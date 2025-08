Chi Pu hóa "mỹ nhân ngư" gợi cảm, giọng hát được nâng cấp

Mở màn đêm nhạc tại TPHCM cuối tuần qua, Chi Pu đã đưa khán giả vào một không gian huyền ảo, nơi ánh sáng và âm nhạc hòa quyện. Nữ ca sĩ xuất hiện đầy lộng lẫy trong một thiết kế đặc biệt của nhà thiết kế Trà Linh và Việt Trinh, mang theo khí chất của một "mỹ nhân ngư" hiện đại.

Theo nhà thiết kế, đây là chiếc váy được stylist Kenxy Phạm đặt hàng riêng cho Chi Pu với một yêu cầu: phải là "mỹ nhân ngư" nhưng hoàn toàn khác biệt, không lặp lại bất kỳ chi tiết nào đã từng xuất hiện trước đó.

Thử thách này đã được ê-kíp của 2 nhà thiết kế: Trà Linh và Việt Trinh vượt qua chỉ trong vòng 3 tuần, với duy nhất một lần thử đồ. Chiếc váy không chỉ thể hiện sự sáng tạo mà còn là kết quả của kỹ thuật thủ công cao cấp và tâm huyết của đội ngũ thiết kế.

Bộ trang phục sử dụng chất liệu phản chiếu ánh sáng ba chiều, với ánh xanh huyền ảo, bắt sáng theo từng chuyển động trên sân khấu. Đặc biệt, các chi tiết vảy cá được xử lý độc đáo, kết hợp cùng những hạt đính kết lấp lánh, tạo hiệu ứng thị giác vừa thời trang, vừa mê hoặc. Từ phom dáng, chất liệu, màu sắc đến từng đường cắt, tất cả đều được lựa chọn tỉ mỉ để tôn vinh vẻ ngoài gợi cảm và nữ tính của Chi Pu.

Chi Pu hát "Anh ơi ở lại", được khen chất giọng đã tốt hơn trước (Video: TikTok ilovetrmhieu).

Cùng với màn hóa thân xuất sắc về hình ảnh, Chi Pu đã khuấy động không khí với loạt hit quen thuộc như: Đóa hoa hồng, Finding you, Anh ơi ở lại và Talk to me.

Đáng chú ý là, ở màn trình diễn Anh ơi ở lại, ca khúc từng đưa tên tuổi Chi Pu lên cao, khán giả đánh giá giọng hát của nữ ca sĩ đã tốt hơn nhiều so với trước đây. Qua đoạn video do người hâm mộ quay và đăng tải trên nền tảng TikTok, có thể thấy giọng hát của Chi Pu không còn phô chênh, đặc biệt là những nốt cao của bài hát từng làm khó cô.

Nữ ca sĩ cũng thể hiện sự tự tin và chắc chắn hơn trong cách xử lý bài hát. Đây là một điểm cộng lớn, xóa tan những nghi ngờ về khả năng ca hát từng khiến cô vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trong quá khứ. Sự tiến bộ này không chỉ cho thấy nỗ lực rèn luyện của Chi Pu mà còn chứng minh sự nghiêm túc của cô với vai trò ca sĩ.

Màn trình diễn vừa mãn nhãn về thị giác, vừa tạo được cảm xúc thăng hoa qua âm nhạc đã giúp Chi Pu nhận được "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện của Chi Pu cho hay, nữ ca sĩ vẫn chăm chỉ luyện tập thanh nhạc với giáo viên 2 buổi/tuần, bên cạnh việc luyện tập hàng ngày tại nhà để nâng cao trình độ.

Nhiều khán giả nhận định, với sự đầu tư chỉn chu từ trang phục, âm nhạc đến vũ đạo, Chi Pu đang dần khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí và ghi dấu ấn mạnh mẽ với một hình ảnh chuyên nghiệp, cuốn hút hơn.

Ảnh: Hải Nguyễn