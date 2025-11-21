NSND Minh Hoà, Lan Hương rạng rỡ tại Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm

Tối 20/11, tại Nhà hát Phạm Thị Trân (Ninh Bình), Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ VI năm 2025.

NSND Thu Hà, NSND Minh Hoà, NSND Lan Hương (từ trái qua) tại lễ khai mạc Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ VI năm 2025 (Ảnh: Hoàng Lam).

Các nghệ sĩ gạo cội của Việt Nam như: NSND Minh Hoà, NSND Lan Hương, NSND Thu Hà, NSND Trung Hiếu, NSND Quốc Trượng, NSND Lê Chức, NSƯT Đỗ Kỷ... góp mặt tại sự kiện.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Minh Hoà cho biết, về hưu đã 6 năm nhưng chị khá bận rộn vì hàng ngày vẫn tới trường giảng dạy ở khoa Diễn viên, Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Thi thoảng có một số trung tâm cần dạy diễn xuất ngắn hạn, chị cũng tham gia đứng lớp tại đó.

"Tôi vẫn gắn bó nhiều với sân khấu Việt Nam khi hằng ngày vẫn lên lớp, thỉnh giảng cho các em sinh viên. Thời chúng tôi, diễn viên vất vả nhưng bù lại khi đó, sân khấu vẫn còn nhiều người xem. Đêm nào đứng ở cánh gà, chúng tôi cũng hồi hộp xem mình diễn thế nào, có chạm tới cảm xúc của khán giả không.

Sân khấu đang bước vào giai đoạn mới, người xem có nhiều lựa chọn hơn khi chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có thể xem cả thế giới. Đây cũng là thách thức với các nghệ sĩ sân khấu, đòi hỏi chúng tôi cần nỗ lực đổi mới và tìm ra cách diễn mới hơn mới kéo được khán giả tới rạp", NSND Minh Hoà nói.

NSND Trịnh Thúy Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam - phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Hoàng Lam).

Tại sự kiện, NSND Trịnh Thúy Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - khẳng định rằng, Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ VI năm 2025 là sự kiện giao lưu nghệ thuật giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, nhằm nâng cao chất lượng nghệ thuật cũng như khuyến khích sự đổi mới, sáng tạo.

“Liên hoan quy tụ những tác phẩm sân khấu mang tính thử nghiệm tiêu biểu của các đoàn nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp của quốc tế và Việt Nam, giúp cho nền kịch nghệ trong nước cũng như quốc tế ngày càng phát triển.

Các vở diễn sẽ phản ánh mọi hoạt động của cuộc sống xã hội cũng như định hướng thẩm mỹ cho khán giả, giúp cho những người nghệ sĩ hoàn thành sứ mệnh của mình, phục vụ đời sống tinh thần của công chúng”, NSND Trịnh Thúy Mùi cho hay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Hà Lan Anh cũng bày tỏ vui mừng khi được đón các nghệ sĩ tài năng từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng các đoàn nghệ thuật đến từ khắp mọi miền Tổ quốc về với Ninh Bình.

"Chúng tôi kỳ vọng các ý tưởng mới, phương pháp mới, ngôn ngữ mới của sân khấu thử nghiệm sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho đội ngũ nghệ sĩ trong nước, đồng thời mở ra những hướng hợp tác chiến lược giữa Ninh Bình và các tổ chức nghệ thuật quốc tế”, bà Hà Lan Anh nói.

Liên hoan thu hút hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên đến từ gần 30 đơn vị nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp quốc tế và Việt Nam, mang đến 28 vở diễn sân khấu mang tính thử nghiệm tiêu biểu.

Trong đó, có tới 9 tác phẩm của 9 đơn vị quốc tế đến từ các quốc gia: Ba Lan, Trung Quốc (2 đơn vị), Hàn Quốc, Israel, Nhật Bản, Mông Cổ, Uzbekistan, Hà Lan.

Lễ bế mạc và trao giải liên hoan được tổ chức vào tối 30/11 tại Nhà hát Phạm Thị Trân (Ninh Bình).