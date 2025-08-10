Chi tiết số lượng cán bộ TPHCM sau một tháng sắp xếp đơn vị hành chính

Hiện TPHCM đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo, quản lý và cán bộ làm việc tại 168 phường, xã, đặc khu (Ảnh: Nguyễn Vy).

Trong báo cáo tham luận gửi phiên họp UBND TPHCM về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 vào ngày 9/8, Sở Nội vụ Thành phố cho biết số lượng cán bộ, công chức hiện làm việc tại 168 phường, xã, đặc khu là 3.878 người ở khối đảng, đoàn thể và 12.119 người ở khối chính quyền; 6.532 người hoạt động không chuyên trách.

Tổng số công chức hiện có của 15 cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố là 6.316 người. Trong đó, số lượng công chức từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương (cũ) đến làm việc tại trung tâm hành chính của thành phố là 612 người (thường xuyên là 415 người; luân phiên là 197 người). Số lượng công chức làm việc trực tiếp tại Trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (cũ) là 1.057 người.

Trong thời gian qua, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND Thành phố ban hành các quyết định bố trí cán bộ làm việc, quản lý, lãnh đạo tại 168 UBND phường, xã, đặc khu để kiện toàn bộ máy chính quyền cơ sở khi triển khai mô hình chính quyền 2 cấp, sắp xếp lại các đơn vị hành chính nhằm đảm bảo hoạt động quản lý, điều hành thông suốt.

Đồng thời, Sở Nội vụ tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện chính quyền địa phương cấp xã để cung cấp thông tin, trang bị kiến thức một cách hệ thống, đầy đủ và dễ tiếp cận bảo đảm sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp chính quyền, đồng thời nâng cao năng lực thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Sở cũng lên kế hoạch khảo sát, đánh giá, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp giai đoạn 1 và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2.

Sở Nội vụ đã tổ chức rà soát, thẩm định hồ sơ hưởng chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP cho 3.867 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc.

Trong quá trình giải quyết quyền lợi cho cán bộ, Sở Nội vụ đã kịp thời tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố ban hành nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với lực lượng cộng tác viên Đội quản lý trật tự đô thị và người ký hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế của Hội Chữ thập đỏ cấp huyện (cũ) nghỉ việc khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Sở Nội vụ TPHCM, trong thời gian tới, sở sẽ tiếp tục tham mưu thực hiện việc sắp xếp các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Thành phố giai đoạn 2.

Đồng thời, sở tiếp tục triển khai, tham mưu thực hiện và hoàn thiện các chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chịu ảnh hưởng từ quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính; đảm bảo quyền lợi hợp pháp, tạo điều kiện cho họ tái đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và ổn định cuộc sống…