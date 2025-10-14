NSND Việt Anh đăng ký kết hôn với bạn gái kém 36 tuổi

Chiều 14/10, chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Việt Anh xác nhận ông và Chân Chân - bạn gái kiêm quản lý - đã đăng ký kết hôn.

"Chúng tôi làm thủ tục đăng ký kết hôn đã được vài tháng. Cả hai đến với nhau bằng sự chân thành, chỉ muốn lặng lẽ bên nhau, không muốn ồn ào để tránh những lời ra tiếng vào không đáng có", nam nghệ sĩ nói.

NSND Việt Anh và bạn gái Chân Chân (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thời gian qua, cặp đôi vướng tin đồn rạn nứt tình cảm. Trước thông tin này, ngày 13/10, Chân Chân đăng ảnh hai người đi nghỉ dưỡng vui vẻ bên nhau, khẳng định mối quan hệ vẫn hạnh phúc, bác bỏ tin đồn thất thiệt.

Trước đó, hồi tháng 7, NSND Việt Anh gây chú ý khi được bạn gái kém 36 tuổi cầu hôn. Trong đoạn video được học trò chia sẻ, cả hai ngồi thuyền ngắm cảnh sông Hương (Huế) về đêm. Nam nghệ sĩ được học trò tặng bánh kem mừng sinh nhật, còn Chân Chân bất ngờ trao món quà đặc biệt là cặp nhẫn.

Giữa tiếng vỗ tay của mọi người, NSND Việt Anh và Chân Chân trao nhẫn cho nhau.

Cả hai đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống (Ảnh: Facebook nhân vật).

NSND Việt Anh lần đầu công khai bạn gái hồi tháng 1, sau 17 năm độc thân. Chuyện tình của ông nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Nhiều khán giả nhận xét nam nghệ sĩ trẻ trung và vui vẻ hơn kể từ khi công khai người yêu.

Dù từng đối mặt với ý kiến trái chiều về khoảng cách tuổi tác, cặp đôi vẫn thường xuyên xuất hiện cùng nhau, đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống.

Khi NSND Việt Anh đi diễn, Chân Chân theo sát để chăm sóc, sắp xếp công việc giúp ông. Những lúc rảnh rỗi, cặp đôi tận hưởng những khoảnh khắc bình dị bên nhau như vào bếp nấu ăn, đi dạo, du lịch trong và ngoài nước.