đến sân khấu Victoria's Secret Fashion Show 2025 (Ảnh: Getty Images).

Trong một số phân đoạn, TWICE phải đứng ra 2 bên sân khấu để nhường sàn diễn cho các thiên thần. Điều này khiến TWICE bị chê cười là làm nền ở Victoria's Secret Fashion Show. Ngoài ra, khả năng hát tiếng Anh và chất giọng yếu của các thành viên TWICE khiến khán giả có chút thất vọng.

Nhóm TWICE biểu diễn sau nữ ca sĩ người Mỹ Madison Beer nên họ không tránh khỏi việc bị so sánh. Nhận xét về màn biểu diễn của TWICE, nhiều khán giả thừa nhận, họ có chút hụt hẫng.

Năm ngoái, Lisa từng có màn trình diễn ấn tượng tại Victoria's Secret Fashion Show. “Búp bê người Thái Lan” được khen ngợi về cách lựa chọn trang phục, âm nhạc khi đến với sàn diễn quốc tế.

Tại show diễn năm 2024, Lisa còn được ưu ái đeo cánh thiên thần. Dù cũng có những ý kiến trái chiều về sự thể hiện của Lisa, truyền thông quốc tế vẫn dành cho thành viên Blackpink sự chú ý đáng kể.

Victoria's Secret Fashion Show từng là biểu tượng của những năm 2000, khi các siêu mẫu hàng đầu sải bước đầy quyến rũ trong đôi cánh thiên thần và nội y đặc trưng của hãng.

Lisa trình diễn tại Victoria's Secret Fashion Show 2024 (Ảnh: Getty Images).

Không chỉ là sàn diễn thời trang, Victoria's Secret Fashion Show còn là bữa tiệc giải trí quy tụ dàn sao âm nhạc đình đám như: Taylor Swift, Ed Sheeran, Ariana Grande, nhóm Maroon 5, Selena Gomez, Justin Bieber. Việc được mời tại show diễn nội y này được xem là vinh hạnh và là cơ hội lớn với nghệ sĩ.

Tuy nhiên từ cuối thập niên 2010, làn sóng chỉ trích bắt đầu nổi lên giữa bối cảnh phong trào chống bạo lực và xâm hại tại môi trường công sở "Me Too" lan rộng. Công chúng cho rằng hình ảnh mà Victoria's Secret truyền tải không còn phù hợp với quan điểm về sự đa dạng và tôn vinh cơ thể thực tế.

Năm 2019, Victoria's Secret Fashion Show thông báo tạm dừng và chính thức khởi động lại vào năm ngoái.