"Bà cố vấn" Minh Hòa nói về quan hệ mẹ chồng - nàng dâu

“Lúc buồn tôi thường đọc sách, xem tivi”

Nhiều nghệ sĩ như NSND Lan Hương, NSND Thu Hà, NSƯT Chí Trung hiện nay đẩy mạnh kênh cá nhân như Facebook, TikTok… Minh Hoà có “chạy theo” guồng quay này không?

- Thú thực, tôi cũng nhận được vài lời mời từ các ê-kíp để phát triển kênh TikTok. Các em sẽ hỗ trợ làm các clip đăng lên trang này nhưng tôi thấy vẫn còn mông lung lắm nên chưa đồng ý (cười).

Tôi nghĩ, mình tham gia nhiều sự kiện, dự án nghệ thuật mà tranh thủ quay clip ngắn thì cũng được. Có lẽ sắp tới, tôi sẽ để ý đến việc này hơn.

NSND Minh Hoà trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí.

Ngoài đời, khán giả có thể hình dung Minh Hoà là người thế nào?

- Tôi là người khá đơn giản. Khi đi sự kiện, tôi vẫn trang điểm nhưng bình thường không trau chuốt, nhiều người gặp ngoài đời không nhận ra vì tôi giản dị lắm.

Tôi có 1 chiếc ô tô nhỏ nhưng khi nào đi xa mới sử dụng. Nhiều năm nay, tôi thường di chuyển bằng xe đạp ra phố.

Chiếc xe này do NSND Thu Hà đưa tôi đi mua. Xe có chiếc giỏ nên tôi vừa tập thể dục, vừa có thể đi chợ, siêu thị mua đồ được. Đi ra ngoài, tôi thường đeo khẩu trang nên cũng chỉ một vài bác bán hàng quen nhận ra.

Khán giả thấy Minh Hoà kín tiếng, ít chia sẻ về gia đình, vì sao vậy?

- Tôi cho rằng, đó là quan điểm riêng. Có người thích nói về mình, về gia đình nhưng tôi thì chọn cách tiết chế, ít nói chuyện riêng. Hơn nữa, tôi cũng tôn trọng các con, dù là con nghệ sĩ, các cháu cũng không muốn xuất hiện trên truyền thông.

Nghệ sĩ thường đa sầu đa cảm, Minh Hoà thì sao?

- Tôi cũng là con người mà, cũng có lúc này lúc kia chứ. Lúc bực cái gì đó, tôi cũng khóc và buồn. Khi buồn tôi thường đọc sách, xem tivi...

Minh Hoà đang sống cùng con trai và con dâu, nhiều người tò mò mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu nhà chị thế nào?

- Con trai kết hôn hơn 3 năm, tôi ở cùng vợ chồng con. Cuộc sống của gia đình chúng tôi rất vui vẻ. Con dâu chưa từng đề cập đến việc sẽ ra ở riêng.

Các bạn trẻ bây giờ công việc cũng rất bận, đi làm từ sáng đến tối. Nếu rảnh rỗi, tôi sẵn sàng giúp đỡ các con. Ở cùng nên tôi hỗ trợ cơm nước, nhà cửa để các con yên tâm làm việc.

Nhiều năm nay, NSND Minh Hoà gắn bó với chiếc xe đạp nhỏ. Chị đạp xe quanh phố phường, đi chợ hàng ngày.

Ở vai trò mẹ chồng, chị có dễ tính không?

- Tôi là nghệ sĩ nên chắc cũng dễ tính (cười). Tôi không soi mói con dâu, là nghệ sĩ thường hoá thân vào các nhân vật với tâm lý khác nhau nên bản thân hiểu các con mình hơn.

Tôi sắp có cháu nội và cũng sẽ để các con tự do chăm sóc con của mình theo kiểu mới mà không áp đặt kiểu cũ.

Tôi thích cách sống của người nước ngoài là luôn tôn trọng sở thích cá nhân của các con, không can thiệp nhiều vào cuộc sống riêng mà để các con tự quyết định.

Cát-xê chụp ảnh lịch chỉ bằng... một lọ nước hoa

Về hưu, khán giả thấy NSND Minh Hoà bận rộn hơn khi đi đóng phim, tham gia công tác giảng dạy?

- Tôi nhận lời đi dạy tuỳ theo sức khoẻ của mình. Tôi là sinh viên khóa đầu tiên của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Khi tôi bắt đầu nghỉ chế độ ở Nhà hát Kịch Hà Nội, các thầy cô trong trường đã mời về giảng dạy.

Thi thoảng có một số trung tâm cần dạy diễn xuất ngắn hạn, tôi cũng tham gia đứng lớp.

Công việc dạy học như con mọn. Tôi lên lớp dàn dựng tác phẩm sân khấu, đồng thời phải đọc kịch bản, phân tích nhân vật cho các em sinh viên. Mỗi sinh viên có một tính cách, lực học khác nhau nên tôi phải hỗ trợ để các em đạt kết quả đồng đều.

Có lịch đi quay phim, tôi sẽ dạy bù vào thứ 7, chủ nhật. Các thầy cô ở Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội luôn tạo điều kiện cho tôi giảng dạy phù hợp, miễn là hoàn thành số tiết đã đăng ký với nhà trường.

NSND Minh Hoà cùng các em sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

NSND Minh Hoà cũng khiến nhiều người ngạc nhiên khi gần 50 tuổi còn đi học thạc sĩ?

- Năm 2012, sân khấu chưa có nhiều vở diễn, tôi đã đăng ký đi học Thạc sĩ sân khấu ở Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. NSND Hoàng Dũng khi ấy là Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội đã bảo: “Cô là NSND rồi còn đi học thạc sĩ nữa à?”. Nhà gần trường, có thể sắp xếp được thời gian nên tôi vẫn quyết tâm đi học.

Học thạc sĩ khá khó, các thầy cô quản lý cũng rất chặt, gần 50 tuổi lại đi học tiếp nhưng tôi không thấy ngại. Trước tôi, NSND Lan Hương “Em bé Hà Nội”, NSND Lê Khanh cũng đi học như thế.

Thực ra với danh hiệu NSND cũng đã đủ để đi dạy các em rồi nhưng tôi muốn trau dồi thêm kiến thức, lý luận. Các em sinh viên giờ rất giỏi và năng động. Nếu không học thêm thì nhiều lúc sẽ đẩy mình vào những tình huống khó xử.

Nhiều người nói, Minh Hoà bây giờ “đại gia” lắm, đi dạy, đi diễn chỉ “cho vui” thôi?

- Tôi không biết, quan niệm thế nào là đại gia? Có người coi việc nhiều tiền là đại gia, nhưng tôi ít tiền vẫn thấy mình là người giàu có về tình cảm.

Tôi đi dạy, đi làm phim vì đam mê. Tôi yêu công việc mình làm vì thấy mình có ích với mọi người.

Nhắc đến Minh Hoà, người ta nhớ đến danh xưng “Bà cố vấn”, “Nữ hoàng ảnh lịch”... Nghe những danh xưng đó, chị áp lực hay vui?

- Lúc trẻ, khi được gọi là “Bà cố vấn”, “Bà Trần Lệ Xuân”, tôi áp lực nhưng hạnh phúc. Khi đi ăn, đến lúc thanh toán tiền, chủ quán thường nói có người trả tiền trước rồi. Tôi ngại quá đành nói “lần sau, có người khác thanh toán chị đừng nhận nhé”.

Ngày đó, nhiếp ảnh gia Nguyễn Kỳ ở TPHCM đã ra Hà Nội mời tôi đi chụp ảnh lịch. Chú nhiệt tình nhưng hồi đó cát-xê cũng thấp, thù lao có khi chỉ bằng... một lọ nước hoa chú tặng cho tôi. Có thời điểm, ảnh lịch của tôi tràn ngập thị trường và thường xuyên được tái bản.

Ngoài miền Bắc chỉ có tôi, NSND Thu Hà, miền Nam có chị Diễm My… chụp ảnh lịch nhiều nên khi được gọi là "Nữ hoàng ảnh lịch" cũng vui lắm. Có người nói rằng, treo ảnh lịch Minh Hòa ở nhà rất may mắn.

Nghe những lời khen của khán giả, tôi cảm thấy sự cống hiến của mình đã được ghi nhận và yêu thương. Đến ngày hôm nay, dù đã hơn 60 tuổi rồi, lúc nào tôi cũng trân trọng và ghi nhớ tình cảm đó của mọi người.

Minh Hoà thời "Nữ hoàng ảnh lịch" (trái) và hiện tại.

Khác với vai Trần Lệ Xuân sắc sảo, quyền lực trong "Ông cố vấn", những năm gần đây, Minh Hoà vào vai đồng bóng, ham vật chất như ở phim “Những người nhiều chuyện”, “Món quà của cha”... Các vai diễn này có làm khó chị?

- Là một nghệ sĩ chuyên nghiệp nên tôi muốn thể hiện diễn xuất ở nhiều dạng vai. Muốn như vậy, người diễn viên phải chịu khó quan sát cuộc sống.

Khi đóng vai bà Thuỷ trong Món quà của cha, có khán giả còn bình luận trên Facebook của tôi rằng: "Chị Hòa ơi! Bây giờ, cứ nhìn thấy chị là em nhớ đến bà Thủy".

Với tôi, đây không phải lần đầu tiên tôi đóng vai phản diện. Tôi xác định sẽ nhận đủ "gạch đá" của khán giả và đến bây giờ thì… thừa để "xây biệt thự" rồi (cười).

Khi nhận vai, mình xác định đây là nhân vật xấu để đưa ra phê phán và thông qua nhân vật đó rút được kinh nghiệm cho chính bản thân, cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Với diễn vai này, tôi đã nhớ về tính cách của người hàng xóm gần nhà để diễn. Tôi có nói với chị ấy: “Em đưa chị lên phim đấy nhé”. Chị nói: “Vậy thì tôi vui quá!”... Tất nhiên, những tính cách ham vật chất, ghê gớm cũng là do đạo diễn thêm vào để tôi diễn hay hơn…

Nghe nói, có thời gian NSND Minh Hoà đã bỏ sân khấu đi làm trái nghề? Khi ấy chị có đắn đo nhiều không?

- Có thời gian, sân khấu kịch rơi vào khủng hoảng, gần như không hoạt động nên tôi đã chuyển nghề, làm thư ký cho một công ty nước ngoài.

Sau đó, tôi mang tài liệu đến một đơn vị thuộc Bộ Xây dựng (cũ) thì gặp bác Ngô Xuân Lộc, là Bộ trưởng thời đó. Bác Lộc hỏi tôi: “Cháu là Minh Hoà phải không? Bác có cô cháu gái mê Minh Hoà lắm, phòng nó toàn treo ảnh của cháu. Công việc thư ký thì chỉ cần học là được nhưng làm nghệ sĩ giỏi thì không phải ai cũng làm được”.

Tôi về suy nghĩ mãi câu nói đó và khi đạo diễn, NSƯT Vũ Châu mời tôi đi làm phim Trò đời, tôi nhận lời ngay. Sau đó, tôi lại quay về nghề diễn đến lúc nghỉ hưu.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ, chị từng bỏ sân khấu đi làm trái nghề nhưng đam mê nghệ thuật đã kéo chị trở lại.

Nhắc đến Minh Hoà, người ta nhớ ngay đến Minh Vượng vì 2 chị đã "làm mưa làm gió" nhiều sân khấu với tiểu phẩm “Hoa hậu xóm liều”. Nhiều người tò mò, Minh Vượng hơn chị 9 tuổi mà sao 2 người "hợp cạ" đến thế?

- Chị Minh Vượng là người mạnh mẽ, còn tôi lại yếu đuối, dịu dàng, chắc vì khác nhau như vậy nên chúng tôi lại hợp và thân nhau.

Chúng tôi có gần 20 năm đi diễn chung, có nhiều chuyến cùng đi nước ngoài. Đi diễn hài, chúng tôi nhận cát-xê cao hơn khi diễn kịch nhưng hồi đó tôi và chị ấy cũng không để ý nhiều, cứ có cơ hội là đứng trên sân khấu thôi.

Tôi và chị ấy có nhiều kỷ niệm. Một lần chúng tôi đi trên phố, có người đập mạnh vào vai chị ấy nói: “Ôi, chị Minh Vượng”, sau đó quay sang tôi nhẹ nhàng: “Chào em Minh Hoà”... Chị Vượng cười nói: “Sao người ta nhẹ nhàng với em mà lại đánh chị đau thế nhỉ?” và hai chị em cùng cười.

Chị thích tính cách nào của NSƯT Minh Vượng nhất?

- Chị Minh Vượng là người không vòng vo, cũng không ngại va chạm. Ngày xưa, tôi làm đoàn trưởng, chị ấy “cãi” tôi suốt ngày. Sau đó, chúng tôi lại bình thường ngay, vì tôi hiểu tính cách của chị ấy.

Minh Vượng cũng thường tâm sự nhưng tôi chỉ lắng nghe. Cả hai tôn trọng nhau nên tôi cũng không can thiệp sâu vào cuộc sống của chị ấy.

Xin cảm ơn chị vì những chia sẻ!

Nữ nghệ sĩ sống giản dị, gần gũi với học trò.

NSND Minh Hòa sinh năm 1964, người gốc Hà Nội. Bố chị là nghệ sĩ kèn clarinet và saxophone Trần Đình Giang. Nối nghiệp kèn, còn có em trai ruột của nữ nghệ sĩ là nhạc sĩ, NSƯT Trần Quốc Đạt - đang công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội và anh họ Trần Mạnh Tuấn - con trai nghệ sĩ cải lương Tùng Ngọc - bác ruột Minh Hòa. Lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Minh Hòa thi đỗ vào trường điện ảnh rồi theo nghề một cách rất tự nhiên. Với khuôn mặt đẹp và nét duyên mặn mà của cô gái Hà thành, Minh Hòa đã được mời về các đoàn, tham gia đóng phim ngay từ khi còn học ở Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Khán giả cũng không quên hình ảnh nữ bác sĩ xinh đẹp của Minh Hòa trong bộ phim truyền hình dài tập: Ông cố vấn, Gió qua miền tối sáng và tiếp đến là loạt vai diễn phản diện trong Cuồng phong, Trò đời…

Ảnh: Nguyễn Hà Nam