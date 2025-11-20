Trung Bộ tiếp tục mưa lớn, miền Bắc trời rét có nơi dưới 5 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết tối 19/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Nam Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa, mưa rào; ở Trung và Nam Trung Bộ đã có mưa lớn diện rộng.

Dự báo đêm 19/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Nam Trung Bộ.

Riêng khu vực Hà Nội không mưa, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ C.

Dự báo ngày 20/11, khu vực Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; nhiệt độ trung bình 15-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C.

Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C; nhiệt độ trung bình 16-18 độ C. Quảng Trị - Huế nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; nhiệt độ trung bình 19-21 độ C.

Đêm 20/11 và ngày 21/11, ở Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C; nhiệt độ trung bình 16-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C.

Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; nhiệt độ trung bình 17-19 độ C. Quảng Trị và Huế nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; nhiệt độ trung bình 20-22 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong ngày 19/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa ghi nhận mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 7h đến 15h có nơi vượt 180mm; nhiều trạm đo ghi nhận mức mưa lớn như Buôn Tăng, Krông Năng (Gia Lai) 181mm; Đập Tràn (Đắk Lắk) 427mm; Khánh Thượng (Khánh Hòa) 222mm.

Băng tuyết xuất hiện tại Lạng Sơn năm 2023 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Dự báo, ngày 20-21/11, khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa được dự báo tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200-300mm, có nơi vượt 500mm.

Tại Đà Nẵng, khu vực phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, phía Bắc Lâm Đồng và phía Nam Khánh Hòa, mưa ở mức vừa đến to, lượng mưa 70-150mm; một số nơi có thể xuất hiện mưa rất to trên 200mm.

Dự báo thời tiết ngày 20/11, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 12-15 độ C; phía Nam 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-23 độ C; phía Nam 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22-25 độ C; phía Nam 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.