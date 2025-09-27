NTK Việt đưa tre đan, chất liệu tái chế lên sàn diễn thời trang Trung Quốc

Vừa qua, nhà thiết kế (NTK) Lê Hữu Nhân gây chú ý khi trình làng bộ sưu tập mang tên “Sắc son Việt Nam” trong chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Trung Quốc. Đây là hoạt động nhằm kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc và Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung.

Trong sự kiện này, NTK Lê Hữu Nhân đã mang đến 15 thiết kế mang đậm tinh thần dân tộc Việt Nam, được thể hiện qua góc nhìn mới mẻ của một người trẻ. Với nhà mốt, đây không chỉ là dịp giới thiệu vẻ đẹp của danh lam thắng cảnh quê hương mà còn khắc họa hình ảnh người con gái Việt Nam.

Một thiết kế độc đáo, kết hợp những yếu tố truyền thống và hiện đại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Để chuẩn bị cho chuyến “xuất ngoại” đặc biệt này, Lê Hữu Nhân đã chuẩn bị kỹ lưỡng trong 2 tháng, với sự hỗ trợ của hơn 10 cộng sự lành nghề, với mong muốn kể câu chuyện về một Việt Nam giàu bản sắc đang vươn mình thông qua ngôn ngữ thời trang.

“Bộ sưu tập là một bức tranh Việt Nam muôn màu muôn vẻ, thể hiện sự đa dạng và phong phú của văn hóa và con người Việt Nam. Mỗi bộ trang phục trong bộ sưu tập là một góc nhìn về quê hương, trải dài qua các miền đất, từ nét duyên thầm của cô gái xứ Kinh Bắc đến nét đẹp truyền thống của cô gái miền Trung và nét vui tươi của các cô gái miền Nam”, NTK Lê Hữu Nhân chia sẻ.

Các trang phục có sự phá cách, mới mẻ nhưng mang tinh thần tôn vinh nét đẹp 3 miền (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Xuất phát từ quan niệm “sáng tạo dựa trên giá trị cốt lõi là văn hóa”, nhà mốt trẻ đã đan xen giữa yếu tố hiện đại như phom dáng đuôi cá, chi tiết váy cúp ngực với những hình ảnh quen thuộc như nón lá, nón quai thau, khăn đội đầu, mang đến hình ảnh đậm chất thời trang nhưng vẫn tôn vinh được những giá trị truyền thống của dân tộc.

Đặc biệt, bộ sưu tập sử dụng lưới, lụa, vải phi, rèm cửa, tre đan... và một số chất liệu tái chế nhằm hạn chế rác thải và bảo vệ môi trường.

Dàn người đẹp trong và ngoài nước tham gia trình diễn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trình diễn cho bộ sưu tập của Lê Hữu Nhân là những hoa hậu, người mẫu trong nước và quốc tế. Đảm nhận vị trí mở màn là Luna (Miss Cosmo China 2025) và người mẫu nhí Thiên Kim.