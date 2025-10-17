Khoảnh khắc Phan Hiển quỳ xuống hôn tay Khánh Thi khi nhận huy chương

Vừa qua, kiện tướng dance sport Phan Hiển cùng bạn nhảy Thu Hương tham dự Giải vô địch quốc gia Khiêu vũ thể thao 2025 diễn ra tại Hà Nội (từ ngày 9 đến 13/10). Cặp đôi tiếp tục khẳng định phong độ khi giành 2 huy chương vàng ở nội dung Toàn năng Latin và Samba, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.

Trong khi đó, Khánh Thi xuất hiện ở vai trò trọng tài quốc tế của giải đấu năm nay.

Khoảnh khắc Phan Hiển quỳ xuống hôn tay vợ (Ảnh: Cắt từ clip).

Đáng chú ý, khi Khánh Thi bắt tay và trao huy chương cho các vận động viên trong đó có Phan Hiển, anh bất ngờ quỳ xuống hôn tay cô ngay trên bục nhận giải.

Hành động ngọt ngào của Phan Hiển khiến Khánh Thi bất ngờ, còn những người xung quanh thì bật cười. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này cũng nhanh chóng gây chú ý.

Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm của Khánh Thi - Phan Hiển. Dù đã có 3 con, cặp đôi vẫn giữ sự mặn nồng và luôn đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống.

Chia sẻ lại đoạn video trên trang cá nhân, Khánh Thi dí dỏm nói: "Phan Hiển ra ngoài thì nịnh tôi, còn về nhà thì làm chồng tôi. Trao huy chương mà tưởng đâu "phát cẩu lương" (thể hiện tình yêu trước mặt người khác - PV)".

Gia đình của Khánh Thi - Phan Hiển tại lễ trao giải (Ảnh: Facebook nhân vật).

Khánh Thi cũng xúc động khi chia sẻ về hành trình 20 năm gắn bó với Giải vô địch quốc gia Khiêu vũ thể thao, từ một vận động viên đoạt nhiều giải thưởng danh giá đến vị trí trọng tài quốc tế như hiện nay.

Cô đăng tải loạt ảnh cũ, trong đó có khoảnh khắc đứng chung sân khấu thi đấu cùng kiện tướng Chí Anh.

Trước đó không lâu, Phan Hiển cũng đăng bài chúc mừng sinh nhật Chí Anh, gọi đàn anh là "người thầy đặc biệt".

"Với em, anh luôn là tượng đài của khiêu vũ thể thao và là người tạo ra những nhà vô địch. Em may mắn khi nằm trong số đó. Mong anh tiếp tục dẫn dắt ngành khiêu vũ thể thao Việt Nam vươn lên tầm cao mới", Phan Hiển nhắn nhủ đến Chí Anh.

Khánh Thi nhắc lại kỷ niệm thi đấu với Chí Anh năm 2007 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước khi nên duyên với Phan Hiển, Khánh Thi có gần 10 năm đồng hành cùng Chí Anh. Sau chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, cùng hợp tác trong công việc.

Mối quan hệ thân thiết của bộ ba Khánh Thi - Phan Hiển - Chí Anh từng nhiều lần gây chú ý khi họ xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, thậm chí thực hiện bộ ảnh chung.

Hiện tại, Khánh Thi - Phan Hiển có tổ ấm hạnh phúc với 3 con. Các bé đều sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và niềm yêu thích khiêu vũ, thường xuyên tham gia các giải đấu thiếu nhi. Trong khi đó, Chí Anh cũng có cuộc sống yên ấm bên người vợ kém 20 tuổi.

Gia đình 5 thành viên của Khánh Thi - Phan Hiển vẫn được xem là một trong những biểu tượng đẹp của làng khiêu vũ Việt Nam, vừa thành công trong sự nghiệp, vừa trọn vẹn trong hạnh phúc cá nhân.