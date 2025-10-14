"Mỹ nhân đẹp nhất Philippines" đến Việt Nam, fan quây kín tại sân bay

Marian Rivera, nữ diễn viên được mệnh danh là "mỹ nhân đẹp nhất Philippines" vừa đến TPHCM sáng nay để tham gia một show thời trang.

Vừa đáp xuống máy bay, người đẹp đã nhận được sự chào đón nhiệt tình của người hâm mộ Việt. Trước đó, những fan trung thành của mỹ nhân đã biết được lịch trình của cô và tổ chức đón sân bay.

Người đẹp Philippines xuất hiện với gương mặt rạng ngời, vẫy chào và ký tên tặng người hâm mộ.

"Tôi rất bất ngờ vì tình cảm của người hâm mộ Việt Nam dành cho mình. Hôm nay thời tiết ở TPHCM rất tuyệt, tôi háo hức chờ đến sự kiện tối 15/10", Marian Rivera chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Đây là lần thứ 2 nữ diễn viên Philippines đến Việt Nam. Lần này, thông qua mối quan hệ cá nhân với nhà thiết kế (NTK) Trà Linh, Marian đã vui vẻ nhận lời tới Việt Nam, vừa để tham gia sự kiện, vừa có cơ hội thăm thú đất nước mà cô yêu mến.

"Mối duyên của tôi với Marian Rivera khá thú vị. Ban đầu, cô ấy chủ động mua váy của thương hiệu chúng tôi để mặc trong dịp kỷ niệm ngày cưới. Sau đó, chúng tôi nói chuyện qua lại và cảm thấy rất quý mến nhau. Do vậy, chúng tôi đã mời Marian đến Việt Nam để trình diễn với vai trò vedette (vai trò người mẫu nổi bật nhất show)", NTK Trà Linh chia sẻ.

Nữ diễn viên Marian mang 2 dòng máu Tây Ban Nha và Philippines, sở hữu vẻ đẹp pha trộn giữa nét sắc sảo, quyến rũ của phương Tây và nét dịu dàng, nữ tính của phương Đông. Cô không chỉ bởi vẻ đẹp mà còn bởi tài năng diễn xuất nổi bật, cùng với cuộc hôn nhân hạnh phúc và lối sống đáng ngưỡng mộ.

Ở tuổi 41 và đã là mẹ của 2 con, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ đẹp rạng rỡ, vóc dáng gọn gàng cùng thần thái cuốn hút như vẫn đang ở tuổi đôi mươi.

Tại Philippines, Marian luôn là ngôi sao gây ấn tượng bởi gu thời trang tinh tế. Cô cũng được yêu mến bởi lối sống lành mạnh và cách giữ gìn nhan sắc tự nhiên, tối giản.

Bí quyết của cô không nằm ở công nghệ thẩm mỹ hiện đại, mà ở sự kiên trì và ý thức chăm sóc bản thân từ những điều nhỏ nhất.

Dù lịch trình dày đặc với phim ảnh, sự kiện, công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình, mỹ nhân đẹp nhất Philippines vẫn duy trì những thói quen khoa học mỗi ngày: Uống đủ nước, ăn nhiều rau xanh, dưỡng da kỹ lưỡng và đặc biệt là luôn giữ tinh thần vui vẻ, cân bằng.

Ngoài ra, điểm cộng lớn trong hình ảnh của Marian là cách cô giữ đời tư yên ấm, ít ồn ào, lan tỏa cảm hứng tích cực. Cô và chồng, tài tử Dingdong Dantes, luôn xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện lớn với sự ủng hộ trọn vẹn dành cho đối phương. Hai con của cặp đôi cũng thường xuyên được Marian chia sẻ trên mạng xã hội trong những khoảnh khắc đời thường ấm áp.

Ảnh: Linh Phạm