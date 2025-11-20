Khách Việt “ồ ạt” mua ô tô trong tháng 10, thiết lập nhiều kỷ lục doanh số

Trong tháng 10, thị trường ô tô Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn cao điểm thường niên. Sau hai tháng (8 và 9) gặp ảnh hưởng từ tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch), sức mua của người dùng “bùng nổ” trong bối cảnh nhiều hãng xe đẩy mạnh ưu đãi, dẫn tới nét khởi sắc ấn tượng.

Doanh số toàn ngành đạt đỉnh trong tháng 10

So với tháng 9, đa phần các hãng xe đều ghi nhận kết quả bán hàng tăng trưởng mạnh. Trong đó, Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) và các hãng nhập khẩu bán ra tổng cộng 37.910 xe trong tháng 10, tăng 24% và cao nhất tính từ đầu năm.

Trong tháng 10, các hãng xe như Toyota, Honda, Mitsubishi hay Subaru đều có khuyến mại lớn áp dụng cho nhiều mẫu xe, giúp người dùng tiết kiệm được từ hàng chục triệu cho tới cả trăm triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Tương tự, VinFast cũng ghi nhận kết quả bán hàng đạt đỉnh, với 20.380 xe được bàn giao trong tháng 10, dẫn đầu toàn thị trường. Con số này tăng trưởng 46% so với tháng 9, và thậm chí còn nhiều hơn lũy kế doanh số 10 tháng đầu năm của một số hãng xe như Kia (20.082 chiếc) hay Suzuki (5.057 xe).

Về phía Hyundai, thương hiệu Hàn Quốc ghi nhận tháng thứ 2 bán vượt mốc 5.000 xe trong 10 tháng đầu năm 2025. Dù vậy, doanh số toàn thị trường ô tô Việt Nam (tổng hợp từ VinFast, Hyundai, VAMA và các hãng xe nhập khẩu) trong tháng 10 vẫn lên tới 63.550 chiếc, đạt đỉnh tính từ đầu năm.

Doanh số toàn ngành ô tô Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2025 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Nhiều kỷ lục doanh số được thiết lập

Cùng với sức tiêu thụ đạt đỉnh trong tháng 10, nhiều kỷ lục doanh số đã được thiết lập. Điển hình như kết quả bán hàng của VinFast giúp thương hiệu Việt trở thành hãng xe đầu tiên trong năm 2025 bán ra hơn 20.000 ô tô chỉ trong một tháng, trung bình giao hơn 650 xe mỗi ngày.

Thành công này có sự đóng góp không nhỏ của VinFast Limo Green. Tháng 10 là tháng thứ 3 mẫu xe này chính thức được bàn giao và với doanh số đạt hơn 4.100 chiếc, mẫu MPV thuần điện này đang thể hiện được sức hút lớn với khách Việt, sau VF 3 và VF 5.

VinFast Limo Green đang trở thành một “hiện tượng” mới ở phân khúc MPV, khi liên tục bán vượt Mitsubishi Xpander (Ảnh: VF).

Nhiều mẫu ô tô cũng ghi nhận doanh số đạt đỉnh từ đầu năm trong tháng 10, như Mitsubishi Xpander (2.644 chiếc), Ford Ranger (1.876 xe) hay Mitsubishi Xforce (1.854 chiếc)… Trong đó, Xpander lần cuối ghi nhận doanh số vượt mốc 2.600 xe là vào tháng 9/2024 (2.688 chiếc).

Có khả năng tái hiện kỷ lục nửa triệu xe bán ra trong cả năm

Dù nhiều hãng xe không công bố doanh số, nhưng bức tranh tổng quát của thị trường ô tô Việt Nam vẫn được thể hiện rõ nét. Trong đó, lũy kế doanh số sau 10 tháng của VinFast đạt 124.264 chiếc, Hyundai bán ra 41.062 xe, VAMA và các hãng xe nhập khẩu đạt 289.333 chiếc.

Tổng số lượng trên đạt 454.659 xe và với đà tăng trưởng như hiện tại, thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2025 có thể tái hiện kỷ lục nửa triệu xe bán ra trong cả năm, theo giới chuyên gia. Lần cuối cùng sức tiêu thụ toàn thị trường đạt mốc này là vào năm 2022, với tổng cộng 508.547 ô tô được bán ra.