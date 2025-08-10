Tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, địa hình của tỉnh thành này có 92% diện tích là núi non và vách đá. Do địa hình phức tạp nên khi xây dựng tuyến cao tốc Lục An, các kỹ sư nước này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xẻ sườn núi, băng qua địa hình hiểm trở của khu vực.

Đây sẽ là đường cao tốc dẫn thẳng tới cầu cao nhất thế giới.

Trung Quốc xẻ núi làm đường cao tốc, dẫn thẳng tới cầu cao nhất thế giới (Nguồn video: News).

Trước đó, giới truyền thông từng nhắc đến cầu hẻm núi Hoa Giang (Huajiang Grand Canyon Bridge). Cây cầu dự kiến khánh thành vào cuối năm nay, được mệnh danh là cao nhất thế giới với chiều cao 625m bắc qua thung lũng sông Bắc Bàn.

Tuy nhiên, tuyến cao tốc dẫn tới cây cầu này mới đây lại trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Hàng loạt video lan truyền cho thấy thay vì đào hầm xuyên núi hoặc làm đường vòng, nhóm thi công đã cắt phẳng nguyên mảng sườn núi để lấy mặt bằng cho tuyến cao tốc. Nhiều người tỏ ra choáng ngợp trước quy mô và sự táo bạo của công trình.

Các nhà quy hoạch cho rằng họ buộc phải áp dụng biện pháp này vì địa hình quá khó khăn. Tuy nhiên, những nhà bảo vệ môi trường phản bác, cho rằng vẫn tồn tại những phương án khác để bảo vệ cảnh quan.

Cầu hẻm núi Hoa Giang sắp khánh thành để trở thành công trình cầu cao nhất thế giới (Ảnh: News).

Bên cạnh tuyến cao tốc Lục An, Trung Quốc còn sở hữu nhiều công trình hạ tầng ấn tượng khác, như tuyến đường cao tốc bắc qua sông được ví như “kỳ quan” hay những cây cầu treo.

Trong khi đó, cầu hẻm núi Hoa Giang cũng là công trình được đặt nhiều kỳ vọng sẽ thúc đẩy kinh tế của tỉnh miền núi Quý Châu. Công trình xây ở độ cao 625m trên sông Bắc Bàn, dự kiến rút ngắn thời gian qua núi từ một tiếng xuống chỉ còn vài phút.

Được xây chỉ trong 3 năm với chi phí khoảng 283 triệu USD, cầu hẻm núi Hoa Giang vắt ngang qua sông Bắc Bàn ở tỉnh Quý Châu, phía tây nam Trung Quốc. "Siêu dự án" xây trên hẻm núi lớn dài 80km của sông Hua, nơi được mệnh danh là "vết nứt Trái đất". Công trình có tổng chiều dài khoảng 2.980m.

Trung Quốc đã có nhiều kinh nghiệm với các dự án cầu treo được mô tả ở độ cao chóng mặt. Trước khi hoàn thành cầu hẻm núi Hoa Giang, nước này đã có 8 trong số 10 cây cầu cao nhất thế giới.

Với cây cầu mới này, các kỹ sư đã chọn thiết kế cầu treo để phù hợp với điều kiện môi trường khắc nghiệt tại độ cao của hẻm núi Hoa Giang. Cầu được thiết kế đặc biệt, có khả năng chịu sức gió mạnh ở độ cao này.

Theo ông Mamdouh El-Badry, giáo sư kỹ thuật xây dựng dân dụng tại Đại học Calgary, vùng núi Quý Châu hiểm trở khiến việc vận chuyển vật liệu xây dựng gây khó khăn. Ngoài ra, sự chênh lệch không khí giữa ngày và đêm còn tạo ra gió mạnh và thời tiết kém thuận lợi cũng là những yếu tố khiến việc xây dựng gặp khó.

Ở thời điểm hiện tại, cầu Bắc Bàn (hay Duge Bridge) nằm ở khu vực giáp ranh giữa các tỉnh Quý Châu và Vân Nam, là cây cầu giữ kỷ lục cao nhất thế giới.

Đây là cầu dây văng 4 làn xe, nằm ở độ cao hơn 565m trên sông Bắc Bàn, có chiều dài 1.341m. Công trình giữ kỷ lục thế giới từ năm 2016 đến nay.

Kể từ thời điểm cầu Bắc Bàn thông xe giúp thúc đẩy ngành du lịch, kinh tế của các địa phương lân cận, rút ngắn thời gian lái xe từ 5 tiếng xuống chỉ còn 1 tiếng. Dự án có tổng đầu tư khoảng 147 triệu USD.