Sáng 17/10, lãnh đạo Sở Y tế TPHCM thông tin với phóng viên Dân trí, cơ quan này đã có văn bản khẩn yêu cầu Bệnh viện Bà Rịa báo cáo nhanh quá trình tiếp nhận, chẩn đoán, xử trí và theo dõi điều trị, liên quan đến thông tin một nam sinh gặp tai nạn giao thông không được cấp cứu kịp thời, dẫn đến tử vong.

Theo đó, Sở Y tế chỉ đạo Giám đốc bệnh viện nêu trên khẩn trương thành lập Hội đồng chuyên môn để đánh giá toàn diện quá trình tiếp nhận, cấp cứu, điều trị người bệnh theo đúng quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, báo cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày 24/10.

Đồng thời, Sở Y tế yêu cầu Ban Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa cùng bộ phận công tác xã hội phối hợp với các khoa, phòng liên quan chủ động thăm hỏi, chia sẻ với gia đình người bệnh đã mất, thể hiện tinh thần nhân văn, trách nhiệm và cầu thị của ngành y tế.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bà Rịa (Ảnh: P.N).

Trước đó, Phó giáo sư Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cũng cho thành lập đoàn kiểm tra do một lãnh đạo Sở làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra toàn diện hoạt động của Bệnh viện Bà Rịa trong vòng 1 tháng, kể từ ngày 20/10.

Mục tiêu kiểm tra nhằm chỉ ra những tồn tại, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh và nguyên nhân gốc rễ của việc này, để bệnh viện có giải pháp khắc phục và cải tiến chất lượng phục vụ, nhằm đáp ứng mong đợi của người dân trên địa bàn.

Ngoài ra, theo kế hoạch, Sở Y tế sẽ thành lập Tổ công tác do một Phó Giám đốc Sở phụ trách sẽ trực tiếp chỉ đạo các hoạt động củng cố công tác quản trị bệnh viện, nâng cao năng lực chuyên môn, định hướng phát triển toàn diện của Bệnh viện Bà Rịa trong thời gian tới.

Trước đó, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông chia sẻ thông tin một nam thanh niên tên Q.T. (19 tuổi, sinh viên trường đại học ở TPHCM) gặp tai nạn giao thông ở khu vực xã Ngãi Giao (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là TPHCM).

Theo gia đình nạn nhân, sau tai nạn, họ đã đưa nam sinh viên vào trung tâm y tế gần đó cấp cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Bà Rịa. Gia đình cho rằng tại đây, bệnh nhân không được cấp cứu kịp thời dẫn đến tử vong, nên mong cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.