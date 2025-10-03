Á vương Hà Nội chia sẻ bí quyết diện áo dài nam vừa sành điệu vừa thoải mái

Trước thềm Trung thu, khi phố Hàng Mã tại Hà Nội ngập tràn sắc màu lễ hội truyền thống, Á vương cuộc thi Mister & Miss (Nam vương và Hoa khôi) Hà Nội 2025 Lê Nhất Vũ, gây ấn tượng với bộ ảnh diện áo dài nam vừa hiện đại, vừa hoài cổ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Lê Nhất Vũ (SN 2002, quê ở Thanh Hóa) khẳng định vai trò của chiếc áo dài nam trong đời sống hiện đại, xem nó là một phương tiện thể hiện cá tính và lan tỏa niềm tự hào văn hóa.

Lý giải cho việc chọn áo dài để thực hiện bộ ảnh dạo phố mùa Trung thu, Á vương Hà Nội chia sẻ: "Trung thu vốn đã gắn liền với ký ức tuổi thơ, đèn lồng, trống hội…, nên mặc áo dài trong bối cảnh đó khiến mình cảm thấy như được trở về những giá trị rất thân thuộc".

Anh cho rằng, hiện nay áo dài dần trở thành một lựa chọn thời trang có tính ứng dụng cao hơn, đặc biệt với nam giới trẻ tuổi.

"Nếu ngày xưa áo dài chủ yếu gắn với dịp lễ, Tết hoặc sự kiện trang trọng thì hiện tại, các bạn trẻ đã bắt đầu coi áo dài như một cách thể hiện bản sắc và cá tính. Trang phục này không chỉ dừng ở truyền thống, mà còn được sáng tạo, phối hợp linh hoạt để phù hợp với nhiều hoàn cảnh", Lê Nhất Vũ chia sẻ.

Trước ý kiến cho rằng áo dài nam còn nhiều hạn chế về kiểu dáng so với áo dài nữ, Lê Nhất Vũ đồng tình, nhưng coi đây là cơ hội để các nhà thiết kế thử nghiệm, pha trộn các chất liệu hiện đại, biến tấu phần cổ, tà áo và đưa họa tiết mang tính đương đại vào trang phục.

Theo anh, khi áo dài nam vừa giữ được tinh thần truyền thống, vừa có hơi thở mới thì chắc chắn sẽ hấp dẫn và gần gũi hơn với đời sống hàng ngày.

Trong bộ ảnh mới thực hiện, Lê Nhất Vũ diện 2 màu áo dài nổi bật là vàng (tượng trưng cho sự thịnh vượng) và đỏ (tượng trưng cho hạnh phúc, may mắn). Anh khéo léo kết hợp thêm họa tiết rồng, lân, những linh vật quen thuộc trong văn hóa Á Đông, để tôn thêm tinh thần lễ hội và sức sống. Bí quyết chọn màu sắc, theo Lê Nhất Vũ, là nên ưu tiên gam màu rực rỡ nếu muốn nổi bật ở dịp đông vui như Trung thu.

Để giúp nam giới tự tin mặc áo dài mà không mang lại cảm giác nặng nề hay vướng víu, Lê Nhất Vũ đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế.

Anh khuyên nên chọn các chất liệu nhẹ, thoáng như lụa, gấm mỏng hoặc tơ tằm. Về kiểu dáng, anh lựa chọn loại đơn giản để tạo sự năng động, phần tà áo nên điều chỉnh độ dài vừa phải để dễ dàng di chuyển.

"Quan trọng nhất là phom áo vừa vặn với cơ thể, không quá ôm nhưng cũng không rộng thùng thình", Á vương Hà Nội nhấn mạnh.

Về phụ kiện, chàng trai này gợi ý không cần cầu kỳ, chỉ cần một chiếc quạt giấy, một đôi giày da hoặc giày thể thao màu trắng, kết hợp thêm kính mát là đủ tạo nên tổng thể vừa truyền thống vừa trẻ trung.

Điều quan trọng nhất để nam giới tự tin và lan tỏa giá trị văn hóa này, theo Lê Nhất Vũ, chính là sự tự hào về văn hóa dân tộc. Khi người mặc hiểu và trân trọng giá trị của áo dài, việc mặc nó sẽ trở nên tự nhiên và đầy tự tin, từ đó giúp giá trị truyền thống lan tỏa mạnh mẽ hơn trong cộng đồng.

Bên cạnh lĩnh vực thời trang và âm nhạc, Á vương sinh năm 2002 cũng bày tỏ niềm đam mê lớn với điện ảnh. Anh tin rằng diễn xuất giúp bản thân khai phá thêm những khía cạnh cảm xúc và cá tính. Thời gian tới, anh sẽ tham gia các khóa đào tạo bài bản và tìm kiếm cơ hội thử vai để tiến gần hơn tới con đường diễn viên chuyên nghiệp.

Ảnh: Nhân vật cung cấp