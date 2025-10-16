Á hậu Quỳnh Châu mặc trang phục độc đáo, gây chú ý trước ngày cưới

Triển lãm "Miệt cù lao" kỷ niệm 10 năm hoạt động của Nguyễn Minh Công khai mạc tối 15/10 tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ (TPHCM). Không gian sự kiện được xây dựng như một hành trình trở về miền sông nước, gợi lại những ký ức dân dã qua lăng kính thời trang đương đại.

Á hậu - MC Chế Nguyễn Quỳnh Châu mở màn buổi trình diễn với thiết kế mang tên "Bánh xèo". Bộ váy có phom xòe rộng, tông vàng chủ đạo gợi liên tưởng đến lớp bánh giòn rụm, kết hợp chi tiết điểm xuyết màu xanh của rau ăn kèm.

Trước đó, Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát đã định ngày tổ chức đám cưới vào cuối tháng 10. Dù bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ, cô vẫn dành thời gian cho công việc. Sự xuất hiện của Quỳnh Châu trên sàn catwalk nhận nhiều lời khen về nhan sắc rạng rỡ trước ngày trọng đại.

Tiếp nối, Hoa hậu Võ Lê Quế Anh xuất hiện trong thiết kế "Bánh khọt". Bộ váy dáng ôm với phần tà đuôi cá tôn lên đường cong cơ thể. Các chi tiết đính kết mô phỏng hình dạng bánh khọt được xử lý tỉ mỉ, phối cùng tông xanh lá của rau, mang lại cảm giác gần gũi.

Khoác lên mình trang phục "Bánh lọt", Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy thu hút ánh nhìn với bộ đầm tông trắng và xanh nhạt làm chủ đạo. Những sợi bánh được tạo hình từ chất liệu mềm, đính kết thủ công thành các lớp uyển chuyển, gợi cảm giác mát lành và dân dã của món bánh quen thuộc.

Á hậu Lê Nguyễn Ngọc Hằng trình diễn thiết kế "Bánh đúc gân", một trong những trang phục kỳ công nhất của bộ sưu tập. Toàn bộ phần váy sử dụng kỹ thuật xếp ly và phối màu tầng lớp, tái hiện hình ảnh lát bánh đúc nhiều lớp, tạo hiệu ứng thị giác sinh động dưới ánh đèn sân khấu.

Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo trẻ trung với mẫu "Bánh kẹp trái tim". Chiếc váy có phom bồng nhẹ cùng chi tiết trái tim xếp nổi, kết hợp kỹ thuật chuyển màu khéo léo tạo cảm giác sinh động.

Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh gây ấn tượng với thiết kế "Mứt dừa". Bộ trang phục có sự kết hợp màu sắc bắt mắt, gợi hình ảnh những sợi mứt dừa rực rỡ. Những dải lụa xoắn mềm được đính kết thủ công, tạo cảm giác vừa ngọt ngào vừa thanh thoát.

Kết màn chương trình, Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện trong thiết kế "Bánh tráng rế". Chất liệu ren trắng được xử lý thành từng tầng, kết hợp kỹ thuật tạo độ cong và độ phồng nhẹ. Dưới ánh sáng, lớp vải đan xen như những sợi bánh mỏng, mang lại vẻ thanh thoát và sang trọng.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi với ca khúc Bài ca đất Phương Nam kết hợp cùng tiết mục múa Lý cây bông của mẫu nhí Ruby Tâm Nhi, góp phần khắc họa tinh thần mộc mạc và tình yêu quê hương xuyên suốt triển lãm.

Nguyễn Minh Công cho biết "Miệt cù lao" không chỉ là một bộ sưu tập, mà là cách anh kể lại câu chuyện tuổi thơ bằng thời trang.

"Tôi muốn đưa những ký ức về miền quê, nơi có ánh đèn, mùi trà, tiếng nhạc và cả những món bánh dân dã đã nuôi dưỡng tâm hồn mình vào trong từng thiết kế. Khi đủ chín về kỹ thuật và tư duy sáng tạo, tôi mới dám biến chúng thành ngôn ngữ haute couture (tạm dịch: Thời trang cao cấp - PV)", anh nói.

Theo Nguyễn Minh Công, việc đưa hình ảnh đời thường như món ăn, phiên chợ, dòng nước vào thiết kế là thách thức lớn. Mỗi trang phục được chỉnh sửa nhiều lần để giữ tinh thần mộc mạc, nhưng vẫn đạt độ thẩm mỹ và tính nghệ thuật của thời trang cao cấp.

Ảnh: Ban tổ chức