Công ty bán sản phẩm giảm cân do "Ngân Collagen" quảng cáo có động thái mới

"Ngân Collagen" tên thật là Trần Thị Bích Ngân, sinh năm 1995 tại Cà Mau. Ngoài bán sản phẩm giảm cân trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, "Ngân Collagen" còn kinh doanh một số loại kem dưỡng da, kem trị nám, trị mụn, son dưỡng... mang thương hiệu N-Collagen.

Hồi tháng 5, "Ngân Collagen" phản ánh sản phẩm giảm cân của Ngân 98 có vấn đề chất lượng, cơ quan chức năng sau đó vào cuộc kiểm tra. Đến ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Trên các trang thông tin truyền thông, "Ngân Collagen" thường được giới thiệu là người sáng lập, Giám đốc điều hành Công ty TNHH xuất nhập khẩu N-Collagen - doanh nghiệp phân phối độc quyền "kẹo táo thải mỡ bụng". Sản phẩm này cũng do "Ngân Collagen" quảng cáo.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH xuất nhập khẩu N-Collagen thành lập từ tháng 10/2018, vốn điều lệ ban đầu 1 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là bán lẻ mỹ phẩm. Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật ban đầu là ông Lâm Hoài Phong (sinh năm 1980). Trụ sở đặt tại TPHCM.

Đáng chú ý, công ty này đã nhiều lần thay đổi chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật. Sau gần một năm thành lập, chức vụ trên được chuyển sang cho bà Nguyễn Thị Thu Thanh (sinh năm 1984).

Đến tháng 11/2019, chức vụ trên chuyển sang cho ông Trần Thái Nguyên (sinh năm 1981). Sau đó lần lượt là ông Thang Quốc Em (sinh năm 1989) và hiện nay là ông Huỳnh Việc Nhật Tường (sinh năm 1998)...

Mới đây, đầu tháng 9, doanh nghiệp bất ngờ đăng ký bổ sung thêm 3 ngành nghề kinh doanh là sản xuất đồ uống có cồn, nước khoáng; bán buôn đồ uống; bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh. Ngành nghề kinh doanh chính vẫn là bán lẻ mỹ phẩm.

Ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH xuất nhập khẩu N-Collagen (Ảnh: Chụp màn hình).

"Ngân Collagen" từng thành lập Công ty TNHH MTV mỹ phẩm N-Collagen vào năm 2017, có trụ sở chính tại Cà Mau. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty này hiện đã giải thể.

Liên quan đến sản phẩm "kẹo táo thải mỡ bụng", hồi cuối tháng 5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin, qua hậu kiểm về công bố và quảng cáo sản phẩm thực phẩm, phát hiện một số sản phẩm của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N-Collagen do "Ngân Collagen" quảng cáo vi phạm quy định.

Cục cho biết đã ban hành công văn đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất các sản phẩm trên, lấy mẫu kiểm nghiệm để xác định chất cấm (nếu có) để xử lý theo quy định.

Hồi tháng 4, "Ngân Collagen" từng gây xôn xao trên mạng xã hội khi tổ chức tân gia căn biệt thự 500 tỷ đồng tại Cần Thơ. Theo chia sẻ của "Ngân Collagen" trên kênh TikTok cá nhân, biệt thự được xây dựng trên diện tích 1.000m2, mất 5 năm mới có thể hoàn thiện.

Cô này cũng thường xuyên chia sẻ trên mạng xã hội bộ sưu tập túi hiệu đắt tiền, kim cương, dàn siêu xe đắt đỏ như Range Rover, Maybach, Porsche…