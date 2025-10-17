Cách NAPAS "chạm" cảm xúc tại đêm nhạc đặc biệt trong khuôn khổ Ngày Thẻ Việt Nam
(Dân trí) - Trong khuôn khổ Ngày Thẻ Việt Nam 2025, Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tiếp tục đồng hành tổ chức đêm nhạc “Chạm Việt Nam” vào tối ngày 19/10, đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp gắn bó với sự kiện.
Điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn ca khúc “Nhịp chạm Việt Nam” do ca sĩ Anh Tú (Voi) thể hiện. Bài hát nằm trong dự án âm nhạc hợp tác giữa NAPAS, nhạc sĩ Bùi Công Nam và ca sĩ Anh Tú, hướng tới mục tiêu kết nối trải nghiệm thanh toán số hiện đại với giá trị văn hóa và tinh thần Việt Nam.
Ra mắt từ tháng 7/2025, MV “Nhịp chạm Việt Nam” nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng trực tuyến. Giai điệu trẻ trung, ca từ gần gũi cùng hình ảnh mang đậm sắc màu Việt đã giúp ca khúc trở thành biểu tượng cảm xúc cho tinh thần đổi mới, sáng tạo của người Việt trong kỷ nguyên số.
Theo đại diện NAPAS, “Nhịp chạm Việt Nam” là câu chuyện về những “nhịp chạm” đa tầng ý nghĩa. Ở lớp nghĩa trực tiếp, đó là thao tác “chạm” khi thanh toán – từ chạm thẻ NAPAS, quét mã VietQR, đến thanh toán xuyên biên giới với các quốc gia trong khu vực. Ở tầng sâu hơn, “nhịp chạm” còn là sự kết nối giữa giao dịch số và các giá trị văn hóa, giữa công nghệ và cảm xúc con người.
“Chúng tôi mong muốn mỗi ‘chạm’ thanh toán của người dùng sẽ không chỉ mang ý nghĩa giao dịch, mà còn là sự khẳng định niềm tin vào một thương hiệu thanh toán của người Việt, dành cho người Việt – luôn đồng hành cùng nhịp sống hiện đại", đại diện NAPAS chia sẻ.
Cũng theo NAPAS, hình ảnh “nhịp chạm” là biểu tượng cho một hệ sinh thái thanh toán hiện đại, nơi người dùng có thể chạm thẻ, chạm quét mã, chạm thanh toán di động qua các nền tảng như Apple Pay, Samsung Pay.
Những “điểm chạm” ấy đang dần hiện hữu trong đời sống hàng ngày, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia và khẳng định vị thế thương hiệu thanh toán Việt Nam trên thị trường khu vực.
Dự án âm nhạc này cũng được xem là cách NAPAS lan tỏa thông điệp “Make in Vietnam – Make for Global”, hướng đến hình ảnh trẻ trung, sáng tạo, đồng thời khơi gợi niềm tự hào dân tộc qua những giá trị được thể hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc.
Ngoài ra, NAPAS còn mang tới sự kiện sân chơi “Freedance – Nhịp chạm Việt Nam”, nơi người tham dự thể hiện cá tính qua những điệu nhảy freestyle trên nền nhạc cùng tên, sau đó chia sẻ video lên TikTok hoặc Facebook với hashtag #NhịpChạmViệtNam #NAPASDanceChallenge để nhận các phần quà độc quyền mang dấu ấn thương hiệu NAPAS như áo, túi, quạt.
Tại Sóng Festival - Ngày Thẻ Việt Nam năm nay, gian hàng NAPAS hứa hẹn tiếp tục thu hút đông đảo khách tham dự với không gian trải nghiệm công nghệ thanh toán hiện đại. Người tham quan có thể trực tiếp dùng thử các giải pháp tiên tiến như NAPAS Tap and Pay – công nghệ số hóa thẻ vật lý lên thiết bị di động, hay hệ sinh thái VietQR với VietQRPay, VietQRGlobal.
NAPAS còn phối hợp cùng nhiều ngân hàng và thương hiệu lớn triển khai chuỗi ưu đãi nhằm tri ân khách hàng, khuyến khích thói quen thanh toán không tiền mặt. Hàng nghìn phần quà như túi, ô, quạt, gấu bông và vé xem đêm nhạc “Chạm Việt Nam” cũng được trao qua các hoạt động check-in hoặc khung giờ vàng 15-17h.
Mỗi lượt quét mã VietQR tại hoạt động “Gắp thú bông – Gửi yêu thương” giúp người chơi có hai cơ hội gắp quà, đồng thời đóng góp vào quỹ thiện nguyện của ban tổ chức nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia và ý nghĩa nhân văn của “nhịp chạm” công nghệ.