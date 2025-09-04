Đồng hồ Rolex bé bằng đồng xu cực hiếm, có giá hơn 500 triệu đồng

Giữa thế kỷ 20, giới mộ điệu đã chứng kiến ​​sự hồi sinh mạnh mẽ của đồng hồ xu. Các thương hiệu xa xỉ đã tạo ra những chiếc đồng hồ siêu mỏng, chất lượng cao được gắn trong đồng xu vàng thật. Chúng thu hút giới sưu tập bởi sự kết hợp giữa nghệ thuật đúc tiền và đồng hồ.

Các công ty hoàn thiện kỹ thuật tách đôi đồng xu và gắn hai nửa xung quanh một bộ máy đồng hồ nhỏ xíu. Ở giai đoạn này, đồng hồ xu trở thành biểu tượng của sự sang trọng và kỹ thuật tinh tế, phù hợp với xu hướng đồng hồ không chỉ là thiết bị đo thời gian, mà còn là tuyên ngôn về địa vị và thiết kế.

Việc chế tạo đồng hồ tiền xu là quá trình phức tạp, đòi hỏi bộ máy cực mỏng và vỏ đồng hồ được chế tạo chính xác để vừa với độ dày ban đầu của đồng xu. Mục tiêu thiết kế là làm cho đồng hồ trông giống hệt đồng xu thông thường khi đóng lại, mặt số chỉ lộ ra khi mở nắp bản lề thông qua chốt ẩn.

Nhiều nhà sản xuất Thụy Sĩ đã đặt bộ máy đồng hồ của họ vào trong đồng xu để chứng minh khả năng thu nhỏ chúng. Bên cạnh đồng hồ đeo tay, các nhà sưu tập cũng dành sự quan tâm cho đồng hồ xu. Họ đánh giá cao sự khéo léo tay nghề, đồng thời muốn sở hữu những món đồ cổ điển hiếm có này.

Mặt trước đồng hồ Cellini Coin có hình Nữ thần Tự do và năm 1904 (Ảnh: Christie's).

Không nằm ngoài xu hướng này, Rolex gia nhập cuộc đua sản xuất, thể hiện sự tinh thông của họ về cả chế tác đồng hồ lẫn thiết kế nghệ thuật.

Bằng cách sử dụng những đồng tiền vàng nguyên chất và có ý nghĩa lịch sử, chẳng hạn như đồng xu 20 USD, họ đã tạo ra Cellini Coin Watch. Mẫu đồng hồ này được sản xuất với số lượng rất hạn chế, khiến nó trở nên quý hiếm và được giới sưu tầm đánh giá cao.

Bao bọc bên ngoài bộ máy lên dây cót thủ công là đồng xu 20 USD bằng vàng 18K. Mặt trước đồng xu có hình Nữ thần Tự do. Mặt sau là huy hiệu đại bàng đầu hói của Mỹ. Thiết kế có một nút bấm ẩn ở cạnh bên tại vị trí 3h để mở mặt số và lấy ra chiếc đồng hồ nhỏ bên trong.

Hiện nay, một số nhà sưu tập hoặc các sàn thương mại bán lại rao bán thiết kế này ở mức giá khoảng 20.000 USD (527 triệu đồng), tùy thuộc vào tình trạng và mẫu mã cụ thể.

Hồi tháng 4/2024, nhà đấu giá Christie's đã bán mẫu Cellini Coin Ref. 3612 với mức giá 22.680 USD (hơn 597 triệu đồng), có đầy đủ túi đựng, thẻ treo, tài liệu sản phẩm, hộp đựng và bao bì bên ngoài. Trước đó, Christie's ước tính mức giá cho thiết kế này là 20.000-30.000 USD (527-790,5 triệu đồng).

Cellini Coin phiên bản 50 peso có dây đeo bằng da (Ảnh: Sotheby's).

Bên cạnh đồng hồ xu 20 USD, nhà chế tác Thụy Sĩ còn giới thiệu một số phiên bản khác, bao gồm đồng xu vàng kỷ niệm 100 Franc, đồng xu vàng 5 bảng Anh.

Năm 1971, thương hiệu đã sản xuất phiên bản giới hạn 10 chiếc cỡ lớn đặc biệt để kỷ niệm 50 năm ra đời đồng xu Centenario (là đồng tiền vàng 50 peso của Mexico) và kỷ niệm 150 năm Hiệp ước Cordoba - hiệp ước thiết lập nền độc lập cho Mexico.

Vỏ 39mm mang lại vẻ ngoài mạnh mẽ khi đeo trên cổ tay hơn so với các đồng hồ xu sưu tầm khác. Đồng hồ có hình dạng một đồng xu vàng 50 peso có niên đại 1821-1947, được khắc dòng chữ "Libertad - Independencia" trên dây đeo.

Theo Hodinkee, giá bán ước tính trước khi lên kệ là 8.000-10.000 USD (210-264 triệu đồng, theo tỷ giá hiện tại), khá cao đối với một mẫu Cellini năm 1971. Nhưng mức giá này khá thấp đối với một chiếc Rolex phiên bản giới hạn thực sự mang ý nghĩa lịch sử.

Do số lượng khan hiếm, phiên bản đồng hồ xu này hiếm khi được bán ra thị trường. Vì vậy, thiết kế được đánh giá là chiếc đồng hồ khó tìm và được nhiều nhà sưu tập khác nhau mong muốn. Cellini Coin 50 peso cũng được coi là một trong những ví dụ quan trọng nhất về chế tác đồng hồ theo chủ đề tiền xu từng xuất hiện trên thị trường.

Năm 2024, nhà đấu giá Sotheby's từng đem đấu giá mẫu đồng hồ này với mức giá ước tính 40.000-80.000 CHF (1,3-2,6 tỷ đồng). Sau khi phiên đấu giá kết thúc, đồng hồ được "gõ búa" ở mức giá 84.000 CHF (hơn 2,7 tỷ đồng).