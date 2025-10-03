Áo gây tranh cãi của Ninh Dương Lan Ngọc: Ranh giới gợi cảm và phản cảm

Tại sự kiện giới thiệu một chương trình thực tế mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc xuất hiện với chiếc áo crop top (áo ngắn trên rốn) màu hồng có thiết kế cắt xẻ táo bạo, đặc biệt ở phần ngực, kết hợp cùng chân váy ngắn.

Trang phục gây tranh cãi của Ninh Dương Lan Ngọc (Ảnh: Facebook nhân vật).

Dù nữ diễn viên đã sử dụng nội y bên trong, bộ trang phục vẫn vấp phải phản ứng tiêu cực từ nhiều khán giả. Một số khán giả khó tính chỉ trích đây là một thiết kế "vô duyên", hay là trang phục cố tình gây chú ý, thu hút những bình luận khiếm nhã, không phù hợp với sự kiện cộng đồng...

Sự việc càng trở nên ồn ào khi đồng nghiệp là diễn viên Trương Thế Vinh có hành động trêu đùa, so sánh trang phục này với hình ảnh siêu nhân. Hành động tuy vô tình nhưng đã làm bùng lên tranh cãi, buộc nam diễn viên phải xóa bài viết và lên tiếng giải thích.

Phóng viên Dân trí đã liên hệ để tìm hiểu thông tin nhưng phía Lan Ngọc giữ im lặng trước vấn đề này.

Theo nhận định từ nhà thiết kế Cao Huyền, trang phục của Lan Ngọc được thiết kế theo lối "fashion gimmick" - một thủ pháp tạo điểm nhấn lạ mắt nhằm gây chú ý. Chi tiết thiết kế phần ngực gợi liên tưởng trực diện đến nội y.

Các kiểu trang phục này thường được khuyến khích trong bối cảnh sân khấu hoặc các hoạt động mang tính trình diễn nghệ thuật cao, nơi yếu tố táo bạo và sáng tạo được đề cao.

Tuy nhiên, khi được đưa vào môi trường buổi họp báo, sự kiện mang tính cộng đồng và chính thức, chi tiết "giả áo ngực" này đã vượt qua ranh giới, dễ bị hiểu lầm và tạo cảm giác phản cảm.

Nhà thiết kế Cao Huyền nhấn mạnh rằng, trong làng giải trí châu Á và quốc tế, nhiều ngôi sao như Jennie (Blackpink) hay Sunmi (Wonder Girls) cũng thường chọn phong cách crop top, váy ngắn để tạo dấu ấn năng động và quyến rũ.

Tuy nhiên, họ luôn tuân thủ nguyên tắc sử dụng chi tiết cắt xẻ tinh tế hoặc chất liệu bắt sáng (sequin), đồng thời tránh tuyệt đối các họa tiết "nhạy cảm" nhấn trực tiếp vào phần ngực.

Jennie (Blackpink) thường xuyên mặc áo crop-top và được nhiều khán giả khen là đẹp (Ảnh: Printerest).

Nhà thiết kế Cao Huyền, người sở hữu nhiều giải thưởng thời trang trong nước lẫn quốc tế, nhận định rằng: "Vấn đề cốt lõi trong sự việc lần này không nằm ở việc một nghệ sĩ có nên ăn mặc gợi cảm hay không, mà nằm ở nguyên tắc vàng trong thời trang: Mặc đúng hoàn cảnh và chọn điểm nhấn tinh tế.

Một trang phục được đánh giá là đẹp và phù hợp phải đảm bảo sự hài hòa giữa mức độ gợi cảm và bối cảnh sự kiện".

Nhà thiết kế Cao Huyền gợi ý rằng, nghệ sĩ có thể đạt được sự quyến rũ và ấn tượng bằng cách áp dụng nguyên tắc hở vừa đủ: Nếu muốn khoe vòng một hoặc vai thì nên tiết chế phần thân dưới (chọn chân váy dài hoặc quần); nếu muốn khoe chân dài với váy ngắn thì phần thân trên nên kín đáo hơn.

Kết lại, nhà thiết kế cho rằng trang phục của Ninh Dương Lan Ngọc đã mắc lỗi khi tạo điểm nhấn quá nhạy cảm ở phần ngực tại một sự kiện có tính chất công việc.