Nữ sinh xuất sắc Hà Tĩnh từng nghỉ học 2 năm, áp lực đến bật khóc

Tại lễ tốt nghiệp khóa 2 vừa qua, Nguyễn Thị Châu Anh tốt nghiệp loại xuất sắc. Trên hành trình chinh phục tri thức ấy, đã có lúc em gục xuống, bật khóc vì kiệt sức và áp lực nhưng trên hết, em không bỏ cuộc.

Từng kiệt sức, bật khóc nhưng không bỏ cuộc

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Châu Anh cho biết, 4 năm đại học, em vừa học vừa làm không ngừng nghỉ.

Châu Anh từng là trợ lý cho CEO tại một trung tâm khởi nghiệp, quản lý phát triển thị trường startup công nghệ vật liệu mới và điều phối chương trình cố vấn cho cộng đồng sinh viên; quán quân cuộc thi khởi nghiệp VICAP- do Việt Nam và Israel phối hợp tổ chức năm 2022; học bổng toàn phần Umotion Ideas Camp năm 2019; học bổng toàn phần Fulbright Everest Launchpad 2017…

Hiện em là Quản lý tăng trưởng tại công ty công nghệ chuyên sản xuất vật liệu Graphenel tại Việt Nam. Tại đây, Châu Anh đóng vai trò như một “phiên dịch” – chuyển ngôn ngữ khoa học sang ngôn ngữ kinh doanh, giúp các doanh nghiệp hiểu rõ và tin tưởng vào sản phẩm.

Châu Anh là sinh viên tiêu biểu, tốt nghiệp loại xuất sắc năm 2025 (Ảnh: NVCC).

Vì khách hàng có nhu cầu lớn, Châu Anh phải phối hợp sản xuất với các bộ phận để đảm bảo chất lượng và số lượng. Công việc này giúp em học cách kết nối đa ngành, kể một câu chuyện thuyết phục, và đưa sản phẩm khoa học ra thị trường thực tế.

Với lịch làm việc và học tập dày đặc, nữ sinh luôn phải sắp xếp thời gian, đảm bảo cân đối việc học và đi làm. Mỗi kỳ nghỉ giữa các môn, thay vì đi chơi, đi du lịch như nhiều bạn bè khác, Châu Anh bay vào TPHCM để tiếp tục công việc.

Điều may mắn, Châu Anh được nhà trường và công ty hỗ trợ, cho phép em làm việc linh hoạt hoặc từ xa để tốt nghiệp đúng hạn.

Chia sẻ về việc làm thế nào để cân bằng giữa đi làm và học tập, Châu Anh cho hay, ở kỳ học đầu tiên, vừa mắc Covid-19, vừa tham gia phòng chống dịch tại địa phương, đồng thời học online và hoàn thành thêm một khóa học quốc tế khiến em quá tải.

“Có lần đang họp nhóm chuẩn bị bài thuyết trình, vừa tắt màn hình, em gục xuống bật khóc vì mệt và áp lực nhưng trên hết em không thể bỏ cuộc.

Em đã học cách cân bằng để nới rộng thêm giới hạn bản thân, học cách kiên cường bước qua thử thách. Đặc biệt là sự đồng hành của thầy cô và bạn bè, đồng nghiệp, với những bài học không nằm trên slide bài giảng”, nữ sinh nhớ lại.

Sớm nuôi ước mơ đổi đời nhờ tri thức

Châu Anh sinh ra tại vùng quê Hà Tĩnh. 7 tuổi, em đã ghi sâu trong ký ức hình ảnh ba mẹ oằn mình trong lò gạch, bốc 14.000 viên gạch mỗi ngày để kiếm được 70.000 đồng tiền công. Lớn lên giữa những nhọc nhằn ở làng quê miền Trung nắng gió, cô bé sớm nuôi ước mơ đổi đời bằng tri thức.

Thế nhưng thay vì vào đại học ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3, Châu Anh đã tạm dừng học 2 năm để vào TPHCM (gap year) vừa làm việc kiếm sống, vừa tìm kiếm hướng đi cho mình.

Nữ sinh bắt đầu tự kiếm tiền từ năm 18 tuổi. Khi đại dịch Covid-19 lan khắp Việt Nam, nữ sinh từng ăn mì gói cả tháng để dành dụm được 6 triệu đồng, phòng khi cần mua vé máy bay về thăm bố mẹ trong tình huống khẩn cấp.

Châu Anh cho hay, em muốn tiếp xúc thị trường lao động để định hướng rõ cho mục tiêu phát triển bản thân. Tại đây, em tham gia chống dịch Covid cùng Thành đoàn TPHCM, rồi bén duyên với hệ sinh thái khởi nghiệp trẻ.

Châu Anh và Giáo sư Soumitra Dutta trong lễ tốt nghiệp (Ảnh: NVCC).

Trong những ngày tháng khó khăn này, Châu Anh tham gia các dự án hỗ trợ startup, hay các chương trình cộng đồng như Trà Đá Mentor – nơi em có thể chia sẻ lại với những sinh viên đang gặp khó khăn.

Đây cũng là lúc thôi thúc em nộp đơn xin học bổng vào Trường Đại học VinUni ở Hà Nội. Và rồi, hai năm “gap year” của em đơm hoa kết trái khi nữ chính thức trở thành sinh viên Viện Kinh doanh Quản trị của trường.

Chia sẻ về quyết định táo bạo trên đây, Châu Anh cho hay: “Gia đình em không khá giả nhưng bố mẹ luôn đồng hành. Là con gái, chọn đi xa gap year hai lần thật không dễ để bố mẹ đồng ý. Nhưng em luôn chia sẻ rõ ràng với bố mẹ từ lớp 12 là học gì, làm gì để tự trang trải cuộc sống?

Ban đầu bố mẹ nghe, góp ý nhưng để em tự quyết. Sau lần gap year thứ hai – giữa mùa Covid-19, ba mẹ bắt đầu lo lắng và gọi điện nhiều hơn nhưng chưa từng ngăn cản.

Chính sự động viên, hỗ trợ tinh thần của bố mẹ, nhờ đôi bàn tay thô ráp vì những tháng năm vất vả làm việc ở lò gạch, gánh cả cuộc đời con trên đôi vai. Nhờ có mẹ cha, hôm nay em mới được làm việc với giấy bút, được theo đuổi tri thức”, Châu Anh xúc động nói.

Theo nữ sinh này, cầm trong tay tấm bằng xuất sắc không phải kết thúc, mà là khởi đầu mới. Châu Anh tiếp tục học hỏi, giữ thái độ khiêm tốn và không ngừng rèn luyện để những gì mình học được có thể trở thành giá trị thật sự cho cộng đồng trong thời gian tới.