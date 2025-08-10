Hoa hậu 6 con "ngã đau" khi bỏ phố về vườn làm nông dân

Sau hơn 3 năm theo đuổi giấc mơ “bỏ phố về vườn”, người đẹp sinh năm 1986 đã quay lại thành phố để tiếp tục con đường nghệ thuật, kinh doanh và phát triển bản thân. Nhìn lại hành trình vừa qua, Oanh Yến không né tránh những vấp ngã.

Cô thừa nhận mình từng sai lầm và trả giá khi bỏ lại tất cả để bước vào cuộc sống gần như tách biệt với đô thị.

Giấc mộng về vườn và "cú ngã từ thiên đường"

Oanh Yến từng đăng quang Hoa hậu Thế giới Toàn cầu năm 2015 và trở thành Nữ hoàng Sắc đẹp Thế giới năm 2019 sau khi sinh con thứ 5. Khi đang tỏa sáng, cô bất ngờ rút khỏi showbiz, đưa 3 con nhỏ về sống ở một trang trại ở Định Quán (Đồng Nai), cách Biên Hòa 70km.

“Thật ra tôi không bỏ phố vì lý tưởng gì cả. Lúc đó gia đình tôi đầu tư bất động sản, mua được một trang trại nuôi heo. Nhưng tôi không thích sát sinh, nên chuyển hướng làm nông nghiệp sạch mà không có kiến thức thì thất bại là chuyện hiển nhiên”, Oanh Yến chia sẻ.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, hoa hậu kể quyết định rời thành phố là một hành động bột phát của cô, không ai ngăn cản, cũng không ai hỗ trợ. Những ngày đầu ở quê, Oanh Yến được trải nghiệm cuộc sống yên tĩnh, chậm rãi, có phần thư thái.

Ba năm sống giữa núi rừng, cô gần như tách biệt hoàn toàn với nhịp sống đô thị. Mỗi ngày của cô gắn liền với việc chăm vườn, cho cá ăn, cắt cỏ, theo dõi sự phát triển của từng luống rau hay đàn cừu trong trang trại rộng lớn. Cô sống theo kiểu “tự cung, tự cấp”, từ thực phẩm cho đến các sinh hoạt thiết yếu, hạn chế tối đa việc rời khỏi khu vườn.

Oanh Yến cùng các con trong thời gian ở nông trại, tách biệt với nhịp sống đô thị (Ảnh: Quang Ninh).

Không ngại khó, ngại khổ, người đẹp sinh năm 1986 học cách sử dụng máy cắt cỏ, làm đất, trồng trọt như một nông dân thực thụ. Để tiết kiệm sức lao động, cô đầu tư thêm máy móc phù hợp với thể lực, từng bước tối ưu công việc chăm sóc khu vườn.

Mảnh đất mà cô lựa chọn được người dân địa phương xem là “khó sống”, vì khô cằn, sỏi đá và cỏ dại mọc tua tủa. Tuy nhiên, chính nơi đó lại khiến Oanh Yến thấy tự hào vì từng centimet đất đều do cô cải tạo bằng chính công sức và lòng quyết tâm.

Không ít người từng cho rằng Oanh Yến sai lầm khi đầu tư vào vùng đất nghèo này, nhưng cô lại xem đó là bài học về sự bền bỉ và lòng tin vào lựa chọn của bản thân.

Nhiều người cho rằng Oanh Yến sai lầm khi rời xa thành phố, bắt đầu cuộc sống ở một mảnh đất khô cằn (Ảnh: Quang Ninh)

Mang tính cách mạnh mẽ của người phụ nữ tuổi Dần, Oanh Yến bước vào cuộc sống làm nông không vì thú vui ngắn hạn, mà vì khát khao được thử thách giới hạn bản thân - dù cái giá phải trả là không hề nhỏ.

Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu sụp đổ...

Ngoài đối diện với cuộc sống thiếu thốn tiện nghi, Oanh Yến còn rơi vào khủng hoảng tâm lý. Cô trải qua hai lần phải nhập viện điều trị vì rối loạn tâm thần. Trang trại từng là nơi nuôi dưỡng giấc mơ của cô, lại trở thành nơi chôn vùi tất cả.

“Tôi mất hết, mất cả tài sản, mất cả tinh thần khi chứng kiến mảnh vườn mình dày công chăm sóc bị mất trộm”, cô kể.

Ngoài ra, Oanh Yến cũng thừa nhận, cuộc sống nông trại không thực sự phù hợp với 6 đứa con của cô khi chúng đang trong độ tuổi phát triển, cần một môi trường sống năng động và tiếp xúc xã hội nhiều hơn.

Năm 2024, sau hơn 3 năm sống đời thôn dã, Hoa hậu Oanh Yến âm thầm quay trở lại TPHCM. Cô dắt các con rời khỏi khu vườn từng được bản thân ví như “thiên đường”.

“Tôi về lại thành phố vì không còn thấy hạnh phúc ở quê nữa. Khi tôi gặp khó khăn, không ai bên cạnh. Tôi không còn lý do để ở lại”, cô nói.

Bài học sau vấp ngã

Để quay lại thành phố, Oanh Yến bán gần hết tài sản còn sót lại. Riêng trang trại, nơi từng là chốn đi về bình yên, giờ được cô cho thuê lại. Cô cho biết, thời điểm quay lại TPHCM, cô mất tất cả tài sản tích cóp được lúc trước, thậm chí còn âm nợ.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Oanh Yến không hối hận, dù cái giá phải trả là quá đắt. Cô cho biết hành trình rời thành phố về quê đã giúp cô trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc và cũng nhờ đó cô trưởng thành và thấu hiểu chính mình hơn.

Giấc mơ làm nông chưa tắt hẳn, chỉ tạm gác lại. Oanh Yến ghi danh học ngành nông nghiệp công nghệ cao để tính đường dài. Khi có thời gian, cô vẫn về vườn một lần mỗi tuần để hái rau, hái quả mang về thành phố cho gia đình. Vài luống bí, vạt rau muống, chục cây xoài do bạn trai trồng... đủ để nhắc cô rằng mình từng sống hết mình với mảnh đất ấy.

“Giờ tôi vừa học, vừa chăm con, vừa giữ mảnh vườn cho riêng mình. Tôi vẫn mong muốn học và theo đuổi việc làm nông thuận tự nhiên”, cô chia sẻ.

Oanh Yến thi thoảng vẫn về chăm sóc khu vườn và thu hoạch rau trái, hoa quả (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không cực đoan lựa chọn một phía, Oanh Yến chọn cách giữ cả hai môi trường sống, tùy hoàn cảnh mà linh hoạt. Nông trại với cô là nơi nghỉ ngơi, phục hồi thể chất và tinh thần, còn phố thị là nơi tạo dựng giá trị kinh tế. Hai hướng này, theo cô, nên bổ trợ cho nhau để tạo nên một cuộc sống cân bằng.

Nói về xu hướng “bỏ phố về rừng”, Oanh Yến cho rằng bước đi này chỉ phù hợp với những người đã tích lũy đủ để dưỡng thân và sẵn sàng sống gần thiên nhiên, rời xa những tiện nghi hiện đại.

Ngược lại, với người trẻ, cô khuyên nên "đi nước đôi”, tức là vẫn duy trì công việc ở thành phố để đảm bảo kinh tế và tập tành chăm sóc mảnh vườn ở quê. Theo cô, nếu chưa ổn định mà đã vội rời phố, rất dễ gặp khó khăn trong sinh kế lẫn phát triển bản thân.

Oanh Yến và gia đình khi trở lại phố (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Làm nông không hề... lãng mạn

Thất bại của Hoa hậu Oanh Yến không phải là trường hợp cá biệt. Trong các hội nhóm "bỏ phố về rừng", bên cạnh những câu chuyện thành công với hình ảnh vườn tược xanh mát, nhà cửa khang trang, cũng không thiếu những chia sẻ về sự đổ vỡ. Tuy nhiên, phần lớn những bài viết nói về thất bại đều được đăng tải ở chế độ ẩn danh.

Anh Nguyễn Khắc Hạnh (Hà Nội), hiện đồng sở hữu mô hình trang trại ở Hòa Bình, đã thẳng thắn chia sẻ những bài học thực tế mà anh tích lũy sau nhiều năm khởi nghiệp nơi rừng núi.

Anh cho biết đã chứng kiến không ít người từng về quê lập nghiệp rồi sớm bỏ cuộc, bởi họ mang theo quá nhiều kỳ vọng nhưng lại chuẩn bị quá ít cho hành trình đầy rủi ro này. Theo anh, sai lầm phổ biến nhất là đầu tư dàn trải ngay từ đầu, khi vốn ít nhưng lại muốn mọi thứ phải thật “lung linh”.

Khu vườn trở thành chốn đi về của gia đình anh Hạnh khi muốn có khoảng thời gian rời xa thành phố (Ảnh: Nguyễn Khắc Hạnh).

“Nhiều người mới bắt tay đã muốn có khu vườn đẹp, homestay xinh xắn, cây trái sum suê, khách kéo đến nườm nượp… nhưng quên mất rằng tất cả đều cần thời gian và dòng tiền ổn định”, anh chia sẻ.

Không ít trường hợp vội vàng xây nhà, đổ tiền làm cảnh quan, mua cây cảnh, làm đường nội khu… rồi nhanh chóng cạn vốn khi chưa kịp có nguồn thu. Thay vào đó, anh Hạnh khuyên rằng những người mới bắt đầu nên xác định rõ mục tiêu. Nếu chỉ muốn có một nơi nghỉ dưỡng cuối tuần để thư giãn, trồng rau ăn quả sạch thì chỉ cần làm đơn giản, đúng nhu cầu.

Nếu kỳ vọng trang trại có thể sinh lời, nuôi sống bản thân, thì phải tính toán bài bản hơn. Nơi ở chỉ cần nhỏ gọn, đủ tiện nghi cơ bản để canh tác, trông coi. Về cây trồng, nên phân loại, tìm cây trồng thích hợp với khả năng và nhu cầu.

Một khía cạnh quan trọng khác là nhân sự. Anh Hạnh cho biết, khu vườn từng nhiều lần mất trộm, phải thay quản lý... Từ đó, anh rút ra kinh nghiệm: “Phải có người quản lý đáng tin cậy, rắn rỏi, tốt nhất là người địa phương. Trả lương cao cũng được, miễn là họ trung thành và có trách nhiệm”.

Thậm chí, anh cho rằng, cần khuyến khích người quản lý nuôi thêm gà, lợn trong trang trại để tạo thêm thu nhập. Khi quyền lợi của họ gắn với nơi này, họ sẽ chăm chút hơn, không bỏ bê công việc.

Anh cho rằng, một khi trang trại đã đi vào ổn định, cây cối phát triển tốt, hệ thống quản lý rõ ràng thì lúc đó mới tính đến việc đầu tư thêm vào du lịch sinh thái, homestay hay trải nghiệm nông nghiệp.

“Làm nông không hề lãng mạn như nhiều người tưởng tượng. Nếu bạn chỉ muốn một chốn nghỉ ngơi thì vài sào vườn là đủ. Nhưng nếu ôm giấc mộng làm giàu thì xác định trước đây là con đường khốc liệt, không phải ai cũng thành công, chỉ khoảng 10% trụ lại được mà thôi”, anh chia sẻ.