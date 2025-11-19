Thành công của "Mưa đỏ" và bài học về điểm rơi trong công nghiệp văn hóa

Ngày 19/11, buổi tọa đàm "Khai thác hiệu quả các yếu tố và giá trị truyền thống, lịch sử để phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam" diễn ra tại TPHCM, có sự tham dự của Phó Cục trưởng Cục Bản quyền (Bộ VH-TT&DL) Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi, Trưởng phòng Tuyên truyền và Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM) Nguyễn Minh Hải cùng nhiều chuyên gia, đạo diễn, nghệ sĩ.

Đoàn làm phim Mưa đỏ gồm đạo diễn Đặng Thái Huyền và các diễn viên Steven Nguyễn, Đình Khang, Đỗ Nhật Hoàng, Mai Thế Hiệp cũng có mặt.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ về thành công của "Mưa đỏ" (Ảnh: Ban tổ chức).

Suốt gần 3 tiếng thảo luận với 20 ý kiến, các đại biểu nhấn mạnh thành công của những tác phẩm khai thác lịch sử - truyền thống, trong đó Mưa đỏ được nhắc đến nhiều nhất.

Bộ phim được xem như minh chứng cho việc một sản phẩm tôn vinh lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam có thể tạo hiệu ứng mạnh mẽ, chạm đến khán giả đại chúng.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ việc làm phim cách mạng không dễ, từ quá trình chuẩn bị mất nhiều thời gian đến điều kiện quay khắc nghiệt. Theo chị, yếu tố khiến phim thành công nằm ở sự tận hiến, nghiêm túc và tinh thần tri ân của ê-kíp.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi nhận định, hiệu ứng từ sự kiện A50 (lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước) đã lan tỏa rộng và việc phim Mưa đỏ ra đời đúng thời điểm giúp tăng giá trị tổng thể của sản phẩm.

Ông nhấn mạnh, truyền thống văn hóa, giá trị lịch sử và lòng tự hào dân tộc là nguồn cảm hứng sáng tạo quan trọng, đồng thời trở thành trào lưu nổi bật trong công nghiệp văn hóa.

Ông Hồi cũng gợi ý chiến lược phát triển đồng bộ, từ khi kịch bản hoàn tất, cần tính toán phối hợp sản xuất các sản phẩm liên quan như game (trò chơi), chương trình truyền hình, truyền thông báo chí để tạo "điểm rơi" hiệu quả, giúp sản phẩm lan tỏa tối đa.

Theo ông, cách làm này không chỉ nâng cao giá trị tác phẩm mà còn tạo ra hiệu ứng cộng hưởng, biến một bộ phim lịch sử - truyền thống thành hiện tượng văn hóa đại chúng.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM - phát biểu tại tọa đàm (Ảnh: Ban tổ chức).

PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm - Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM - cho rằng sáng tạo nghệ thuật nằm ở việc làm mới chất liệu dân tộc. Bà nhấn mạnh ba yếu tố quan trọng trong công nghiệp văn hóa, gồm: Vai trò nghệ sĩ, "điểm rơi" của sản phẩm và sự dẫn dắt của truyền thông để lan tỏa giá trị.

Bà dẫn chứng nhiều ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được phủ sóng mạnh dịp A50 nhờ chiến lược truyền thông phù hợp.

Tại sự kiện, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ các sản phẩm âm nhạc của anh đang đổi mới để gần gũi giới trẻ hơn, đồng thời mong tiếp tục tăng sự phối hợp giữa nghệ sĩ và các cơ quan văn hóa.

"Chúng ta cần gặp khán giả trẻ nhiều hơn, khai thác giá trị truyền thống lịch sử nhưng cần chọn xu hướng để làm chứ không phải chạy theo. Tôi sẵn sàng làm công việc này, nhằm mang lại hiệu quả chung", nam ca sĩ cho biết.

Kết luận tại buổi tọa đàm, các đại biểu đồng tình rằng Việt Nam đang ở thời điểm thuận lợi để phát triển công nghiệp văn hóa. Sự bùng nổ của nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật, tác phẩm như thời gian qua càng chứng minh điều này.