Nga có thể đã đạt đột phá về bom lượn

Bom lượn trưng bày tại một triển lãm ở Zhukovsky, Nga (Ảnh: Sputnik).

Kênh Telegram Voyenny Obozrevatel (“Quan sát viên Quân sự”) ngày 16/10 cho biết, cuộc tập kích của Nga vào thành phố Nikolaev (hay Mykolaiv) của Ukraine hôm 14/10 được thực hiện bằng một quả bom lượn bay từ 120km đến 150km trước khi đánh trúng mục tiêu.

Quân đội Ukraine trước đó đã cảnh báo về mối đe dọa bom lượn trên bầu trời Nikolaev, sau đó xác nhận một tiêm kích Su-34 của Nga đã phóng vũ khí từ không phận phía trên Biển Đen. Giới chức cho biết loại vũ khí cụ thể vẫn đang được xác định, đồng thời khẳng định không có thương vong trong vụ tập kích.

Các loại bom lượn thông thường của Nga thường là bom rơi tự do cũ được cải tiến bằng bộ khí động học giúp tăng độ chính xác và tầm bắn. Phần lớn các mẫu hiện có có tầm hoạt động ước tính từ 40km đến 70km, tùy theo trọng lượng và độ cao khi thả. Những loại vũ khí này được đánh giá là có chi phí thấp nhưng sức công phá cao, giúp máy bay Nga phá hủy các vị trí phòng thủ kiên cố của Ukraine từ khoảng cách an toàn.

Các báo cáo trước đó cho biết Nga đang phát triển một bộ cánh lượn tiên tiến có tên UMPB D-30SN, sử dụng thiết kế cánh mới giúp mở rộng tầm bắn lên khoảng 100-120km. Việc thử nghiệm thực địa của hệ thống có kích thước tương đối nhỏ này được cho là đã bắt đầu ít nhất từ tháng 5/2024.

Nga hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Bom lượn của Nga từng bị coi là gieo ác mộng cho lực lượng Ukraine. Tuy nhiên, Kiev đã bắt đầu phát triển các biện pháp đối phó hiệu quả với loại vũ khí này.

Đại tá Valerii Vyshnevskyi, đại diện cấp cao của Ukraine tại Trung tâm Phân tích, Đào tạo và Giáo dục chung NATO - Ukraine (JATEC), cho biết NATO đang hoàn tất thử nghiệm hệ thống đánh chặn mới cho Ukraine, sử dụng máy bay không người lái và trí tuệ nhân tạo nhằm đối phó bom lượn dẫn đường và máy bay không người lái kiểu Shahed.

Ngoài ra, NATO và Ukraine vẫn đang tiếp tục phát triển các biện pháp phòng thủ chống lại máy bay không người lái điều khiển bằng sợi quang, song các dự án này vẫn chưa đạt tới mức độ sẵn sàng cao như hệ thống đánh chặn bom lượn.