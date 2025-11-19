Siêu mẫu Ngọc Nga kể hôn nhân viên mãn bên chồng Tây, 2 con trai cao gần 2m

Ngọc Nga là người mẫu nổi tiếng tại TPHCM vào đầu thập niên 2000. Sau thời gian im ắng, gần đây, cô thu hút sự chú ý khi thực hiện bộ ảnh khoe vóc dáng gợi cảm, nhan sắc mặn mà ở tuổi 48.

Người đẹp cho biết, cô từng có quãng lặng gần 10 năm, chọn con đường lui về sau ánh hào quang để dành trọn tình yêu cho gia đình. Hiện tại, khi các con trưởng thành, Ngọc Nga có nhiều thời gian cho bản thân, sẵn sàng hoạt động nghệ thuật sôi nổi hơn.

Với Ngọc Nga, màn tái xuất này không phải là bắt đầu lại mà để cô tiếp tục đam mê, giấc mơ nghệ thuật chưa bao giờ lụi tàn. Sự đón nhận, cổ vũ của khán giả là nguồn động lực để cựu siêu mẫu giữ tình yêu với nghề.

"Với tôi, công việc với tư cách nghệ sĩ là phục vụ câu chuyện, phục vụ đạo diễn và phục vụ các diễn viên đồng nghiệp. Nếu bạn làm được điều đó bằng sự chân thành, bạn đang phục vụ chính mình, bởi vì bạn sẽ đạt được những điều tốt nhất từ bản thân. Hãy nhớ rằng, không có vai diễn nhỏ, chỉ có diễn viên nhỏ", Ngọc Nga chia sẻ.

Nhiều bạn bè trong giới như đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, Á hậu Băng Châu, diễn viên Yến Nhi... cổ vũ Ngọc Nga trở lại nghệ thuật.

Tại show thời trang của nhà thiết kế Linh San hồi tháng 10, Ngọc Nga cũng gây chú ý khi tái xuất trên sàn catwalk. Khán giả khen ngợi chân dài 7X có hình thể gọn gàng dù qua 3 lần sinh nở. Dù thời gian dài không hoạt động nghệ thuật, Ngọc Nga vẫn giữ thần thái của một người mẫu kỳ cựu.

Ở tuổi 48, Ngọc Nga có tổ ấm viên mãn bên Lindsay Burden - ông xã người Australia kém cô 2 tuổi. Cô hạnh phúc khi có chồng yêu thương, 3 con ngoan ngoãn, đáng yêu. Gia đình là động lực để cô nỗ lực trong cuộc sống.

Trước đây, Ngọc Nga đồng hành cùng chồng trong công việc kinh doanh, nỗ lực gây dựng sự nghiệp sau cú sốc mất tài sản. Từ khi công ty đi vào hoạt động ổn định, cô thảnh thơi hơn.

Những năm qua, mỗi ngày với Ngọc Nga đều trôi qua bình yên. Thức dậy, cô tập yoga, ăn sáng, uống cà phê cùng chồng. Khi ông xã đi làm, cô lo việc nhà cửa, nấu nướng.

"Ngày xưa tôi rất nóng tính, cư xử bốc đồng. Chuyện gì không vừa ý là tôi có thể to tiếng. Nhưng anh luôn im lặng, chờ cơn giận của tôi qua đi rồi nói chuyện. Qua những năm tháng sống chung, san ngọt sẻ bùi, vượt sóng gió cùng nhau, tôi nhận ra được tình yêu anh dành cho tôi. Dần dần, tình cảm tôi dành cho chồng cứ thế tăng lên, như "mưa dầm thấm lâu" vậy.

Ở tuổi này, tôi với chồng chỉ cần xa nhau vài tiếng là gửi tin nhắn nói nhớ nhau. Chúng tôi vẫn như thuở đang yêu vậy", Ngọc Nga hé lộ với phóng viên Dân trí về cách cô và chồng dung hòa khác biệt, "giữ lửa" hôn nhân sau 20 năm chung sống.

Các con của Ngọc Nga hiện du học ở nước ngoài. Vừa qua, vợ chồng nữ diễn viên có chuyến sang Michigan (Mỹ) thăm con trai thứ Edward (SN 2008) và con gái út Elizabeth (SN 2010).

Khi các con dần tự lập, Ngọc Nga vừa nhớ con, vừa lo lắng, song vẫn tôn trọng ước mơ, theo sát từng bước trưởng thành của con.

Ngọc Nga cho biết, Edward và Elizabeth đều học chuyên ngành nghệ thuật. Edward hiện bước vào năm cuối trung học phổ thông, còn Elizabeth 4 năm nữa mới hoàn thành chương trình học.

Con gái út của Ngọc Nga năm nay 15 tuổi, được khen về ngoại hình xinh xắn, chiều cao nổi bật.

Con trai thứ Edward du học ngành Nghệ thuật biểu diễn tại Học viện Nghệ thuật Interlochen. Cậu bé cao 1,9m, da trắng, ngoại hình lãng tử.

Con trai cả của vợ chồng Ngọc Nga là William (SN 2006), du học Mỹ từ 3 năm trước. Cậu cao 2m, định hướng con đường làm vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp trong tương lai.

"Khi sắp xếp được công việc, tôi và chồng luôn tranh thủ sang nước ngoài thăm các con, giúp các con có thêm hơi ấm và cảm nhận tình yêu thương từ cha mẹ. Chuyến đi lần này, chúng tôi có khoảng thời gian tuyệt vời cùng con, cả nhà có với nhau thật nhiều kỷ niệm đẹp", Ngọc Nga nói.

Siêu mẫu Ngọc Nga (SN 1977) gắn liền với "thế hệ vàng" của làng mốt như Xuân Lan, Dương Yến Ngọc, Anh Thư, Ngọc Thúy… Bên cạnh hoạt động người mẫu, cô cũng từng tham gia nhiều phim như: Những cô gái chân dài, Tuyết nhiệt đới, Ghen, Ván cờ tình yêu... Năm 2024, Ngọc Nga trở lại hoạt động nghệ thuật, tham gia phim Mai, Cô dâu hào môn. Năm nay, cô đóng phim điện ảnh Có chơi có chịu và một số phim truyền hình, phim chiếu mạng.

