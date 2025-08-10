Giá vàng tuần tới sẽ ra sao sau khi tăng mạnh?

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 4/8 đến 10/8, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 123,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). Mức giá 124,4 triệu đồng ở chiều bán là mức cao nhất của mặt hàng này từ trước đến nay.

Trước đó, kim loại quý “khởi động” tuần mới ở mức 119,9-121,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). Như vậy, sau một tuần, giá chiều mua đã tăng 3,3 triệu đồng còn giá chiều bán đã tăng 3 triệu đồng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được các doanh nghiệp niêm yết ở 117,3-119,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng tăng 3 triệu đồng ở cả 2 chiều mua và bán sau một tuần.

Nếu so với đầu năm, hiện mỗi lượng vàng miếng cao hơn gần 50% còn vàng nhẫn ghi nhận hiệu suất 40%.

Giá vàng được kỳ vọng tăng tuần tới (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tuần này, giá vàng thế giới kết thúc ở mức 3.397 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 108,2 triệu đồng/lượng.

Động lực chính kéo giá vàng duy trì ở ngưỡng cao, sát 3.400 USD/ounce là nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn hiện hữu trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức áp thuế mới và số liệu việc làm tiếp tục củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ sớm hạ lãi suất.

Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại công ty cung cấp dữ liệu Barchart.com, dự báo giá vàng tuần tới sẽ tăng. Tuần qua, giá vàng thế giới trải qua nhiều biến động lớn, đặc biệt trong 2 ngày giao dịch cuối trước thông tin về thuế nhập khẩu vàng. Theo nguồn tin của Financial Times, Mỹ có thể đã áp thuế lên các thỏi vàng 1kg nhập vào nước này, với "nạn nhân" hàng đầu là Thụy Sĩ.

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại đơn vị chuyên về giao dịch Forex.com, cũng đưa ra dự bán giá vàng sẽ tăng. “Mức 3.435 USD/ounce là mốc đáng chú ý… Tôi nghĩ phe mua vẫn đang kiểm soát và giá có thể tạo bứt phá”, vị này nêu.

“Mức quan trọng hơn là 3.500 USD/ounce, từng được thử thách hồi tháng 4. Tôi hy vọng lần kiểm tra tiếp theo sẽ diễn ra sau một xu hướng tăng dần đều thay vì bứt phá nhanh. Vì nếu giá tăng quá gấp, phe mua có thể bị chững lại”, James Stanley nói thêm.

Sean Lusk, đồng Giám đốc bộ phận phòng hộ thương mại tại đơn vị chuyên về giao dịch Walsh Trading, nhận định câu chuyện thuế vàng chỉ “tiếp thêm dầu vào lửa” trong bối cảnh kỳ vọng cắt giảm lãi suất tháng 9 đã được phản ánh vào giá.

Mặt khác, đồng USD mạnh lên và khả năng hạ nhiệt xung đột quốc tế sẽ là yếu tố chặn đà tăng của giá vàng, trong bối cảnh thị trường đang ở vùng quá mua.

Theo khảo sát vàng của Kitco News tuần này, có 10 nhà phân tích tham gia, trong đó 6 người (60%) dự báo giá sẽ tăng trong tuần tới, chỉ một người (10%) dự báo giảm và 3 người (30%) cho rằng giá sẽ đi ngang.

Khảo sát trực tuyến ghi nhận 188 phiếu của các nhà đầu tư cá nhân với sự áp đảo về quan điểm lạc quan khi 129 người (69%) dự báo giá vàng tăng, 23 người (12%) dự báo giảm và 36 người (19%) dự báo giá đi ngang.

Ole Hansen, chuyên gia hàng hóa tại Saxo Bank, lưu ý rằng tín hiệu đột phá thực sự phải đến từ thị trường giao ngay. Hợp đồng tương lai đã lập đỉnh mới, nhưng giá vàng giao ngay vẫn nằm trong vùng dao động từ tháng 4. Theo vị này, giá cần vượt 3.450 USD/ounce để xác nhận xu hướng tăng mạnh. Ông khuyên nhà đầu tư không nên quá phụ thuộc vào các tín hiệu kỹ thuật từ thị trường tương lai, vì giá ở đây có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố ngắn hạn.

Adrian Day, Chủ tịch quỹ Adrian Day Asset Management, dự đoán xu hướng đi ngang sẽ tiếp tục. Ông nói: "Sau đà tăng mạnh 2 tuần qua, nhiều khả năng giá vàng sẽ giảm nhẹ trong tuần tới".

Tuần tới, thị trường sẽ đón loạt số liệu kinh tế quan trọng, gồm chỉ báo lạm phát và sức khỏe người tiêu dùng. Sáng thứ 3, Ngân hàng Dự trữ Australia sẽ công bố quyết định lãi suất, với thị trường dự báo giảm từ 3,85% xuống 3,6%. Tiếp đó, nhà đầu tư sẽ chờ báo cáo CPI tháng 7 của Mỹ và dự kiến lạm phát lõi tăng lên 0,3% từ mức 0,2% của tháng 6.

Đến thứ 5 sẽ công bố báo cáo PPI của Mỹ với dự báo lạm phát lõi tăng 0,2% sau mức 0% của tháng 6 cùng số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần.