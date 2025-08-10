Cuộc sống “phú bà” của ngọc nữ Chung Hân Đồng sau những cuộc tình đổ vỡ

Mới đây, Chung Hân Đồng gây chú ý khi chia sẻ về cuộc sống của chú cún cưng Kuma. Được biết, bé cún Kuma được nữ diễn viên nuôi trong ngôi biệt thự cao cấp của cô ở Bắc Kinh.

Kuma có cuộc sống sang chảnh khi được đeo vòng cổ nạm kim cương và mặc hàng hiệu thiết kế riêng. Thú cưng của Chung Hân Đồng sở hữu chiếc ổ thiết kế riêng, được ngồi siêu xe mỗi khi ra ngoài chơi và nhiều lần theo chân Chung Hân Đồng ra nước ngoài bằng khoang hạng nhất máy bay.

Chung Hân Đồng khoe cuộc sống sang chảnh của chú cún cưng Kuma (Ảnh: Sina).

Kuma hiện là động lực tinh thần lớn của Chung Hân Đồng (Ảnh: Sina).

Ngay khi hình ảnh về Kuma được đăng tải, người hâm mộ đã dành sự ngưỡng mộ cho cuộc sống sang chảnh của chú cún và độ giàu có của chủ nhân. Chung Hân Đồng từng nhắc đến chú cún cưng: “Kuma là con cưng của tôi” và khoe chú cún rất thông minh, tình cảm.

Chung Hân Đồng hiện không hẹn hò với ai. Cô chọn cuộc sống độc thân sau nhiều chuyện tình dang dở. Nữ diễn viên không sinh con nên mọi sự quan tâm của cô hiện được dành cho Kuma.

Chung Hân Đồng (SN 1981) là thành viên nhóm nhạc Twins đình đám tại Trung Quốc. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, cô còn là một diễn viên nổi tiếng tại châu Á với loạt vai diễn trong: Cổ kiếm kỳ đàm, Võ Tắc Thiên bí sử...

Hiện tại, Chung Hân Đồng hoạt động chính trong lĩnh vực điện ảnh. Các bộ phim có sự góp mặt của cô trong thời gian gần đây không quá đình đám nhưng Chung Hân Đồng vẫn dành tình yêu lớn cho điện ảnh.

Chung Hân Đồng là ngôi sao tài sắc vẹn toàn nhưng có đời sống tình cảm sóng gió (Ảnh: Instagram).

Nữ diễn viên thỉnh thoảng tương tác với người hâm mộ trên trang cá nhân hoặc xuất hiện tại các sự kiện. Dù không còn là cái tên đắt giá trong làng điện ảnh, Chung Hân Đồng vẫn sở hữu một khối tài sản lớn và được xem là “phú bà” của làng giải trí Hoa ngữ.

Theo tờ QQ, Chung Hân Đồng đang sở hữu rất nhiều bất động sản có giá trị trên khắp Trung Quốc. Tổng giá trị tài sản ròng của nữ diễn viên ước tính hơn 100 triệu HKD (khoảng 334 tỷ đồng).

Trái với sự nghiệp rực rỡ, đời sống tình cảm của Chung Hân Đồng khá trắc trở. Năm 2008, Chung Hân Đồng lộ ảnh nhạy cảm cùng với Trần Quán Hy. Scandal này khiến nữ diễn viên lao đao trong sự nghiệp và đường tình duyên lận đận.

Thời gian sau đó, cô lui về ở ẩn, hạn chế hoạt động trong làng giải trí. Tới năm 2018, cô bất ngờ thông báo kết hôn với bác sĩ kém tuổi Lại Hoằng Quốc. Nữ diễn viên từng tự hào về cuộc hôn nhân với Hoằng Quốc nhưng chỉ sau 14 tháng, cả hai "đường ai nấy đi" trong sự ngỡ ngàng của công chúng.

Chung Hân Đồng từng có cuộc hôn nhân 14 tháng với bác sĩ Lại Hoằng Quốc (Ảnh: Sina).

Sau khi ly hôn, Chung Hân Đồng quay lại làm việc trong làng giải trí, tham gia nhiều dự án phim ảnh và dần lấy lại vẻ ngoài xinh đẹp. Khi được hỏi về chuyện tái hôn, người đẹp cho biết, cô vẫn sẵn sàng mở lòng nếu tìm được người vừa ý.

Tháng 12 năm ngoái, giới giải trí Trung Quốc xôn xao trước thông tin nữ diễn viên Chung Hân Đồng bị tố làm "người thứ ba" và bị bạn trai kém 19 tuổi Dư Diễn Long phát tán ảnh riêng tư.

Vụ việc liên quan đến Chung Hân Đồng đang trở thành từ khóa tìm kiếm top 1 trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc) với hàng triệu lượt đọc, bình luận.

Thông tin cho biết, Dư Diễn Long đã gửi ảnh riêng tư, đoạn nói chuyện với Chung Hân Đồng cho các blogger. Nam thần tượng cũng tiết lộ, anh và cựu thành viên Twins từng hẹn hò vào năm 2022.

Tháng 12/2024, Chung Hân Đồng bị kéo vào ồn ào tình ái của nam ca sĩ kém 19 tuổi, Dư Diễn Long (Ảnh: Sohu).

Theo Dư Diễn Long, nữ diễn viên đàn chị đã chủ động tán tỉnh, nhắn tin và đề nghị kết hôn nhưng anh đã từ chối vì cảm thấy bản thân còn quá trẻ để lập gia đình. Thời điểm ở bên Chung Hân Đồng, Dư Diễn Long đang sống chung với một cô gái khác.

Trong khi Chung Hân Đồng im lặng hoàn toàn trước thông tin trên, một người bạn của nữ diễn viên lên tiếng bênh vực cô. Theo người này, Dư Diễn Long đã lợi dụng sự yêu thích của thành viên nhóm Twins để dẫn dụ Chung Hân Đồng vào bẫy tình.

Cụ thể, Dư Diễn Long nói dối Chung Hân Đồng về mối quan hệ với bạn gái cũ. Vì tin anh ta độc thân, Chung Hân Đồng đã nhận lời hò hẹn. Trong thời gian bên nhau, nữ diễn viên thế hệ 8X chi khá nhiều tiền cho bạn trai trẻ mà không biết đang bị anh ta lợi dụng.

Mọi việc chỉ bị phát hiện khi bạn gái của Diễn Long nổi cơn ghen và tiếp cận Chung Hân Đồng. Ngay khi biết Dư Diễn Long lừa dối, Chung Hân Đồng lập tức chấm dứt mối quan hệ tình cảm với nam ca sĩ trẻ.

Sau những cuộc tình đổ vỡ, Chung Hân Đồng hiện sống độc thân, dành tình yêu cho chú chó Kuma (Ảnh: Sina).

Theo người bạn của nữ diễn viên, Dư Diễn Long và bạn gái đã dùng hình ảnh và tin nhắn riêng tư để tống tiền Chung Hân Đồng. Trước những thông tin trên, Chung Hân Đồng chọn cách im lặng và tập trung cho công việc.

Sau những đổ vỡ liên tiếp trong chuyện tình cảm, Chung Hân Đồng tâm sự cô quyết định không lập gia đình nhưng nữ diễn viên 44 tuổi từng khát khao được làm mẹ. Cô quyết định để mọi thứ tùy duyên và không tự tạo áp lực cho mình.

"Không quan trọng tình yêu đến với bạn như thế nào hay bạn hạnh phúc ra sao, tất cả đều do vận mệnh quyết định. Tôi sẽ không thỏa hiệp, cũng không xem nó như một trò giải trí. Tôi không muốn dõi theo người ấy trưởng thành hay chăm sóc người ấy. Tôi không phải mẹ, không phải cô giáo của anh ta", cô bộc bạch.