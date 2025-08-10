Tên lửa "hỏa ngục" mới của Mỹ: Khóa mục tiêu, chọn tung đòn công phá

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper khai hoả tên lửa Hellfire (Ảnh: Không quân Mỹ).

Các UAV MQ-9 Reaper và máy bay AC-130J Ghostrider của Không quân Mỹ sẽ là nền tảng tích hợp phiên bản Hellfire mới này, được gọi là SPEAR.

Thông tin chi tiết về đầu đạn SPEAR được đề cập trong yêu cầu ngân sách năm tài khóa 2026 của Lầu Năm Góc. Các tài liệu ngân sách khác cho thấy Bộ Chỉ huy Tác chiến Đặc biệt Mỹ (SOCOM) đã thử nghiệm SPEAR ít nhất từ năm 2021.

Việc phát triển đầu đạn mới nằm trong chương trình SOPGM của SOCOM, bao gồm các biến thể Hellfire dành riêng cho lực lượng đặc nhiệm và một số loại vũ khí phóng từ trên không khác.

Trong đề xuất ngân sách mới, Lầu Năm Góc giải thích: “Khoản tăng chi cho SOPGM trong năm tài khóa 2026 là do chi phí tổng thể tăng lên để trang bị Hellfire với đầu đạn SPEAR".

Tài liệu nêu rõ: “Đầu đạn SPEAR là loại đầu đạn 2 chế độ (hướng về phía trước / hướng xuyên tâm), cho phép người dùng chọn chế độ khai hỏa khác nhau tùy mục tiêu".

Chưa rõ đầu đạn này được “khớp nối” như thế nào, liệu có di chuyển vật lý bên trong thân tên lửa khi chuyển giữa 2 chế độ hay không. Cũng không có thông tin chi tiết về hiệu ứng cụ thể của mỗi chế độ (nổ phân mảnh, sóng xung kích…).

So với đầu đạn Hellfire AGM-114R hiện tại, vốn có một lõi xuyên lõm cố định hướng về phía trước và một vòng phân mảnh xung quanh tạo hiệu ứng nổ xuyên tâm, SPEAR cung cấp khả năng tập trung sức công phá tốt hơn theo yêu cầu.

Ví dụ: chế độ nổ xuyên tâm có thể hữu ích khi tấn công quân đối thủ trong chiến hào hoặc sau vật cản, trong khi chế độ nổ hướng trước vẫn phù hợp để tấn công xe cơ giới hoặc tàu. Khả năng chọn hướng nổ cũng giúp giảm thiệt hại thứ cấp.

Ngoài ra, SPEAR giúp tăng “chiều sâu kho vũ khí” vì một máy bay không cần mang nhiều loại Hellfire khác nhau để đáp ứng nhiều mục tiêu. Điều này rất hữu ích trong các nhiệm vụ dài, khi máy bay cần chờ thời điểm thích hợp để tấn công hoặc yểm trợ quân dưới mặt đất.

SOCOM vốn nổi tiếng với các biến thể Hellfire đặc biệt, trong đó có loại AGM-114R9X “Flying Ginsu” hoặc “Ninja Bomb” với lưỡi dao bật ra thay vì thuốc nổ, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại ngoài ý muốn với những người xung quanh khi tấn công mục tiêu cá nhân.

Hiện chưa loại trừ khả năng SPEAR sẽ được trang bị cho các nền tảng khác ngoài lực lượng đặc nhiệm Mỹ. Hellfire vốn nổi tiếng là tên lửa đối đất dẫn đường bằng laser, nhưng biến thể AGM-114L Longbow dẫn đường radar sóng mm đã được dùng để tấn công máy bay không người lái. Khả năng chọn hướng nổ của SPEAR có thể mang lại lợi thế trong vai trò chống máy bay.

Về lâu dài, thiết kế SPEAR có thể được áp dụng cho các loại đạn khác, ví dụ như AGM-179A JAGM, dự kiến thay thế Hellfire, vốn sử dụng cùng loại đầu đạn đa năng như AGM-114R.

Trong khi đó, SOCOM đang tiến hành kế hoạch trang bị Hellfire SPEAR cho MQ-9 và AC-130J trong thời gian tới.