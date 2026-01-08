Juky San: "Tôi chọn rời đi khi mối quan hệ không còn tích cực"

Sau hơn 6 năm hoạt động nghệ thuật, Juky San cho biết cô ngày càng ý thức rõ hơn về việc bảo vệ cảm xúc cá nhân và cách lựa chọn rời đi khi một mối quan hệ không còn mang lại sự tích cực. Với nữ ca sĩ, buông bỏ không phải là thất bại, mà là cách để giữ lại sự cân bằng và năng lượng cho bản thân.

Chia sẻ về đời sống tình cảm, Juky San thừa nhận cô thường chủ động kết thúc những mối quan hệ khiến cảm xúc bị bào mòn, dù quyết định này không dễ dàng. Theo cô, việc níu giữ những kết nối mang tính tiêu cực chỉ khiến con người tổn thương sâu hơn và đánh mất khả năng xây dựng các mối quan hệ lành mạnh trong tương lai.

Juky San xuất hiện với tạo hình gai góc nhưng vẫn giữ được sự gợi cảm vốn có (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Điều quan trọng nhất là mình phải trân trọng cảm xúc của chính mình và hiểu rằng bản thân đáng giá như thế nào. Khi xung quanh vẫn còn những người yêu thương, nuôi dưỡng và giúp mình trở nên tốt hơn, thì mình không thể để một mối quan hệ tiêu cực ảnh hưởng đến tất cả những điều tốt đẹp ấy", Juky San chia sẻ.

Những quan điểm này cũng được nữ ca sĩ lồng ghép vào dự án âm nhạc mới phát hành gần đây. Trong MV Ta cùng nhau quên niềm đau, Juky San xây dựng hình ảnh nhân vật nữ chủ động đối diện và chấm dứt một mối quan hệ mang tính hủy hoại.

Juky San và Nam vương Hưng Nguyễn tình tứ trong MV mới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cô hóa thân thành một nữ sát thủ, đối đầu với nhân vật ma cà rồng do Nam vương Hưng Nguyễn đảm nhận - hình tượng được xem như ẩn dụ cho những mối quan hệ hút cạn năng lượng và để lại tổn thương kéo dài.

Juky San cho biết câu chuyện trong MV có nhiều điểm tương đồng với trải nghiệm và cách cô nhìn nhận các mối quan hệ ngoài đời, đặc biệt là lựa chọn rời đi đúng lúc thay vì tiếp tục chịu đựng.

Ca khúc có sự góp giọng của rapper Liu Grace, cũng là lần kết hợp đầu tiên của cả hai sau chương trình truyền hình thực tế Em xinh say hi.

Juky San cho biết sau Em xinh say hi giúp tên tuổi cô được khán giả chú ý nhiều hơn, song đó không phải là yếu tố quyết định. Với nữ ca sĩ, việc được biết đến rộng rãi là lợi thế, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là cảm giác sẵn sàng của bản thân. Cô chỉ chọn công bố sản phẩm khi mọi khâu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và đúng với tinh thần mình muốn truyền tải.

Sau Ta cùng nhau quên niềm đau, Juky San dự kiến tiếp tục giới thiệu các ca khúc do chính cô sáng tác trong album Đẫm tình, dự kiến ra mắt vào ngày 12/1.