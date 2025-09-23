10 năm của Đức Phúc: Từ bị chê "quán quân xấu nhất" đến rạng danh ở quốc tế

Tối 20/9 (giờ địa phương), tại sân vận động Live Arena (Moskva, Nga), ca sĩ Đức Phúc xuất sắc giành ngôi quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025. Cuộc thi quy tụ đại diện từ 23 quốc gia, trong đó có Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Cuba, Venezuela, Ai Cập, Nam Phi…

Khoảnh khắc Đức Phúc được xướng tên ở vị trí cao nhất càng trở nên đặc biệt hơn khi diễn ra đúng ngày 20/9, tròn 10 năm kể từ khi anh đăng quang Giọng hát Việt 2015. Sau một thập kỷ, từ chàng trai 19 tuổi rụt rè dưới sự dẫn dắt của Mỹ Tâm, Đức Phúc một lần nữa đứng trên bục vinh quang, lần này là ở đấu trường âm nhạc quốc tế.

Năm 2015, Đức Phúc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để trở thành quán quân Giọng hát Việt. Giọng ca giàu cảm xúc giúp anh ghi điểm, nhưng ngoại hình kém nổi bật khiến Đức Phúc đối mặt với nhiều lời miệt thị. Ca sĩ từng chia sẻ, nhiều người thậm chí gọi anh là "quán quân xấu nhất lịch sử" khiến anh không khỏi buồn lòng. Những năm đầu đi hát, anh chịu áp lực nặng nề, nhiều lần bật khóc vì lời chê bai.

Để tự tin hơn trên sân khấu, năm 2017 Đức Phúc quyết định phẫu thuật thẩm mỹ. Anh từng khẳng định: "Ngoại hình và giọng hát phải song hành cùng nhau. Khi thay đổi ngoại hình, tôi được khán giả đón nhận nhiều hơn, ngoại hình trở thành cầu nối đưa tôi đến gần công chúng".

Sau màn "lột xác", Đức Phúc nhanh chóng khẳng định năng lực với loạt ca khúc được đông đảo khán giả đón nhận. Ca khúc Ánh nắng của anh trở thành bản tình ca đình đám, thường vang lên trong các đám cưới. Những bài hát như Ta còn yêu nhau, Cũng đành thôi… cũng nhanh chóng trở thành hit.

Tháng 2/2020, Đức Phúc ra mắt Hơn cả yêu. Chỉ sau thời gian ngắn, ca khúc bùng nổ, đạt hàng chục triệu lượt xem trên YouTube, phủ sóng mạng xã hội và được xem là "ca khúc quốc dân" mỗi dịp lễ Tình nhân. Thành công này đánh dấu cột mốc quan trọng, đưa Đức Phúc trở thành một trong những ca sĩ trẻ sở hữu nhiều bản hit của làng nhạc Việt.

Những năm gần đây, Đức Phúc tiếp tục duy trì phong độ với loạt tình ca như Ngày đầu tiên, Em đồng ý (hợp tác cùng nhóm nhạc huyền thoại 911), Chăm em một đời… Các ca khúc này tạo hiệu ứng mạnh mẽ, được khán giả yêu thích và được "bật đi bật lại" trong các lễ cưới, lễ tình nhân.

Vừa qua, Đức Phúc còn gây chú ý khi góp mặt trong nhiều hoạt động quan trọng. Đặc biệt, trong đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, anh được lựa chọn là một trong những giọng ca tiêu biểu tham gia biểu diễn cho chương trình văn nghệ.

Không chỉ gặt hái thành công bằng âm nhạc, Đức Phúc còn chiếm được tình cảm khán giả nhờ tính cách duyên dáng, dí dỏm. Anh để lại dấu ấn trong nhiều chương trình truyền hình như Ơn giời cậu đây rồi, 2 ngày 1 đêm, Anh trai say hi…

Đặc biệt, anh với Hòa Minzy và Erik đã tạo nên "gia đình Hoa Dâm Bụt", gắn bó thân thiết. Cả ba không chỉ thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên sân khấu, mà còn gần gũi trong đời thường, tạo nên một tình bạn đẹp trong showbiz Việt.

Hôm 20/9, Đức Phúc mang đến sân khấu Intervision 2025 phần trình diễn Phù Đổng Thiên Vương, sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của Nguyễn Duy. Tiết mục kết hợp dân ca quan họ, rap và nhạc điện tử, vừa hiện đại vừa đậm bản sắc dân tộc, đã giúp đại diện Việt Nam giành ngôi quán quân đầy thuyết phục.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng, khẳng định chiến thắng của Đức Phúc là niềm tự hào của âm nhạc và văn hóa Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, nhấn mạnh: "Đức Phúc đã đáp ứng đầy đủ tiêu chí của một gương mặt đại diện. Chiến thắng này không chỉ là thành quả cá nhân mà còn thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của nền âm nhạc Việt Nam trong việc đào tạo và hỗ trợ tài năng trẻ".

Từ quán quân Giọng hát Việt 2015, Đức Phúc đã trải qua chặng đường 10 năm hoạt động nghệ thuật với nhiều dấu mốc đáng nhớ và gần đây nhất là ngôi quán quân Intervision 2025 tại Nga. Hành trình một thập kỷ cho thấy bước tiến mạnh mẽ của anh, từ một giọng ca trẻ trong nước đến nghệ sĩ vươn tầm quốc tế.

Ảnh: Chụp màn hình, Facebook nhân vật