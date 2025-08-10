Bốn "em xinh" bị loại, Bích Phương khóc nấc sau cái ôm của Trấn Thành

Tối 9/8, Em xinh say hi tiếp tục mang đến những màn trình diễn còn lại của livestage 4 (vòng thi đấu thứ 4). Không chỉ là sân khấu để các "em xinh" thể hiện khả năng, đây còn là vòng thi đấu then chốt để chọn các thí sinh bước vào chung kết.

Sau hai lượt thi, đội LyHan giữ vững phong độ để giành hạng nhất, đội Phương Ly bám sát ở vị trí thứ hai. Đội Lâm Bảo Ngọc đứng thứ ba, còn đội Bích Phương xếp thứ tư.

Theo luật chơi, hai đội cuối bảng có tổng cộng 8 thí sinh (tương ứng 4 cặp) phải bước vào vòng nguy hiểm, gồm: Phương Mỹ Chi, Pháo, Juky San, Lamoon, Saabirose, Liu Grace, Quỳnh Anh Syhn và Mỹ Mỹ. Từ đây, chương trình buộc phải loại 4 thí sinh.

Phương Mỹ Chi bất ngờ nằm trong danh sách nguy hiểm của chương trình (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đây là lần đầu tiên Phương Mỹ Chi bị xếp vào nhóm nguy hiểm. Chia sẻ ở hậu trường, giọng ca sinh năm 2003 cho biết: "Lần đầu tiên vào vòng loại, tâm trạng của tôi rất hỗn độn. Tự nhiên tôi nhớ đến những đồng đội cũ của mình, họ cũng từng trải qua cảm giác này".

Kết quả, Saabirose, Liu Grace, Quỳnh Anh Syhn và Mỹ Mỹ là 4 cái tên phải rời cuộc chơi.

16 thí sinh còn lại tiếp tục bước vào vòng loại cá nhân. Juky San và Vũ Thảo My là hai người bị loại tiếp theo vì có điểm số thấp nhất.

Bích Phương nghẹn ngào khi thí sinh đội mình dừng bước (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong 6 thí sinh phải ra về có đến 3 người thuộc đội Bích Phương. Nữ ca sĩ chia sẻ đã chuẩn bị tinh thần để không rơi nước mắt như những lần trước. Nhưng khi MC Trấn Thành tiến lại gần, ôm chặt và vỗ về, cảm xúc của cô như vỡ òa, bật khóc nức nở. Khoảnh khắc ấy khiến các "em xinh" còn lại nghẹn ngào, cả khán phòng lặng xuống.

"Tôi như một đứa trẻ đang cố kìm nén cảm xúc. Cái ôm của anh Thành khiến đứa bé ấy trong tôi vỡ òa và bật khóc lớn", Bích Phương chia sẻ ở hậu trường.

Trấn Thành ôm an ủi Bích Phương (Ảnh: Ban tổ chức).

Giữa lúc không khí trùng xuống, Trấn Thành bất ngờ công bố: "6 thí sinh này vẫn bị loại. Thế nhưng, ở livestage tiếp theo, chương trình cần lắp đủ đội hình cho các nhóm. Vì vậy, sẽ có 2 thí sinh được hồi sinh".

Theo đó, đội dẫn đầu (đội Ly Han) có quyền cứu một thí sinh vừa bị loại ở vòng này. Thí sinh còn lại được chọn từ danh sách 15 người đã bị loại từ đầu chương trình đến giờ. Kết quả, Saabirose và Juky San là hai cái tên được hồi sinh.

Khép lại livestage 4, 16 "em xinh" chính thức giành quyền bước vào vòng chung kết. Bốn thí sinh dẫn đầu điểm số sẽ trở thành đội trưởng ở livestage 5 (vòng chung kết) là LyHan, Phương Ly, 52Hz và Phương Mỹ Chi.