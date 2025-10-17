Cả trăm xe container chở nông sản tập kết trái phép trong cụm công nghiệp

Sáng 17/10, một lãnh đạo UBND phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận đơn vị đã nắm bắt vụ việc cả trăm xe container tập kết không đúng quy định tại Cụm công nghiệp Tân An.

"Vụ việc đang được công an phường phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk làm rõ. Bước đầu, nguyên nhân xe container tập kết đông như vậy để chờ giấy kiểm định nông sản theo quy định rồi mới vận chuyển hàng hóa", lãnh đạo UBND phường Tân An cho hay.

Cả trăm container tập kết trái phép trong cụm công nghiệp ở Đắk Lắk (Ảnh: Uy Nguyễn).

Những ngày qua, tại Cụm công nghiệp Tân An ghi nhận có hơn 150 xe container đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước tự ý tập kết thành hàng dài, gây ùn tắc khiến phương tiện di chuyển khó khăn.

Hầu hết các xe container đều phải bảo quản lạnh nông sản nên tài xế buộc nổ máy liên tục gây ồn ào, ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa bàn.

Một tài xế lái xe container thừa nhận đang trên đường vận chuyển nông sản của Đắk Lắk để xuất khẩu nhưng gặp trục trặc về một số giấy tờ nên phải lái xe đến Cụm công nghiệp Tân An đỗ tạm.

"Sợ hàng hóa hư hỏng, mỗi ngày tôi cho nổ máy 24/24h tiêu tốn khoảng 50 lít dầu. Tôi biết đỗ xe như vậy là không đúng, nhưng tôi cũng chỉ đỗ tạm trong thời gian chờ làm thủ tục giấy tờ", nam tài xế phân bua.

Hầu hết các container chở nông sản đang chờ thủ tục để xuất khẩu hàng (Ảnh: Uy Nguyễn).

Còn theo ông Nguyễn Kim Tùng, Giám đốc Ban Quản lý Cụm công nghiệp Tân An, trong số hơn 150 container có rất ít xe thuộc doanh nghiệp thuê mặt bằng tại cụm công nghiệp và hầu hết các phương tiện đều tập kết trái phép.

"Đây là lần đầu tiên xảy ra sự việc hy hữu này, chúng tôi đã báo cáo đến cơ quan chức năng để phối hợp xử lý nhằm đảm bảo an ninh tại khu vực", ông Tùng cho hay.