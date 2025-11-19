Nam thanh niên bốc đầu xe máy ở Hà Nội bị tịch thu phương tiện

Chiều 19/11, Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết đã lập biên bản xử phạt với Đ.N.T. (SN 2008, trú tại Hà Nội) do có hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe 2 bánh, người từ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe máy dung tích từ 50cm3 trở lên.

Hình ảnh T. điều khiển xe máy bốc đầu (Ảnh: Cắt từ clip).

Ngoài ra, T. còn không có đăng ký xe, không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển, không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm.

Theo cảnh sát, do thời điểm vi phạm, T. chưa đủ 18 tuổi, tổng mức phạt tiền cho các hành vi vi phạm nêu trên sẽ là 2,5 triệu đồng. Đối với hành vi điều khiển xe bốc đầu, cơ quan công an sẽ tịch thu phương tiện theo quy định.

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, với người ngồi sau xe của T. là em N.Đ.M. (SN 2006, trú tại Hà Nội) cũng bị xử phạt 500.000 đồng do không đội mũ bảo hiểm.

Cảnh sát làm việc với 2 nam thanh niên (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 17/11, người dân phản ánh đến số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) về việc có 2 nam thanh niên đi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm, người điều khiển xe còn thực hiện hành vi bốc đầu gây mất an toàn giao thông trên đường Đặng Công Chất (TP Hà Nội).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Thiếu tướng Bình đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an Hà Nội nhanh chóng xác minh và xử lý nghiêm vụ việc.

Sau đó, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã phối hợp cùng Công an xã Phù Đổng xác minh, xác định được phương tiện và danh tính các trường hợp vi phạm. Chiều 19/11, Đội 5 đã mời những người liên quan, đưa phương tiện đến trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, T. cho biết chiều 16/11 đã điều khiển xe máy biển kiểm soát 29AE-278.xx (T. đứng tên sở hữu), phía sau xe chở theo M., cả hai không đội mũ bảo hiểm và thực hiện hành vi điều khiển xe đi bằng một bánh trên đường Đặng Công Chất.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo, hành vi điều khiển xe máy bốc đầu, không đội mũ bảo hiểm là vi phạm nghiêm trọng quy định về trật tự, an toàn giao thông, người dân cần nghiêm túc chấp hành pháp luật về giao thông.