7 lỗi khiến nhà bạn kém sang và cách sửa cực dễ

Là chuyên gia thiết kế nội thất cao cấp, Bilal Rehman từng làm việc với đủ kiểu không gian và khách hàng, từ người có ngân sách hạn chế cho đến các dự án cao cấp. Anh nhận ra rằng sự sang trọng không chỉ nằm ở giá tiền, mà còn đến từ tư duy sắp đặt, lựa chọn đồ đạc hợp lý và cảm quan thẩm mỹ tinh tế.

Dưới đây là 7 sai lầm phổ biến khiến nhà bạn mất đi vẻ cao cấp cùng với gợi ý cách xử lý dễ áp dụng, dù bạn sống ở đâu hay có ngân sách ra sao.

Dùng đồ nội thất quá nhỏ hoặc không đúng tỷ lệ

Một trong những lỗi dễ thấy nhất là chọn đồ đạc quá nhỏ so với không gian. Nhiều người nghĩ rằng ở căn hộ thì phải mua sofa nhỏ, bàn nhỏ, thảm nhỏ nhưng chính điều đó lại làm nhà bạn trông vụn vặt và kém tinh tế.

Thay vào đó, hãy mạnh dạn chọn một chiếc ghế sofa lớn, thảm to hoặc bàn cà phê có kích thước nổi bật. Khi tỷ lệ đồ đạc được cân đối đúng cách, không gian sẽ rộng và sang hơn nhiều so với việc đặt 5-7 món nhỏ chen chúc trong phòng.

Nguyên tắc ở đây là ít nhưng đúng và chất, thay vì nhiều mà vụn vặt.

Suy nghĩ rằng một chiếc sofa nhỏ, một bàn trà xinh xắn sẽ làm nhà trông rộng hơn là một sai lầm kinh điển (Ảnh: Jacek Kadaj).

Bếp thiếu sự đồng bộ và bừa bộn

Căn bếp là trái tim của ngôi nhà, nhưng nhiều người lại xem nhẹ việc chăm chút cho nó. Việc trưng bày đủ loại ly chén không cùng bộ, hay đặt máy móc, dụng cụ không có sự liên kết về màu sắc và phong cách khiến gian bếp mất đi vẻ chỉn chu, sang trọng.

Bí quyết ở đây cực kỳ đơn giản. Hãy đầu tư vào một bộ chén dĩa, ly tách cơ bản với màu sắc đồng nhất, ưu tiên màu trắng hoặc các tông màu trung tính. Ngay lập tức, bạn sẽ thấy căn bếp của mình trông "sạch sẽ", ngăn nắp và sang trọng hơn. Đối với các thiết bị như máy nướng bánh hay ấm đun nước, hãy chọn những món có thiết kế đẹp để chúng trở thành vật trang trí đắt giá.

Sự lộn xộn này tạo ra một "tiếng ồn thị giác", khiến căn bếp trông chắp vá và rẻ tiền (Ảnh: brebca).

Mặt bàn phòng tắm chất đầy đồ dùng cá nhân

Phòng tắm, đặc biệt là với không gian nhỏ, rất dễ rơi vào tình trạng bừa bộn vì các sản phẩm dưỡng da, làm đẹp, trang điểm được để la liệt trên bồn rửa.

Thực tế, những khoảng trống sạch sẽ mới tạo cảm giác “xịn” cho phòng tắm. Hãy chỉ để những món bạn dùng mỗi ngày, phần còn lại nên được cất vào các ngăn kéo, hộp lưu trữ hoặc tủ nhỏ.

Ngoài ra, hãy thay thế những chai lọ ngẫu nhiên bằng bộ đựng xà phòng, bàn chải có thiết kế hài hòa, giúp mọi thứ trông đồng bộ và có gu hơn.

Việc trưng bày toàn bộ bộ sưu tập chăm sóc da và mỹ phẩm trên mặt bàn lavabo không chỉ tạo ra sự bừa bộn mà còn khiến không gian phòng tắm vốn nhỏ càng thêm ngột ngạt (Ảnh: Meaghan Skinner Photography).

Dùng nhiều thảm phòng tắm vụn vặt, không ăn nhập

Một sai lầm khác là mua nhiều tấm thảm nhỏ: một cái trước bồn rửa, một cái trước toilet, một cái trước vòi sen. Nhìn tổng thể, chúng làm phòng tắm bị chia cắt và rối mắt.

Thay vào đó, chỉ cần một tấm thảm lớn hoặc thảm chạy dài (runner) đặt xuyên suốt sẽ giúp phòng tắm trông sang trọng, liền mạch hơn. Nếu lo ngại vấn đề ẩm ướt, hiện nay có nhiều loại thảm chống nước có thể giặt bằng máy rất tiện lợi, vừa đẹp, vừa sạch, vừa thoáng.

iệc sử dụng nhiều tấm thảm nhỏ sẽ chia cắt mặt sàn, khiến phòng tắm của bạn trông chật chội và lộn xộn hơn (Ảnh: Solidago).

Mua trọn bộ giường tủ đồng màu, thiếu cá tính

Mua trọn bộ giường, tủ đầu giường và tủ quần áo cùng một thiết kế là một lựa chọn an toàn, nhưng lại là kẻ thù của sự cá tính. Không gian của bạn sẽ trông giống hệt một trang trong catalogue nội thất - đẹp nhưng vô hồn và thiếu chiều sâu.

Thay vào đó, hãy tập làm một người "sưu tầm". Chọn một chiếc giường bạn yêu thích, sau đó tìm những chiếc tủ đầu giường có phong cách bổ trợ, không nhất thiết phải giống hệt. Sự kết hợp tinh tế giữa các món đồ riêng lẻ sẽ tạo ra một không gian độc đáo, có câu chuyện và trông "đắt giá" hơn hẳn.

Mua trọn bộ giường, tủ đầu giường và tủ quần áo cùng một thiết kế là một lựa chọn an toàn, nhưng lại là kẻ thù của sự cá tính (Ảnh: Francois Lariviere).

Bỏ quên khu vực ngoài trời

Ban công, sân sau hay khoảng hiên nhỏ trước nhà cũng là một phần của không gian sống nhưng rất nhiều người để trống hoặc chỉ đặt vài chiếc ghế sơ sài.

Nếu có thể, hãy tạo một điểm nhấn ngoài trời bằng thảm chống nước, vài chậu cây, tranh treo ngoài trời hoặc một chiếc đèn xinh xắn. Việc này không chỉ làm đẹp mà còn tạo ra sự kết nối liền mạch, khiến tổng thể ngôi nhà của bạn có cảm giác rộng hơn và hoàn thiện hơn.

Bạn không cần chi nhiều tiền, chỉ cần chọn đồ phù hợp với cảnh quan và khí hậu xung quanh là đủ.

Đừng ngại ngần trang trí sân sau như một phần mở rộng của ngôi nhà (Ảnh: Adam Potts).

Chọn đồ quá chú trọng vào tiện nghi mà quên mất thẩm mỹ

Ai cũng thích sofa êm, giường to, gối lún. Nhưng nếu bạn chỉ chọn dựa trên tiêu chí “càng thoải mái càng tốt” mà quên đi thiết kế và phong cách thì không gian sẽ mất đi vẻ thanh lịch cần có.

Ví dụ, chiếc sofa phồng to có giá để ly chỉ phù hợp với phòng chiếu phim tại gia. Còn ở phòng khách nơi bạn tiếp khách, trò chuyện, thư giãn, hãy chọn món đồ vừa thoải mái vừa đẹp mắt, có thiết kế tinh tế, đường nét sắc sảo.

Thị trường hiện nay có vô số lựa chọn kết hợp cả hai yếu tố đó. Đừng ngại mất công một chút để tìm được món đồ vừa bền, vừa đẹp, vừa phù hợp với thẩm mỹ của bạn.

Nhiều người sẵn sàng hy sinh hoàn toàn tính thẩm mỹ để đổi lấy sự thoải mái, khiến căn phòng trông kém sang (Ảnh: Robert Daly).

Không cần chi đến hàng trăm triệu đồng để sở hữu một ngôi nhà "đẹp như trên tạp chí". Điều quan trọng hơn cả là bạn hiểu được cốt lõi của sự sang trọng, đó không phải là sự hào nhoáng, mà là vẻ chỉn chu trong từng chi tiết, sự lựa chọn có chủ đích và tinh thần tiết chế đầy tinh tế.

Khi bạn biết cách sắp đặt đồ đạc đúng tỷ lệ, phối hợp các món nội thất một cách hài hòa, ưu tiên sự tối giản thông minh và chọn lựa những món đồ vừa đẹp vừa tiện dụng, không gian sống của bạn sẽ tự nhiên trở nên đẳng cấp. Bởi lẽ, một ngôi nhà đẹp không chỉ để trưng bày, mà còn để sống – sống thoải mái, sống có gu và sống trong niềm tự hào mỗi ngày.