Trọng Tấn đến thăm NSND Trần Hiếu, hé lộ sức khoẻ nam nghệ sĩ sau cấp cứu

Trọng Tấn và bà xã Thanh Hoa đã tới nhà hỏi thăm sức khoẻ của NSND Trần Hiếu, sau khi ông trải qua gần 1 tháng điều trị tại bệnh viện.

Ca sĩ Trọng Tấn (trái) đến thăm NSND Trần Hiếu (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trọng Tấn chia sẻ, NSND Trần Hiếu đã khoẻ hơn, có thể nói chuyện và trêu học trò. Khi được Trọng Tấn chụp ảnh, nghệ sĩ Trần Hiếu còn nói "chụp ảnh xong cho tao xem với nha".

"Chàng trai U90 vẫn hồn nhiên lắm nhé. Chàng trai U50 còn chạy dài mới bằng thầy", ca sĩ Trọng Tấn nhận xét về Trần Hiếu.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Minh Ngà - vợ NSND Trần Hiếu - cho biết, sức khoẻ của chồng bà đã khá hơn, tuy nhiên ông vẫn được chăm sóc đặc biệt để hồi phục.

Sau ca phẫu thuật, dù đã được xử lý ổ áp-xe nhưng vùng hàm của nam nghệ sĩ vẫn bị lệch. Hằng ngày, ông vẫn phải điều trị bằng thuốc và xúc miệng nước muối.

Trước đó, vào ngày 13/9, bà Ngà đưa ông vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vì ung thư di căn, áp-xe răng, mũi, mủ trào lên xương hàm.

Sau khi phẫu thuật, ngày 23/9, NSND Trần Hiếu được chuyển sang Bệnh viện Lão khoa Trung ương để điều trị thận vì thời gian qua ông dùng nhiều thuốc, thận của ông bị yếu.

"Ông còn yếu nhưng vẫn đam mê hát. Ngày 1/10, nhân ngày Quốc tế người cao tuổi, ông cũng đứng hát cùng mọi người, giao lưu với bệnh nhân ở đây. Tuy nhiên, ông chỉ hát được vài câu trong bài Mẹ tôi vì đứng không được lâu và trí nhớ kém hơn trước", bà Minh Ngà kể lại.

Theo bà Ngà, cháu ruột của nghệ sĩ đã thuê người chăm sóc đặc biệt cho ông tại bệnh viện. Hằng ngày, bà Minh Ngà vào bệnh viện một lần để thăm chồng.

Gần 2 năm nay, vợ chồng NSND Trần Hiếu chuyển ra Hà Nội sinh sống, ở nhờ nhà một người quen trên phố Võng Thị, Hà Nội. Bà Ngà là người chăm chút sức khỏe, giúp ông đến bệnh viện khám định kỳ, nhắc ông uống thuốc đầy đủ.

5 năm trước, nghệ sĩ Trần Hiếu bị tai nạn gãy xương sườn, phải điều trị dài ngày, từ đó sức khỏe yếu đi, thường xuyên đi bệnh viện.

"Những lúc yếu lòng, ông nói: "Mình đừng bỏ tôi nhé". Tôi bảo ông yên tâm, tôi đã 72 tuổi và là con nhà tử tế nên sẽ luôn ở bên ông", bà Ngà cho biết.

NSND Trần Hiếu sinh năm 1936 tại Hà Nội. Năm 1954, ông tốt nghiệp khoa Thanh nhạc, Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Sau đó, ông về làm ca sĩ tại Nhà hát Ca múa nhạc Trung ương.

Ông từng đi học tại Nhạc viện Sofia ở Bulgaria trong 3 năm. Từ năm 1986 đến năm 1991, ông là ca sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ.

Ông nổi tiếng với các ca khúc như: Con voi (Nguyễn Xuân Khoát), Hò kéo pháo (Hoàng Vân), Lãnh tụ ca (Lưu Hữu Phước), Tôi là Lê Anh Nuôi, Anh quân bưu vui tính (Đàm Thanh)...

Ông còn là người đã đào tạo ra nhiều nghệ sĩ tài năng của nghệ thuật thanh nhạc như: Cố NSND Y Moan, NSND Thanh Hoa, NSND Quốc Hưng, NSND Tấn Minh, ca sĩ Trọng Tấn…