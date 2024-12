Âm nhạc Việt 2024: "Anh trai" vượt sóng "chị đẹp"

Các concert của những "anh trai" bùng nổ thị trường

Theo thống kê mới nhất của Google, Anh trai say hi concert và Anh trai vượt ngàn chông gai concert là những từ khóa có lượt tìm kiếm lớn nhất tại Việt Nam trong năm 2024 này.

Cùng với hiệu ứng của các đêm diễn này, hàng loạt từ khóa liên quan như "đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới" hay HIEUTHUHAI, SOOBIN… cũng được người dùng quan tâm, thảo luận.

Cụm từ "anh trai" được nhắc tới dày đặc trên truyền thông, cho thấy hiệu ứng khổng lồ mà các concert này mang lại.

Theo số liệu từ đơn vị sản xuất chương trình Anh trai say hi diễn ra tối 7/12 và 9/12 tại Hà Nội, sự kiện đã thu hút 90.000 khán giả (số liệu do Tiketbox cung cấp).

Trong khi đó, concert 2 của Anh trai vượt ngàn chông gai ở Hưng Yên có 130.000 người tham dự (số liệu được đo lường bằng hệ thống FootFall tại Ocean Park 2,3). Những con số trên chính thức xô đổ kỷ lục của nhóm nhạc Blackpink tại Sân vận động (SVĐ) Mỹ Đình hồi tháng 7/2023 (với khoảng 67.000 khán giả, doanh thu hơn 13 triệu USD (khoảng 333 tỷ đồng).

Các concert "Anh trai say hi" (trái) và "Anh trai vượt ngàn chông gai" bùng nổ làng nhạc Việt năm nay (Ảnh: Nhà sản xuất, Nguyễn Hà Nam).

Mặc dù giá vé của các concert Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai "mềm" hơn khá nhiều so với những đêm nhạc của Blackpink, dựa trên tiền vé trung bình và lượng khán giả đã được công bố, mỗi concert vẫn có thể mang về tối thiểu hơn 100 tỷ đồng, chưa kể doanh thu từ nhà tài trợ.

Hiệu ứng từ các show "anh trai" khẳng định sự chuyển biến mạnh mẽ của ngành công nghiệp biểu diễn tại Việt Nam. Không chỉ mang lại những tín hiệu khả quan trong việc phát hành vé, merchandise (mặt hàng đính kèm dành cho người hâm mộ), các sự kiện này còn chứng minh sự thay đổi trong cách sáng tạo/ thưởng thức sản phẩm nghệ thuật của người Việt.

Là một trong số những nghệ sĩ góp mặt trong concert của Anh trai vượt ngàn chông gai, rapper Hà Lê cho biết, đây chính là một trong những show diễn lớn và quy tụ đông đảo khán giả nhất mà anh từng tham gia.

"Chúng tôi đầu tư rất nhiều công sức, thời gian để nghĩ ra ý tưởng, sau đó cùng ê-kíp sản xuất biến ý tưởng đó thành hiện thực. Thành công của gameshow và concert phần nào cho thấy, khi nghệ sĩ nỗ lực và được khán giả chấp nhận, hiệu ứng của một chương trình sẽ vô cùng bùng nổ", nam rapper bày tỏ.

Tiết mục biểu diễn trong concert 2 của "Anh trai vượt ngàn chông gai" tối 14/12 tại Hưng Yên (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Bên cạnh những concert xuất phát từ hai chương trình truyền hình thực tế ăn khách Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai, làng giải trí Việt cũng sôi động với loạt concert chất lượng của các nam nghệ sĩ.

Vũ. concert đánh dấu chặng đường sự nghiệp của ca sĩ Vũ., lần lượt diễn ra ở TPHCM (12/10) và Hà Nội (26/10) với chủ đề Bảo tàng của nuối tiếc. Hai sự kiện thu hút tổng cộng hơn 22.000 khán giả, giúp Vũ. trở thành nghệ sĩ Việt có quy mô concert cá nhân lớn nhất trong năm.

Trong khi đó, Tùng Dương làm concert Người đàn ông hát tại Trung tâm hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội). Hà Anh Tuấn đưa live concert Sketch a Rose sang cụm Nhà hát Esplanade (Singapore) hồi tháng 6 và tại Nhà hát Opera Sydney (Úc) hồi tháng 9. Hai concert ngoài biên giới này thu về khoảng 6.000 khán giả.

Ở phía các nghệ sĩ nữ, Phương Mỹ Chi cũng có một năm thành công khi School tour - Vũ điệu cò bay 2024 thu hút hơn 8.000 khán giả hồi tháng 10. Mỹ Tâm làm liveshow My Soul 1981 tại bờ biển Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu) với sự tham dự của hơn 5.000 khán giả…

Uyên Linh tỏa sáng với The Vocalist đánh dấu chặng đường 15 năm hoạt động. Tuy đều để lại những dấu ấn nghệ thuật, dễ thấy, hoạt động của các "anh trai" vẫn mạnh mẽ và nổi bật hơn hẳn về hiệu ứng truyền thông.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chuyên gia truyền thông Hồng Quang Minh cũng nhận định, năm 2024 là một năm mà âm nhạc Việt chứng kiến sự lên ngôi của các nghệ sĩ nam, trong sản phẩm cá nhân và còn trên các nền tảng truyền thông lớn.

Theo ông Minhh, điều này không chỉ là ngẫu nhiên, mà là kết quả của một chuỗi những yếu tố liên quan đến xu hướng, thị hiếu và chiến lược truyền thông bài bản.

Ông Minh cho rằng, những nghệ sĩ bước ra từ các show "anh trai", hay các nghệ sĩ hoạt động độc lập đều có một điểm chung: Họ biết cách kể câu chuyện của mình sao cho chạm được vào cảm xúc khán giả.

Vũ. vẫn trung thành với phong cách âm nhạc giàu chất thơ, tự sự nhưng cách anh ấy biến mỗi sản phẩm thành một "tổ hợp ngôn ngữ hấp dẫn" đã luôn chinh phục khán giả riêng.

Hà Anh Tuấn với các concert tại các địa điểm danh tiếng thế giới. Phan Mạnh Quỳnh gắn liền với nhạc phim và liên tục đắt show phòng trà. Mono - dù là một nghệ sĩ trẻ - lại sở hữu sức hút nhờ sự độc đáo trong hình ảnh và cách tiếp cận táo bạo...

"Trong khi đó, các nghệ sĩ nữ lại có vẻ chững lại. Một phần vì áp lực từ sự thành công trước đó, phần khác đến từ việc thiếu đi những yếu tố mới mẻ để khơi gợi sự tò mò từ công chúng.

Các sản phẩm âm nhạc của nghệ sĩ nữ, dù vẫn chỉn chu, đôi khi lại rơi vào vùng an toàn quá mức. Họ vẫn duy trì được sức hút nhất định nhưng sự xuất hiện không còn mang tính đột phá hoặc gây bất ngờ lớn như trước", chuyên gia truyền thông Hồng Quang Minh cho hay.

Năm nay, Tùng Dương là một trong những nghệ sĩ nam ghi dấu ấn với concert "Người đàn ông hát" tại Trung tâm hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội) (trái) và Vũ. cùng ban nhạc với 14.000 khán giả có mặt tại concert với chủ đề "Bảo tàng của nuối tiếc" ở Hà Nội (Ảnh: Ban tổ chức).

Khi "chị đẹp" đạp gió giữa cơn bão "anh trai"

Trong khi hai gameshow Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai đều thu về số lượng người hâm mộ khổng lồ, Chị đẹp đạp gió mùa 2 suy giảm sức hút, không còn được công chúng bàn luận tới nhiều, dù đã diễn ra hơn nửa chặng đường.

Theo ông Hồng Quang Minh, việc hiệu ứng của Chị đẹp đạp gió mùa 2 giảm sút liên quan trực tiếp đến cách chương trình đã không kịp thích nghi với sự thay đổi trong thị hiếu của khán giả.

"Mùa 1 của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng là một cú hích lớn, bởi đánh đúng tâm lý khán giả: Sự ngưỡng mộ dành cho các nghệ sĩ nữ trưởng thành, bản lĩnh nhưng vẫn rất mềm mại, tinh tế trong cách họ thể hiện câu chuyện cá nhân.

Tại mùa 2, cách chương trình xây dựng tuyến câu chuyện và khai thác nhân vật lặp lại công thức này, chưa có nhiều sự đột phá. Điều này khiến khán giả dễ đoán được các tình huống và giảm cảm giác bất ngờ hay tò mò - vốn là yếu tố sống còn của các show truyền hình thực tế", ông Minh nhận xét.

Chuyên gia này cũng cho rằng, trong khi các "chị đẹp" tại mùa 1 đều có cá tính rõ nét và câu chuyện cá nhân hấp dẫn, mùa 2 lại bị lép vế phần nào khi các thí sinh chưa tạo được sự kết nối cảm xúc mạnh mẽ với công chúng. Sự cạnh tranh khốc liệt từ các chương trình khác, đặc biệt là các show dành cho nam nghệ sĩ, cũng đang làm lu mờ dàn "chị đẹp".

Các "chị đẹp" mùa 2 "đạp gió" vất vả giữa sức hút của dàn "anh trai" (Ảnh: Ban tổ chức).

Ở khía cạnh các sản phẩm âm nhạc, các "anh trai" cũng có phần thắng thế, xét về hiệu ứng lan tỏa.

Tháng 10/2024, MV Đừng làm trái tim anh đau của Sơn Tùng M-TP chính thức đạt 100 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube, trở thành MV đầu tiên của làng nhạc Việt phát hành trong năm 2024 đạt mốc 100 triệu lượt xem.

Quang Hùng MasterD tạo được loạt bản hit, trở thành hiện tượng âm nhạc của năm với các ca khúc hit như: Thủy triều, Tình đầu quá chén, Catch Me If You Can… MV Hop In Da Show của Low G làm bùng nổ mạng xã hội TikTok.

Tùng Dương năm nay có album Multiverse, tiếp tục được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn. Những nghệ sĩ nam trẻ như Vũ., Da LAB, Karik, SOOBIN, Tăng Duy Tân cũng có album thời gian qua, cho thấy một thị trường âm nhạc giàu màu sắc và chất liệu.

Trong khi đó, phía nữ nghệ sĩ có các album nổi bật như Cam'On của Orange; Em của ca - nhạc sĩ Mỹ Anh… Nhìn chung, các sản phẩm này đều có chất riêng, cho thấy cá tính của các nữ nghệ sĩ trong âm nhạc.

Vì sao các "anh trai" thắng thế?

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Hà Linh - giảng viên Học viện Ngoại giao, Thạc sĩ ngành Quản trị văn hóa và nghệ thuật trường Đại học Chung Ang (Hàn Quốc) - cũng khẳng định: "Trong năm 2024, các nghệ sĩ nam tại Việt Nam đã tạo nên nhiều dấu ấn lớn với các concert hoành tráng, sản phẩm âm nhạc đầu tư kỹ lưỡng, thu về lượng người hâm mộ đông đảo.

Điều này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của các nghệ sĩ nam, không chỉ về tài năng mà còn về chiến lược xây dựng thương hiệu cá nhân. Tuy nhiên, không nên xem đây là sự "vượt mặt" mà nên nhìn nhận rằng, nghệ sĩ nữ và nam đều đang góp phần tạo nên sự đa dạng và chất lượng cho nền giải trí Việt".

Theo bà Linh, việc nghệ sĩ nam tạo được hiệu ứng mạnh mẽ đối với công chúng có thể đến từ một vài nguyên do sau đây:

Thứ nhất, các nghệ sĩ nam thường mang hình tượng mạnh mẽ, gần gũi. Họ thường xây dựng hình ảnh nam tính, cuốn hút hoặc dễ gần, phù hợp với thị hiếu đa dạng của khán giả.

Ngoài ra, "chemistry" hay còn gọi là "phản ứng hóa học" giữa các nghệ sĩ cũng tạo ra phản ứng tốt đến từ khán giả. Họ thích xem sự tương tác đến từ các nghệ sĩ, cách các nghệ sĩ thoải mái, vui vẻ với nhau trong các hoạt động chung.

Thứ hai, là sự hỗ trợ đến từ cộng đồng fan (người hâm mộ). Nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, phần lớn fan chịu chi cho các hoạt động support nghệ sĩ thường là nữ. Các fan nữ có xu hướng tích cực với các hoạt động hơn các fan nam nói chung.

Và đặc biệt, họ thường là những người hâm mộ trung thành, đối với thần tượng, nghệ sĩ nói chung, không chỉ riêng nghệ sĩ nam hay nghệ sĩ nữ. Fanbase của các nghệ sĩ thường rất trung thành và chịu chi, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ.

Nghệ sĩ nam luôn tạo được sức hút lớn với người hâm mộ đặc biệt fan nữ - những khán giả chịu chi cho các hoạt động support nghệ sĩ (Ảnh: Nhà sản xuất).

Tương tự, hiện tượng này cũng xảy ra ở các nền giải trí khác, đặc biệt là Hàn Quốc, nơi các nhóm nhạc nam như BTS hay SEVENTEEN thường có sức ảnh hưởng rất lớn với fandom hùng hậu, luôn sẵn sàng ủng hộ cho mọi hoạt động nghệ thuật của thần tượng.

Đồng tình với quan điểm này, chuyên gia truyền thông Hồng Quang Minh cũng cho rằng tình trạng "dương thịnh âm suy" không chỉ là vấn đề của thị trường V-pop, mà còn phản ánh một giai đoạn chuyển dịch trong cách khán giả tiêu thụ âm nhạc.

Ông Minh đánh giá, ở thời điểm hiện tại, công chúng dường như dành sự ưu ái nhiều hơn cho những hành trình vươn lên, chinh phục khó khăn - điều mà các nghệ sĩ nam thường làm tốt hơn khi họ biết cách xây dựng hình ảnh của mình như một người bạn đồng hành trong cuộc sống khán giả.

"Song, để cân bằng lại thế trận, tôi nghĩ các nghệ sĩ nữ cần đi sâu bên trong và mạnh dạn kể các câu chuyện mang tính cá nhân rõ nét hơn. Thay vì chỉ tập trung vào sự hoàn hảo hay vẻ đẹp nữ tính truyền thống, họ có thể khai thác những khía cạnh gai góc hơn, gần gũi hơn, thậm chí dám đi ngược với chuẩn mực để tạo ra sự khác biệt.

Thị trường âm nhạc năm 2025 vẫn còn tiềm năng lớn nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc ai dẫn đầu mà là cách các nghệ sĩ tạo dấu ấn lâu dài trong lòng khán giả.

"Anh trai" vượt sóng "chị đẹp" là một hiện tượng đáng suy ngẫm, tuy nhiên, đây cũng có thể là thời điểm để các "chị đẹp" nhận ra rằng, chính thử thách này sẽ giúp họ tìm lại mình theo một cách hoàn toàn mới", ông Minh nhận định.