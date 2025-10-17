Labubu giá 5,5 tỷ đồng của Lisa và thú chơi phụ kiện sang chảnh

Điều thu hút trên mẫu Labubu của Lisa chính là những viên đá quý. Theo báo cáo, một số mẫu Labubu phiên bản giới hạn đã gây sốt trên toàn cầu, với mức đấu giá tăng vọt từ 200 triệu won đến 300 triệu won (từ 3,7 tỷ đồng đến 5,5 tỷ đồng).

Búp bê đồ chơi Labubu khiến giới trẻ mê mệt. Tại Việt Nam, cơn sốt này cũng được nhiều ngôi sao lăng xê. Năm 2024, tìm kiếm từ khóa “Labubu” trên TikTok, hàng trăm clip “đập hộp”, sưu tập bộ đồ về búp bê tai dài, răng nhọn đã hút hàng triệu lượt xem.

Trong các phiên livestream (phát sóng trực tuyến) bán hàng, không ít TikToker lựa chọn món đồ chơi này để làm phần quà tặng, thu hút khán giả tham gia mua sắm. Trên Facebook, các hội nhóm hàng mua bán, trao đổi Labubu có hàng trăm nghìn thành viên.

Labubu được đính đá và thiết kế riêng cho Lisa có giá 300 triệu won (hơn 5,5 tỷ đồng) (Ảnh: Instagram).

Labubu là món đồ chơi nghệ thuật, dưới dạng sinh vật lông xù có tai dài, răng sắc nhọn, nụ cười rộng nham hiểm, được nghệ sĩ Hong Kong (Trung Quốc) - Kasing Lung - lấy cảm hứng từ thần thoại Bắc Âu, tạo ra vào năm 2015. Mẫu búp bê này do công ty Pop Mart của Trung Quốc sản xuất.

Hiện tại, Pop Mart có 18 cửa hàng trên khắp Đông Nam Á. Vào tháng 4, doanh thu của Pop Mart từ thị trường Đông Nam Á đã vượt quá thị trường Đông Á. Trong đó, các thị trường con cưng của Pop Mart gồm: Indonesia, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Đây là những quốc gia có hơn 50% dân số dưới 35 tuổi.

Đại diện của Pop Mart cho biết, Labubu sẽ giúp công ty đạt doanh thu hơn 4 tỷ USD trong năm nay. Thành công toàn cầu của Labubu đã giúp cổ phiếu công ty tăng gần 200% trong năm.

Lisa là nghệ sĩ đầu tiên lăng xê thành công cơn sốt Labubu (Ảnh: Instagram).

Việc giới trẻ mê mệt món đồ chơi thú bông, sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền để sở hữu từng tạo nhiều tranh cãi trong dư luận. Một số ý kiến chỉ ra trào lưu sưu tầm Labubu chỉ là hiện tượng fomo - thuật ngữ chỉ hội chứng “sợ bỏ lỡ” khi đứng ngoài trào lưu của đám đông. Cũng ý kiến cho rằng, mỗi người đều có mục đích sử dụng tiền khác nhau.

Borwang (Thái Lan, 32 tuổi) chia sẻ với tờ Global Times: “Khi uể oải vì công việc, chúng tôi trò chuyện với Labubu và nói với chúng về những mệt mỏi và nỗ lực chăm chỉ của bản thân. Nhìn Labubu, chúng tôi nhanh chóng lấy lại năng lượng. Labubu đáng yêu này chính là chỗ dựa tinh thần cho nhiều nhân viên văn phòng như tôi”.

Cơn sốt và thành công của quái vật Lababu hay những nhân vật hoạt hình cũng mở ra một thị trường kinh doanh mới mẻ, phụ kiện trang trí và đồ chơi.

Các mẫu búp bê Labubu được yêu thích toàn cầu (Ảnh: Instagram).

Các thương hiệu cao cấp cũng lao vào cơn sốt Labubu

Búp bê Labubu nổi lên như một phụ kiện không thể thiếu trong giới thời trang xa xỉ sau khi Lisa (thành viên của Blackpink) kết hợp chúng với túi xách Louis Vuitton và Hermès. Giờ đây, các thương hiệu cao cấp cũng không nằm ngoài cơn sốt Lububu khi bắt tay thực hiện những món đồ nhỏ xinh.

Vào tháng 6, bộ sưu tập gồm 14 búp bê Labubu được mặc đồ theo phong cách của thương hiệu Nhật Bản Sacai đã thu về 337.500 USD tại một cuộc đấu giá, và lô hàng cao nhất đạt được 31.250 USD.

Tại giải US Open gần đây, nhà vô địch quần vợt Naomi Osaka giới thiệu những búp bê Labubu nạm pha lê có giá khoảng 500 USD của A-Morir. Theo nhà sản xuất kính mắt và phụ kiện nổi tiếng tại New York (Mỹ), món đồ chơi "Lablingblings" mất từ ​​4 đến 6 tuần để giao hàng do nhu cầu tăng cao.

Những mẫu búp bê Labubu xuất hiện ngày càng nhiều bên các thương hiệu thời trang cao cấp (Ảnh: Getty Images).

Ngôi sao quần vợt Naomi Osaka có một bộ sưu tập Labubu đính đá của riêng mình (Ảnh: Prestige Hong Kong).

Sắp tới, thương hiệu thời trang Moynat đến từ Pháp sẽ cho ra mắt bộ sưu tập túi xách, phụ kiện da, móc khóa túi xách hình Labubu và 2 nhân vật hoạt hình khác của họa sĩ Kasing Lung, người sáng tạo ra Labubu.

Những chiếc túi thêu chữ lồng đặc trưng của Moynat có giá khởi điểm 2.150 USD và móc khóa túi xách có giá bán lẻ là 450 USD. Thương hiệu thời trang Moynat cho biết, phiên bản giới hạn chỉ được bán trực tuyến và bán duy nhất một chiếc tại một cửa hàng của Moynat từ ngày 11/10 đến đầu năm 2026.

Không chỉ Labubu, các nhân vật hoạt hình khác cũng đang len lỏi vào thị trường thời trang cao cấp. Những sự hợp tác này không chỉ tạo nên cơn sốt mà còn hứa hẹn mang lại lợi nhuận đáng kể cho nhà sản xuất.

Các thương hiệu có tiếng như Tiffany, Loewe đang sử dụng các nhân vật hoạt hình như Pikachu và Totoro để thu hút khách hàng trẻ tuổi và am hiểu công nghệ.

Thương hiệu Moynat bắt tay với người đứng sau các mẫu Labubu, Kasing Lung, để tạo nên bộ sưu tập túi xách và phụ kiện phiên bản giới hạn mới (Ảnh: Getty Images).

Mẫu đồng hồ Speedmaster "Silver Snoopy" của Omega là những món đồ sưu tầm được săn đón. Năm 2015, mẫu này có giá 7.350 USD và hiện lên gần 38.000 USD, theo nhà cung cấp dữ liệu thị trường Watch Charts.

Hai bộ sưu tập Sailor Moon (Thủy thủ mặt trăng) của Jimmy Choo, với bộ sưu tập gần đây nhất được phát hành vào tháng 10, đã nhanh chóng cháy hàng.

Một số thương hiệu cao cấp cũng đang sáng tạo những nhân vật đáng yêu của riêng mình, chẳng hạn như Louis Vuitton, cho ra mắt dòng sản phẩm móc khóa túi xách hình thú nhồi bông "Louis Bear" vào tháng 7.

Ông Jeff Lindquist, Giám đốc điều hành và đối tác tại Boston Consulting Group, chia sẻ với tờ CNBC, những sự hợp tác ngày càng trở nên phổ biến và nhắm đến những khách hàng có khả năng bỏ tiền mua các mặt hàng cao cấp nhưng không bị “ám ảnh” quá mức với thời trang.

Mẫu đồng hồ Speedmaster "Silver Snoopy" của Omega được làm từ chất liệu bạc chạm khắc laser, với các cọc số và bộ kim phủ PVD xanh dương (Ảnh: Elle).

"Dễ thương không phải là điều tầm thường. Nó mang tính chiến lược. Sự dễ thương hoạt động cực kỳ hiệu quả trên các nền tảng bởi tính lan truyền sẽ thúc đẩy sức hút của các thương hiệu", ông Lindquist nói.

Theo ông Jeff Lindquist, khách hàng thế hệ Z đặc biệt tìm kiếm giá trị cảm xúc từ những món đồ họ sở hữu. Ông nói: "Thế hệ Gen Z coi hàng xa xỉ không chỉ là nghệ thuật mà còn là tấm gương phản chiếu bản sắc và niềm tin của riêng họ".

Daniel Langer, Giáo sư nghiên cứu chiến lược hàng xa xỉ tại Đại học Pepperdine, cũng nhận định, khách hàng trẻ sẵn sàng bỏ tiền mua những món phụ kiện đắt tiền vì có một niềm tin mạnh mẽ vào những nhân vật hoạt hình như Labubu.

Ông chia sẻ: "Các nhân vật đại diện cho một điều gì đó, và những nhân vật đó cũng có lượng người hâm mộ nhất định. Đó là những người thực sự yêu mến họ".